De Tegui y Trocca al tango entre las mesas: un espectáculo en un bodegón, un after office y una cena colaborativa

La agenda porteña reúne esta semana gastronomía, coctelería, tango y música electrónica en Almagro, Recoleta, Villa Crespo, Colegiales y Costanera. Entre el martes 14 y el sábado 18 de julio habrá presentaciones de tango en vivo, un after office con cerveza en y street food enTegui Barra, una cena colaborativa con Fernando Trocca e Inés de los Santos, una DJ al frente de la consola y una fecha dedicada a la electrónica.

Martes 14 de julio

Tango en vivo entre las mesas de La Capitana

Gentileza/La Capitana Gentileza/La Capitana

El trío Expresión Tango volverá a presentarse en La Capitana el martes 14, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio, desde las 20, con un espectáculo que combina música y baile.

Los artistas recorrerán el salón e interpretarán clásicos del género entre las mesas del bodegón y vermutería, un espacio que homenajea a Eva Perón y recrea el espíritu de las décadas de 1940 y 1950.

La presentación se integra a una carta de cocina porteña, vermuts y cócteles, en un ambiente atravesado por la estética de época y las tradiciones de Buenos Aires.

¿Dónde? Guardia Vieja 4446, Almagro. Instagram: @bodegondelacapitana

Miércoles 15 de julio

Cerveza, street food y música en Tegui Barra

La segunda etapa del regreso de TEGUI, la renovación de nuestra querida barra.

After Tegui, el ciclo de encuentros after office tendrá una nueva edición el miércoles 15 de julio, desde las 19, en Tegui barra. La propuesta invita a cortar la semana con gastronomía, cerveza y música en un formato descontracturado. El combo cuesta $38.000 y permite elegir una hamburguesa, un pancho o un sándwich de melena de león, en todos los casos acompañados por papas fritas y una Stella Artois. La preventa earlyTEGUI tiene el mismo valor e incluye dos cervezas.

También se podrán pedir los productos por separado: el pancho, la hamburguesa y el sándwich de melena de león cuestan $25.000 cada uno; las papas fritas, $10.000; y la Stella Artois, $6500.

La selección de bebidas incluye Stella Lager, Stella 0.0 y Stella Pure Gold. Además, habrá dos cócteles con cerveza: Michelada, preparada con tomate especiado y Stella Artois, y Stella Fugaz, con maracuyá, jengibre y cerveza. Cada uno cuesta $14.000.

¿Dónde? Rodríguez Peña 1973, Recoleta. Instagram: @tegui_casa

Jueves 16 de julio

Fernando Trocca e Inés de los Santos cocinan en Mambo

El restaurante, fundado por el chef Santiago Pérez y Calvin Daniele, desarrolla una propuesta de cocina argentina contemporánea centrada en el producto y el fuego Gentileza/Mambo

A un año de su apertura en Villa Crespo, Mambo celebra su aniversario con un ciclo de encuentros gastronómicos junto con cocineros y referentes invitados. El jueves 16 de julio por la noche recibirá a Fernando Trocca e Inés de los Santos, quienes compartirán una cena especial que combinará cocina y coctelería.

El restaurante, fundado por el chef Santiago Pérez y Calvin Daniele, desarrolla una propuesta de cocina argentina contemporánea centrada en el producto y el fuego. Su menú rotativo incluye panes, embutidos, pastas, ricota, caldos y helados elaborados en la casa.

La cena forma parte de una programación desarrollada durante todo julio, en la que el estilo de Mambo dialoga con la identidad de cada invitado.

¿Dónde? Malabia 820, Villa Crespo. Instagram: @mambo.restoran

Viernes 17 de julio

Brenda Magrini musicaliza la noche de Malasangre

La fachada de Malasangre Gentileza

Durante los viernes de julio, Malasangre convoca a mujeres DJs para musicalizar su barra. El viernes 17 será el turno de Brenda Magrini, quien abrirá la programación mensual con su selección musical.

El ciclo combina DJ sets y coctelería de autor en un vermubar que funciona desde 2021. La barra cuenta con su propia etiqueta de vermú, Mítico, reconocida en los World Vermouth Awards 2023.

La agenda continuará el viernes 24 con Karla B y el viernes 31 con Dina Wolf.

¿Dónde? Cramer 2704. Instagram de la DJ: @brenmagrii

Sábado 18 de julio

SVG y Not Welcome comparten una fecha en Tokyo

Gentileza/Tokyo Gentileza/Tokyo

La programación de Tokyo tendrá una fecha especial el sábado 18 de julio, desde la medianoche, con la participación conjunta de los ciclos SVG y Not Welcome.

La propuesta combinará una curaduría de música electrónica con una puesta visual y una pista que se extenderá hasta la madrugada.

¿Dónde? Av. Costanera Rafael Obligado 6666, Buenos Aires. Instagram: @tokyoclub.ba