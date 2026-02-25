Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” en versiones dulces y saladas

La fecha del 26 de febrero suma ediciones limitadas y clásicos de vitrina: cremas untuosas, crocantes y notas tostadas en una selección porteña
El 26 de febrero se celebra el Día Mudial del Pistacho y la efeméride funciona, sobre todo, como un guiño del calendario foodie para poner en primer plano a este fruto seco conocido como el “oro verde”. Con esa excusa, pastelerías, cafeterías, heladerías y restaurantes porteños activan versiones donde el pistacho aparece como protagonista: rellenos cremosos, toppings crocantes, capas tostadas y, en algunos casos, una vuelta salada.
Pastelerías y cafés: ediciones limitadas y clásicos
Merienda
Qué pedir: torta flan de pistacho (cocción a baja temperatura a baño María), con base de galletitas Lincoln y chocolate blanco, servida con mousse de caramelo ($10.200).
- ¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo.
- Instagram: @merienda.ar
Malvón
Qué pedir: croissant rellena con crema casera de pistacho y corazón de frambuesa ($7500); cheesecake de base crocante con crema de pistacho ($14.500); alfajor de masa sablée con ganache de chocolate blanco y lima, con borde de pistachos tostados apenas salados ($6500). Tres ediciones limitadas del 26 de febrero al 1 de marzo.
El roll de pistachos (hojaldre artesanal + crema de pistacho + naranja confitada, parcialmente cubierto con chocolate blanco) ($7000).
- ¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo.
- Instagram: @malvonba
Gontran Cherrier
Qué pedir: Cappuccino Pistache ($6200); éclair de pistacho ($8500); cookie de pistacho y chocolate blanco ($7200); budín de pistacho y frambuesas ($7200).
- ¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Av. Congreso 1701, Núñez.
- Instagram: @gontrancherrierar
Tanta
Qué pedir: “El Pistachito”, profiterol con crema pastelera de pistacho y craquelin verde, con chantilly de vainilla y compota de frambuesas ($10.900).
- ¿Dónde? Esmeralda 938, Retiro.
- Instagram: @tanta_argentina
Ávito
Qué pedir: brownie Dubai (ganache de chocolate amargo + pasta de pistacho + kadaif + baño de chocolate blanco con pistachos tostados) ($9600); cookie de pistacho con chocolate blanco y ralladura de limón ($9000); alfajor sablée con pistacho, ganache de chocolate blanco y centro de curd de limón ($12.500).
- ¿Dónde? Pareja 3670, Villa Devoto.
- Instagram: @avito.bistrocafe
Helados y formatos fríos
Biasatti (Pastificio Centrale)
Qué pedir: helado de pistacho estilo italiano ($3500); cookies de pistacho ($4500); alfajores rellenos de pistacho ($4900); cannoli sicilianos con ricota de oveja y pistachos en los bordes ($5000).
- ¿Dónde? Jorge Newbery 3202, Colegiales.
- Instagram: @biasattiok
Ciro
Qué pedir: torta XL para compartir (base Oreo + relleno con queso crema, chocolate blanco, crema y trozos de pistacho) ($14.000); cookie rellena de ganache de chocolate blanco y pistachos ($8000); gelato artesanal (en versión affogato con café de especialidad o como relleno de cannoli) ($9000).
- ¿Dónde? Guatemala 4798, Palermo; Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero.
- Instagram: @ciro.gastronomia
Pistacho en clave salada
Puchero
Qué pedir: medialuna XL rellena con crema de pistacho natural y praliné ($6900); affogato de pistacho ($10.900); cheesecake de pistacho y maracuyá ($12.000). En versión salada, sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella ($12.500).
- ¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.
- Instagram: @puchero.ba
Corte Charcutería
Qué pedir: spianatta con avellanas y pistacho ($8100), embutido seco madurado con paleta de cerdo y panceta de lomo, condimentado y amasado con pistachos, avellanas y vermut. Sugerencias de maridaje como el rosado Rosa di Rosso, de Bira Wines ($30.800), o el blanco Livvera, de Escala Humana ($38.400).
- ¿Dónde? Echeverría 1290, Belgrano.
- Instagram: @cortecharcuteria
Para cerrar, bien goloso
Ostende
Qué pedir: brownie tibio con helado de crema americana, caramelo salado y lluvia de pistachos ($15.500).
- ¿Dónde? Virrey Loreto 3303, Colegiales.
- Instagram: @ostende_ba
Sole di Parma
Qué pedir: alfajor de pistacho con baño de chocolate amargo y corazón de mermelada de frutos rojos ($5000); torta vasca con frambuesas y corona de garrapiñadas de pistacho ($12.000).
- ¿Dónde? Madero 537, Tigre.
- Instagram: @solediparma
Joaquín Vasco
Qué pedir: tarta de queso con pistacho (mediana $47.000; grande $64.000; por porción $12.000), realizada con pasta de pistacho 100% y terminación de pistachos picados. A lo largo del año, también suma ediciones limitadas alrededor de este ingrediente.
- ¿Dónde? Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta (Chateau Portal); Peña 2326, Recoleta; Av. Federico Lacroze 1835, Belgrano.
- Instagram: @joaquinvtartas
