Día del amigo: seis restaurantes para celebrar con una experiencia gastronómica diferente

17 de julio de 2026 00:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Qué sale?

Cada Día del Amigo es una excusa para volver a encontrarse. Más allá de los regalos o los brindis, la celebración suele tener una protagonista indiscutida: la mesa. En ese contexto, la gastronomía vuelve a posicionarse como uno de los planes favoritos para el 20 de julio, con restaurantes que preparan menús especiales, experiencias pensadas para compartir y beneficios exclusivos para la fecha.

Desde propuestas de cocina asiática hasta restaurantes de autor y experiencias de alta gastronomía japonesa, estas son seis opciones para celebrar con amigos en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Fabric: sushi nikkei pensado para compartir

Si hay un formato que funciona cuando se trata de salir en grupo es el de los platos al centro de la mesa. En Fabric, la propuesta de cocina nikkei invita justamente a eso: combinar rolls, ceviches y preparaciones calientes para que cada uno pueda probar un poco de todo.

Fabric es sinónimo de artesanalidad, calidad de cada materia prima y frescura. Con una búsqueda constante por innovar, la marca desarrolla piezas que combinan técnica y creatividad, incorporando ingredientes de excelencia como atún rojo, pistacho y otros sabores inesperados que elevan cada bocado.

Pistacchio Nikkei: una revolución de sabor.

El restaurante ofrecerá beneficios especiales durante la celebración. Entre el 18 y el 19 de julio habrá 35% de descuento para clientes Santander Río con tarjetas Black y Platinum. Además, en Dragón Blanco, que abrirá excepcionalmente el 20 de julio por la noche, habrá DJ, brindis y promociones en tragos.

Fabric Dragón Blanco se convierte en uno de los grandes planes de la ciudad. Su propuesta combina gastronomía de primer nivel con una atmósfera vibrante, donde la música en vivo a cargo de DJs acompaña una experiencia que invita a quedarse. Coctelería de autor, un ambiente sofisticado y una energía única hacen de cada noche el escenario perfecto para compartir, celebrar la amistad.

¿Dónde?

Ciudad de Buenos Aires

Gran Buenos Aires

Mendoza

Tucumán

Costa Atlántica

ADA Buenos Aires: cocina de estación en un espacio para quedarse

A poco más de un año de su apertura, ADA Buenos Aires logró construir una identidad propia basada en el trabajo con productores locales, ingredientes de estación y elaboraciones artesanales.

Su cocina abierta, la mesa comunitaria y un ambiente amplio y luminoso generan el escenario ideal para una celebración relajada entre amigos. Entre los recomendados aparecen la pesca del día con cremoso de cajú y vinagreta de alcaparras, los gnocchis con crema de limón y vegetales de estación y la milanesa ADA acompañada con spaghetti y crema de albahaca.

¿Dónde?

Libertad 1198 (esquina Arenales)

Yatai Yatoi: un recorrido por Asia que termina en karaoke

Para quienes buscan que la salida vaya más allá de la cena, Yatai Yatoi propone una experiencia que combina gastronomía y entretenimiento.

Su carta recorre sabores de Japón, China, Corea, Vietnam y Tailandia, con platos como el Bo Xao con udon y bondiola marinada en lemongrass, el Kinilaw (un ceviche filipino con leche de coco y mango) y el Pad Thai con langostinos y calamares.

Durante julio, además, la sede de Palermo ofrece reserva sin cargo para su sala de karaoke, mientras que entre el 18 y el 19 de julio habrá descuentos en salón y promociones especiales para quienes elijan pedir por delivery durante el fin de semana del Día del Amigo.

¿Dónde?

Barrio Chino: Echeverría 1665 local 601

Palermo: Costa Rica 5802

Tigre Morado: el ritual peruano de compartir

En la gastronomía peruana, el concepto de compartir está presente desde el primer plato. Esa idea atraviesa la propuesta de Tigre Morado, donde los piqueos y preparaciones para el centro de la mesa invitan a probar distintos sabores en grupo.

Entre las opciones recomendadas figuran las Tortillitas del mar (tortillitas doradas de choclo con tartar fresco de vieiras y langostinos, al estilo costeño), la Dupla de truchitas (dupla de hamburguesitas de trucha en pan bao con salsa acevichada, repollo blanco y morado) y la Papa huancaína (papa a la huancaína con aceituna y huevito). También se destacan el Cebiche Ají Ají con pesca blanca, pulpo y langostinos, el arroz meloso de mariscos, y el yakiudon Nikkei con rocoto.

Con sedes en Palermo, Olivos y Costanera, esta última con vista al río, el restaurante aparece como una alternativa para quienes buscan una celebración con impronta latinoamericana.

¿Dónde?

Palermo: Honduras 5900

Olivos: Av. Libertador 2405

Costanera: Av. Costanera Rafael Obligado 6750

Emperador Meiji: una experiencia japonesa alrededor del brasero

Más que una cena, Emperador Meiji propone recuperar uno de los rituales tradicionales de la cocina japonesa: reunirse alrededor del fuego.

La experiencia está pensada para compartir pequeñas porciones y construir el recorrido gastronómico entre todos los comensales. La carta incluye tiradito de atún rojo con ponzu trufada, nigiris de atún rojo y pejerrey, usuzukuri de pesca blanca con mousse de wasabi y huevas de trucha, además de gyozas vegetarianas al vapor.

Como protagonista, el omakase de carnes a la robata: cortes seleccionados que se cocinan a la vista sobre brasas, para vivir el ritual del fuego en primera persona.

La propuesta busca transformar el encuentro del 20 de julio en una experiencia más íntima, donde la conversación y la comida ocupan el mismo lugar.

¿Dónde?

Palermo: Honduras 5902

Olivos: Corrientes 421

Mutsuhito: el omakase para quienes buscan una celebración distinta

Para quienes prefieren una experiencia exclusiva, Mutsuhito apuesta por el formato omakase, donde no existe una carta fija y cada menú se construye según la pesca del día e inspiración del itamae.

Una experiencia única, íntima e inolvidable.

La propuesta pone el foco en la confianza entre el itamae y los invitados, quienes se entregan a una experiencia guiada por la selección y creatividad del maestro, con una secuencia de platos elaborados en el momento que convierte cada visita en una experiencia diferente.

Las reservas, tanto en Palermo como en Olivos, requieren anticipación debido a la cantidad limitada de cubiertos disponibles.

¿Dónde?

Palermo: Honduras 5902

Una celebración que también pasa por la mesa

El Día del Amigo se convirtió, con el paso de los años, en una de las fechas de mayor movimiento para la gastronomía. Más allá de las promociones, la tendencia apunta a vivir experiencias donde la comida sea el punto de encuentro: desde mesas para compartir, cocina de autor y propuestas internacionales hasta formatos exclusivos como el omakase japonés.

Para quienes todavía buscan dónde celebrar este 20 de julio, estas seis opciones ofrecen alternativas para distintos estilos de salida, pero con un objetivo en común: convertir una cena entre amigos en un recuerdo que perdure mucho después del brindis.

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