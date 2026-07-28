Talleres creativos, experiencias inmersivas, inflables y shows temáticos integran una agenda para disfrutar en familia antes del regreso a clases; hay propuestas en CABA, La Plata y distintos puntos del conurbano

De una pista de hielo a un desayuno mágico: ocho planes (algunos gratis) para los últimos días de vacaciones de invierno

Talleres creativos, experiencias inmersivas, inflables y shows temáticos integran una agenda para disfrutar en familia antes del regreso a clases; hay propuestas en CABA, La Plata y distintos puntos del conurbano Verónica De Martini 28 de julio de 2026 17:54 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Qué sale?

Empezó la segunda semana de vacaciones de invierno y Buenos Aires redobla la apuesta con planes entretenidos y exclusivos para estos días que quedan antes de retomar las clases.

1. Hacer un terrario

Cada participante se lleva su terrario a casa

Durante el año un vivero boutique en Villa Ortúzar es conocido por sus workshops de terrarios húmedos, en vacaciones de invierno decidieron abrir sus puertas para que los niños también vivan la experiencia.

El taller está destinado a chicos a partir de los seis años que, durante dos horas, podrán crear con sus manos su propio terrario y llevarse a sus casas un pequeño ecosistema vivo. Para hacerlo más divertido incluye unos pequeños animalitos para decorar.

La actividad incluye todos los materiales, una explicación adaptada según la edad, merienda y el acompañamiento paso a paso para que el armado del terrario sea perfecto. Mientras tanto los adultos pueden disfrutar del café en su sector de cafetería.

publicidad

publicidad

Más información: los grupos tienen un cupo de 10 chicos, es con inscripción previa por medio de su cuenta de Instagram @adajardin. Todos los días de 15 a 17 horas.

¿Dónde? Ada Jardín, Virrey del Pino 4383, Villa Ortúzar, CABA

2. Patinar sobre hielo

La pista de patinaje es apta para 100 personas por turno

Todos los inviernos algún shopping de Buenos Aires instala una pista de patinaje sobre hielo por dos semanas para vivir la experiencia. Este año el encargado de combinar compras, con polo gastronómico y pista de patinaje sobre hielo es el Alto Avellaneda.

Su pista tiene casi 400 m2, al ser dentro del shopping no tiene importancia el clima ni la luz natural permitiendo que se pueda patinar de domingo a jueves hasta las 22 horas y los viernes y sábados hasta las 00 horas. La capacidad máxima por turno es de 100 personas, y la apertura es a las 10 horas, un momento ideal para ir en familia.

publicidad

publicidad

Los turnos duran 40 minutos de tiempo de patinaje, la recomendación es llegar 20 minutos antes para elegir el talle del patín y poder colocarlo sin apuro.

Para complementar se puede aprovechar la visita para ir al minigolf, los simuladores de Fórmula 1, ping pong y tejo de aire dentro de Maldini Park.

Más información: presencialmente o por www.suticket.com. Precio: $16.000 por persona

¿Dónde? Alto Avellaneda Shopping, Gral. Güemes 897.

3. El inflable más grande

SuperJump

publicidad

publicidad

El inflable más grande de Argentina estas vacaciones está bajo techo para que el mal clima no opaque la oportunidad de vivir un momento familiar combinando diversión con actividad física y entretenimiento.

Este año la propuesta es un gran rectángulo con pasadizos, circuitos de obstáculos, muchísimos toboganes de diferentes alturas, sectores para salto, juegos tipo kermesse y un mundo inflable en 300 metros de recorrido.

Los turnos son de 50 minutos, el ingreso al predio es gratuito pero quienes ingresen al inflable deben abonar entrada, todos los adultos son bienvenidos a divertirse atravesando obstáculos y volviendo a ser niños.

Es imprescindible el ingreso con medias, los menores de 6 años deben entrar acompañados por un adulto y para disfrutar del turno completo lo ideal es llegar 20 minutos antes para el ingreso.

El predio cuenta con áreas de descanso y sector de gastronomía.

publicidad

publicidad

Más información: Reservas de turno en www.superjumpok.com. Precio $25.000 por persona

¿Dónde? Super Jump, CEC (Centro de Convenciones), avenida Presidente Figueroa Alcorta 2099 - CABA

4. Merienda con shows temáticos

Esencia eventos, el clásico de los shows temáticos

Hace tiempo que el salón de Esencia Eventos es conocido en Zona Norte por la calidad de sus shows, y las vacaciones no son la excepción con una agenda completa de personajes.

El plan es disfrutar de un rico té junto al show temático que varía según la fecha. Son experiencias de animaciones teatrales interactivas con los chicos quienes podrán jugar y disfrutar de las canciones cantadas por artistas en vivo de primer nivel. Por supuesto que todos se podrán sacar fotos con sus personajes favoritos.

publicidad

publicidad

El martes 28 de julio será un full princess tea donde ninguna princesa faltará al evento (se puede ir disfrazado), el miércoles 29 de julio será el turno de los Paw Patrol, el jueves 30 de julio la invitación es junto a Ariel, la Sirenita más famosa, el sábado 1 de agosto se podrá ver el show de las guerreras K-pop y el gran cierre será el domingo 2 de agosto con un gran show con todos los personajes presentes.

Más información: Para reservar www.ticketsesencia.com.ar Precio desde $25.000

¿Dónde? Esencia Eventos, Rodríguez Peña 1564, Martínez.

5. Talleres en el atelier

Atelier VF

En Belgrano el Atelier VF abre sus puertas para quienes no sean sus alumnos regulares y quieran experimentar con alguno de los workshops que prepararon tanto para niños como para adolescentes.

publicidad

publicidad

Cada encuentro propone una experiencia diferente permitiendo que los chicos puedan participar de varios talleres sin repetir actividades.

Hay diferentes temáticas de workshops que se irán desarrollando durante toda la semana con distintas actividades:

Ilustración literaria está pensado para los adolescentes donde se realizará una ilustración original utilizando acuarelas y lápices, se trabaja a partir de una selección de cuentos breves. Para chicos de 14 a 18 años.

Para los amantes del manga habrá un taller especial para ellos dirigido a edades de 6 a 14 años.

Y de los 4 a los 12 años podrán elegir entre diferentes workshops con temática del mundo marino donde se diseñarán y crearán criaturas marinas con porcelana fría, escultura, pintura, técnicas mixtas, telas, lanas y otros formatos. Todos los materiales están incluidos.

publicidad

publicidad

Más información: Reservas por la página web www.ateliervf.empretienda.com.ar Precio: $52.000 con descuento al inscribirse en más de uno.

¿Dónde? Atelier VF, Belgrano.

6. Un lugar donde tu dibujo cobra vida

Mundo Wouu

Mundo Wouu es una experiencia inmersiva que funciona dentro de Casa Metro, un espacio cultural multisala de La Plata.

El recorrido es por diferentes salas que están diseñadas para envolver los sentidos, despertar la imaginación y teletransportarte a través de diversas tecnologías artísticas como el mapping y la animación.

publicidad

publicidad

A través de relatos breves, simples y poéticos, se conecta la naturaleza con los paisajes de nuestro país en espacios infinitos con perspectivas irreales para jugar, reír, aprender y sacar muchas fotos. Los visitantes podrán saber cómo se ve el fondo del mar, cómo se produce el sonido en una montaña, hacer un dibujo y que cobre vida en las pantallas.

El recorrido es guiado para que el público pueda recorrer todas las instalaciones, está pensado para todas las edades y cuenta con cinco turnos por día entre las 13 y las 19 horas.

Más información: Entradas en www.casametro.com.ar Precio: $20.000 por persona, con descuento al sacar más de una entrada. Menores de 2 años sin cargo.

¿Dónde? Mundo Wouu en Casa Metro. Calle 4 entre 51 y 53, La Plata

7. Talleres gratuitos

Talleres gratuitos en las sucursales de la juguetería CityKids

publicidad

publicidad

Durante toda la semana en las sucursales de la juguetería CityKids habrá talleres gratuitos para todos los chicos con propuestas recreativas.

La programación incluye talleres para diseñar bijou, crear tu propio slime, decorar cupcakes y macarons de goma, jornadas de maquillaje infantil y espacios dedicados a los juegos de mesa de diferentes marcas.

Cada participante se llevará a su casa la manualidad hecha, además habrá sorteos, bingos y premios. Las actividades buscan promover la participación de toda la familia y estimular la creatividad, el aprendizaje a través del juego y el encuentro entre chicos de distintas edades.

Si bien todos los talleres son gratuitos se pide una inscripción previa porque los cupos son limitados.

Más información: CityKids. Inscripción en la página web donde está indicado taller y sucursal www.citykids.com.ar

publicidad

publicidad

8. Para terminar las vacaciones: desayuno mágico y kermesse

Desayuno en el hotel

El miércoles habrá una kermesse familiar de 13 a 16 horas con propuestas para todas las edades, desde infantes a adolescentes. Habrá stand de juegos y desafíos, premios, inflables, food truck y propuestas gastronómicas. No hay límite de cupos y los menores de 3 años no abonan entrada.

El sábado, la invitación es a dar un cierre de las vacaciones de invierno con un desayuno mágico con los personajes de Disney y de las historias preferidas de los chicos en un desayuno buffet especial en el salón Botánico del hotel Sheraton. El precio es de $38.000 para los menores, $45.000 los mayores y no es necesario estar hospedado.

Más información: Ambas propuestas son con reserva previa al 7103-2279

¿Dónde? Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort. Calle 152 6300, Guillermo E. Hudson, Provincia de Buenos Aires.

publicidad