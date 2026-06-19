Día del Padre: restaurantes con descuentos, regalos y menús especiales para celebrar

El domingo 21 de junio, Día del Padre, la fecha se convierte en una excusa para salir a comer en familia y aprovechar beneficios pensados especialmente para la celebración. En distintos barrios de Buenos Aires, las propuestas combinan parrilla, cocina italiana, menús de pasos, platos para compartir y obsequios para seguir el festejo en casa, con opciones que van desde descuentos sobre la carta hasta botellas de vino, postres de cortesía y experiencias especiales para guardar como recuerdo.

Casa Cavia: brunch especial y vino de obsequio

Brunch de Casa Cavia Gentileza

Casa Cavia celebra el Día del Padre con una edición especial de su brunch de fin de semana, disponible de 10.00 a 16.00. En la histórica mansión de Palermo, el chef Félix Babini suma una creación pensada para compartir: una gran costilla de vaca braseada y glaseada, con papas asadas en manteca, hojas amargas, encurtidos, chimichurri y jugo de carne.

La propuesta se integra al brunch habitual de la casa, que permite armar un recorrido entre platos como tataki de trucha con leche de tigre, huevos con hongos salteados, furikake y shiso, cappellacci rellenos de calabaza asada y opciones dulces como tarta de crema de limón con frutas de estación o Sinfonía de cacao.

Brunch de Casa Cavia Gentileza

Además, habrá un beneficio junto a Terrazas de los Andes: quienes pidan una botella de Terrazas de los Andes Grand Chardonnay o Grand Malbec recibirán una segunda botella de la misma línea y un set de dos copas de regalo.

La Cabrera: happy hour con 40% de descuento

La Cabrera Gentileza

La Cabrera, una de las parrillas más reconocidas de Palermo, propone una celebración al atardecer. De 18.30 a 20.00, su clásico happy hour ofrecerá un 40% de descuento sobre el total de la carta. La promoción permite recorrer sus cortes y guarniciones de autor a un valor especial. No es acumulable con otras ofertas vigentes.

Dirección: José A. Cabrera 5127, Palermo. @lacabrera_bsas

Restaurant Museo Evita: brindis doble para llevar a casa

El patio del Restuante Museo Evita Gentileza

Restaurant Museo Evita propone extender el festejo más allá de la mesa. Durante el domingo 21 de junio, quienes elijan una botella de Salentein Reserva Malbec para acompañar el almuerzo o la cena recibirán una segunda botella de regalo para llevar. La promoción se suma a la carta del restaurante, con carnes, pastas y clásicos argentinos, en una casona histórica de Palermo con salones de época y jardín.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo. @museoevitarestaurant

Mare by Fran Rosat: menú especial con impronta marítima

Fran Rosat, chef de Mare Gentileza

Mare by Fran Rosat dedica al Día del Padre un menú de impronta marítima e italiana, a $57.000 por persona. La propuesta comienza con una tapa de mar y sigue con entradas como chipirones a la plancha, tiradito de pesca blanca, tartare di salmone sin TACC y empanada de mar. Para el principal, hay opciones como fusilli al fierrito mare e monti, ravioli neri panna e gamberi, pesca fresca del día o risotto alla pescatora.

El final dulce ofrece ganache de chocolate semiamargo o il nostro tiramisú. La experiencia incluye aperitivo de bienvenida, vino D.V. Catena, café o té con petits fours y una copa de limoncello.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 1170, Puerto Madero. @marebyfran

Horta: platos de temporada en un jardín escondido

Horta Gentileza

Horta abre el domingo 21 de junio, de 12.00 a 16.00, con una propuesta especial para el Día del Padre: a su carta habitual sumará platos de micro temporada, con la croqueta de liebre como estrella del día, además de lasaña de cordero con espuma de papa y tarta de almendras y naranja con helado de vainillas casero.

El restaurante, comandado por Lucas Díaz en cocina y Clara Chavarría en salón, trabaja una cocina artesanal, estacional y de sabores reconfortantes. Entre sus clásicos aparecen los dados de tapioca y provolone ($18.700), los tortellini de mousse de parmesano ($31.000), las carrilleras con puré de papa ahumada ($32.500) y la ganache de chocolate 70% con helado de banana asada ($15.000). Para acompañar, habrá vinos de pequeñas producciones.

Dirección: Aguirre 1080, Villa Crespo. @horta_ba

Cauce de los Fuegos: menú frente al dique

Cauce Gentileza

Sobre el dique de Puerto Madero, Cauce de los Fuegos celebra la fecha con un menú especial a $75.000 por persona.

Entre las entradas, se podrá elegir empanada de matambre, longaniza y stracciatella. Para el principal, las opciones incluyen lomo a la pimienta, milanesa a la fugazzeta o ñoquis con salsa de hongos, con guarniciones como papas fritas a la provenzal, espinacas a la crema, puré de papas o boniato y ensalada de verdes.

El cierre dulce ofrece flan casero, budín de pan con dulce de leche o panqueque de dulce de leche. La propuesta incluye un agua o gaseosa por persona y media botella de Cauce Blend 2023 por comensal.

Dirección: Av. Alicia Moreau de Justo 440, Puerto Madero. @cauce_ba

Casa Bellucci: postre sorpresa de regalo para papá

Casa Bellucci Gentileza

Casa Bellucci, la casa de pastas, pizzas porteñas y moscatería de Parque Chacabuco, tendrá un gesto especial para el Día del Padre: cada papá de la mesa recibirá un postre sorpresa de cortesía al finalizar la comida.

Antes del cierre dulce, la carta propone platos como fugazzetta de doble masa, ñoquis con gorgonzola, trufas, crocante de pan y aceite verde, y empanadas fritas de carne cortada a cuchillo. Para acompañar, se puede elegir una medida de moscato, un Moscato de Verano o alguna etiqueta de la carta de vinos.

Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco. @casabellucci.ba

Bis Bistró: menú de pasos en el Pasaje del Correo

Bis Bistró Gentileza

En el Pasaje del Correo, Bis Bistró propone un menú de pasos pensado para la ocasión, a $150.000, con aguas y café incluidos. El recorrido abre con una empanada criolla de carne y continúa con entradas a elección: mollejas de corazón con queso halloumi y pera, o alcauciles confitados con holandesa y castaña. Entre los principales, se podrá elegir cordero braseado con milhojas de papa y chimichurri, o pejerrey a la plancha con topinambur y salsa verde.

Para el postre, las opciones son panqueque de dulce de leche flambeado al coñac con helado o sorbete de mandarina. Todo acompañado por etiquetas de Rutini Single Vineyards y café Nespresso.

Dirección: Vicente López 1661, Local 12, Recoleta. @bis_bistro

Somos Asado: parrilla a la carta y botella de vino para llevar

Somos Asado Gentileza

Somos Asado celebra el Día del Padre con una acción especial junto a Ernesto Catena Vineyards. Por cada botella consumida de la bodega durante el almuerzo, el restaurante regalará una botella de Animal Malbec Orgánico para llevar. La promoción aplica a todas las líneas y variedades disponibles de Ernesto Catena Vineyards.

Desde las 12.00, la celebración será a la carta. Como bienvenida, habrá vermut, y en la mesa se servirá el paté de res de la casa con pan a la plancha y manteca ahumada. Entre las recomendaciones aparecen el choclo a la parrilla con alioli de ajo asado y queso casero, la quijada de novillo con huevo a baja temperatura y polenta cremosa, los chinchulines con adobo de miel, ajo, gochugaru y vinagre de arroz negro, el asado orgánico de pastura, el osobuco entero de cocción larga con papas e hinojos asados y cortes madurados más de 40 días, como ojo de bife con hueso o T-Bone. El cierre incluye opciones como flan de dulce de leche casero o torta de chocolate.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo. @somosasado

Lula: domingo de pastas, edición especial

Lula Gentileza

Lula vuelve a abrir las puertas de su casa en Villa Ortúzar el domingo 21 de junio con una nueva edición de su Domingo de Pastas, pensada para festejar el Día del Padre con platos calientes, sabores hogareños y una cuidada selección de vinos.

Para la ocasión, Agustín Robledo se suma a la cocina comandada por Teo Valentini para preparar un menú con seis pastas hechas a mano, siete entrantes mediterráneos y tres postres clásicos. Entre las opciones habrá boquerones a la provenzal ($14.000), arancini de hongos ($14.000), antipasto de la casa ($19.000), lasaña de carne, cavatelli calcio e pepe, chitarra aglio e olio, barchette con chipirones y garganelli con manteca de limón, espinaca, albahaca, nueces y ricota. Las pastas salen $25.000. Las reservas se realizan por Woki.