Del Rogel de un metro a la merienda libre, cafés con porciones abundantes para compartir

Merendar en Buenos Aires puede ser una odisea frente a la amplia variedad de locales que existen; sin embargo, en algunos se ofrece un menú abundante que asegura que, por un precio módico, el cliente no se vaya con hambre. En estas vacaciones de invierno, una guía con cafés y restaurantes que brindan opciones XL.

Merienda libre e historia en El Club del Progreso

La torta Rogel es la estrella de El Club del Progreso (Fuente: Gentileza)

En un edificio de más de 100 años de antigüedad que pasa desapercibido sobre la calle Sarmiento, a metros de Tribunales, a excepción de los carteles en la vereda que anuncia “merienda libre por $22.000 y $25.000” se encuentra El Club del Progreso.

Las tortas de El Club del Progreso - @elprogresorestaurante

Este sitio es famoso por ser uno de los sitios donde las tortas son tan altas como las de un casamiento. Sus porciones son para compartir y mucho más si se aprovecha la merienda libre.

“No éramos un lugar que se destacara por desayunos o meriendas, así que se nos ocurrió hacer un buffet tipo hotel. Nos llevó un año encontrarle la vuelta, pero hoy funciona todos los días de 16.30 a 19. Hay gente que lo aprovecha como ‘merienda-cena’ porque por ese precio no comés en ningún lado. Tenemos de todo: dulces, salados, pernil, torrejas, albóndigas... es muy amplio”, describió Alejandra, gerenta del restaurante del Club.

Acá las porciones son grandes, no se achican en nada y los productos son frescos y de elaboración propia. “Se consume lo que la gente quiera, aunque les pedimos que no desperdicien porque nos da mucha pena tirar comida”, aclaró Alejandra.

El Club del Progreso ofrece una merienda libre (Fuente: Gentileza)

La estrella de El Club también es la torta Rogel, la favorita del público tradicional y del que lo visita por primera vez. Tiene entre 8 y 10 pisos y demora varias horas en realizarse.

¿Dónde? Sarmiento 1334, San Nicolás, CABA. Instagram: @elprogresorestaurante.

Pastelería con impronta italiana en Ciro

El menú de este restaurante invita al cliente a viajar a Italia sin estar allí, con dulces como la sfogliatella, el cannoli clásico o siciliano y cornetto (Fuente: Gentileza)

Esta cafetería nació en 2021 con una propuesta gastronómica importada desde Italia. La primera sucursal abrió en Puerto Madero y en un principio ofreció helados artesanales y café. Con el paso del tiempo amplió el menú y dio un salto en los almuerzos y cenas inspiradas en la Argentina y el país mediterraneo.

Ciro - Sucursal Puerto Madero

Así, Ciro se volvió un punto de encuentro frente al dique 2, con vistas de frente a la Ciudad y donde se pueden degustar sus porciones de tortas grandes en compañía de música italiana de fondo.

La torta estrella de Ciro es la de pistacho con pepas del fruto seco (Fuente: Gentileza)

En Ciro asegurara que la torta con pistacho es la más elegida por los clientes. Es la estrella en las meriendas, con una base de masa de chocolate con crema de pistacho y pepas de este mismo fruto seco que la vuelven irresistible.

El menú de este restaurante remite al visitante a Italia, con dulces como la sfogliatella, el cannoli clásico –relleno de helado– o siciliano y cornetto, al igual que otras adaptaciones argentinas como la chocotorta o la rogel y sabores también clásicos como el cheesecake.

Ciro tiene dos sucursales, una en Puerto Madero y otra en Palermo (Fuente: Gentileza)

El mejor momento para visitar Ciro es al atardecer, mientras las velas iluminan la mesa y los últimos rayos de sol se pierden en el skyline porteño. El horario completo es de lunes, martes, miércoles y domingos, de 8.00 a 00.00; jueves, viernes y sábados, de 8.00 a 2.30.

¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo. Instagram: @ciro.gastronomia.

El hogar del Rogel gigante: Indie Café

A dos años de abrir su primera sucursal en Ramos Mejía y, con la segunda ubicada en el centro de Ciudadela, Indie Café se hizo conocido por sus porciones de tortas gigantes, que pueden compartir dos o tres comensales.

El rogel más largo en Indie Café

“La idea surgió porque, si uno va a ‘pecar’ con algo dulce, que sea con todo. Al ser abundantes y usar productos de primera marca, se justifica el precio sin dejar de lado la calidad, que es nuestra prioridad”, detalló Fernando, uno de sus dueños.

La estrella de aquí es la torta Rogel de metro, que llama la atención de las personas que se detienen para sacarle una foto si está exhibida en el mostrador. “Es un Rogel gigante es nuestra marca registrada; una brutalidad para comer entre cuatro personas, con mucho dulce de leche y merengue. La presentación es clave”, agregó el dueño.

La estrella de Indie Café es la torta Rogel (Fuente: Gentileza)

Si bien en Indie se pensó en un concepto que abarque desayuno, almuerzo, merienda y cena, el protagonismo se lo lleva la tarde. Otras opciones abundantes y que parecen inmensas en una cafetería por su tamaño son la tarta vasca, la chocotorta, el cheesecake y la torta Matilda.

Fernando: “La idea de las tortas grandes en Indie Café surgió porque, si uno va a ‘pecar’ con algo dulce, que sea con todo" (Fuente: @indie.cafe)

Pero no todo se reduce a las tortas abundantes, también hay croissants rellenos o avocado toast también. Además, para las vacaciones de invierno en la sucursal de Ciudadela pusieron juegos y organizan actividades para los más chicos, como maquilladoras y personajes de películas.

Indie Café tiene dos sucursales, una en Ramos Mejía y otra en Ciudadela (Fuente: Gentileza)

¿Dónde? Padre Elizalde 302, Ciudadela; y Avenida de Mayo 399, Ramos Mejía. Instagram: @indie.cafe.

Un viaje a un mundo de cuentos en Alicia y el Gato

Las tortas son las reinas de la merienda en Alicia y el Gato (Fuente: Gentileza)

Este café se instaló en una casona antigua del barrio de Caballito y presenta una temática inmersiva en Alicia en el país de las maravillas. Al cruzar la puerta, el cliente se encuentra con murales e ilusiones ópticas que sorprenden a grandes y chicos. Teteras, merchandising, árboles artificiales, juegos de mesa para la familia y una invitación a la diversión; nada se dejó al azar aquí.

Así es Alicia y el Gato

Este local fue fundado por dos socias rusas: Sasha y María, quienes hicieron la apertura hace nueve meses. En diálogo con LA NACION Sasha contó que se inspiraron en la historia escrita por Lewis Carroll porque “a todos, tanto niños como adultos, les encanta. Vos podés crear tu propio mundo en este lugar, no importa si tenés 60 años o seis. Cuando entrás, podés ver un gato o un conejito y empezás a sentirte en otro mundo. Alicia te deja esa capacidad de entrar en una fantasía”.

Alicia y el Gato nació hace nueve meses en el barrio de Caballito (Fuente: Gentileza)

Las porciones de Alicia y el Gato son abundantes, en especial el sándwich tostado con pan brioche hecho de manera artesanal. Además, las socias señalaron que un infaltable en la merienda es la torta leche de ave, un bizcocho tradicional ruso que solo dos lugares en Buenos Aires lo preparan.

El tostado de pan brioche casero es el protagonista de la merienda en Alicia y el Gato por su tamaño (Fuente: Gentileza)

Aquí se ofrecen diferentes atracciones, como un show de magia, talleres artísticos para niños y hasta tarot para los más grandes. En vacaciones de invierno también se implementan todas estas actividades para que el cliente “se vaya feliz”, como aseguró María, que es el propósito de este emprendimiento.