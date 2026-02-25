LA NACION

Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” en versiones dulces y saladas

La fecha del 26 de febrero suma ediciones limitadas y clásicos de vitrina: cremas untuosas, crocantes y notas tostadas en una selección porteña

Cannoli sicilianos con ricota de oveja y pistachos en los bordes de Biasatti
Cannoli sicilianos con ricota de oveja y pistachos en los bordes de BiasattiGentileza

El 26 de febrero se celebra el Día Mudial del Pistacho y la efeméride funciona, sobre todo, como un guiño del calendario foodie para poner en primer plano a este fruto seco conocido como el “oro verde”. Con esa excusa, pastelerías, cafeterías, heladerías y restaurantes porteños activan versiones donde el pistacho aparece como protagonista: rellenos cremosos, toppings crocantes, capas tostadas y, en algunos casos, una vuelta salada.

Pastelerías y cafés: ediciones limitadas y clásicos

Merienda

Qué pedir: torta flan de pistacho (cocción a baja temperatura a baño María), con base de galletitas Lincoln y chocolate blanco, servida con mousse de caramelo ($10.200).

Torta flan de pistacho en Merienda
Torta flan de pistacho en MeriendaGentileza
  • ¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo.
  • Instagram: @merienda.ar

Malvón

Qué pedir: croissant rellena con crema casera de pistacho y corazón de frambuesa ($7500); cheesecake de base crocante con crema de pistacho ($14.500); alfajor de masa sablée con ganache de chocolate blanco y lima, con borde de pistachos tostados apenas salados ($6500). Tres ediciones limitadas del 26 de febrero al 1 de marzo.

Cheesecake de base crocante con crema de pistacho en Malvón
Cheesecake de base crocante con crema de pistacho en MalvónGentileza

El roll de pistachos (hojaldre artesanal + crema de pistacho + naranja confitada, parcialmente cubierto con chocolate blanco) ($7000).

  • ¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo.
  • Instagram: @malvonba

Gontran Cherrier

Qué pedir: Cappuccino Pistache ($6200); éclair de pistacho ($8500); cookie de pistacho y chocolate blanco ($7200); budín de pistacho y frambuesas ($7200).

Éclair de pistacho en Gontran Cherrier
Éclair de pistacho en Gontran CherrierGentileza
  • ¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Av. Congreso 1701, Núñez.
  • Instagram: @gontrancherrierar

Tanta

Qué pedir: “El Pistachito”, profiterol con crema pastelera de pistacho y craquelin verde, con chantilly de vainilla y compota de frambuesas ($10.900).

El Pistachit de Tanta
El Pistachit de TantaGentileza
  • ¿Dónde? Esmeralda 938, Retiro.
  • Instagram: @tanta_argentina

Ávito

Qué pedir: brownie Dubai (ganache de chocolate amargo + pasta de pistacho + kadaif + baño de chocolate blanco con pistachos tostados) ($9600); cookie de pistacho con chocolate blanco y ralladura de limón ($9000); alfajor sablée con pistacho, ganache de chocolate blanco y centro de curd de limón ($12.500).

Alfajor sablée con pistacho de Ávito
Alfajor sablée con pistacho de ÁvitoGentileza
  • ¿Dónde? Pareja 3670, Villa Devoto.
  • Instagram: @avito.bistrocafe

Helados y formatos fríos

Biasatti (Pastificio Centrale)

Qué pedir: helado de pistacho estilo italiano ($3500); cookies de pistacho ($4500); alfajores rellenos de pistacho ($4900); cannoli sicilianos con ricota de oveja y pistachos en los bordes ($5000).

Biasatti helados de pistacho
Biasatti helados de pistachoGentileza
  • ¿Dónde? Jorge Newbery 3202, Colegiales.
  • Instagram: @biasattiok

Ciro

Qué pedir: torta XL para compartir (base Oreo + relleno con queso crema, chocolate blanco, crema y trozos de pistacho) ($14.000); cookie rellena de ganache de chocolate blanco y pistachos ($8000); gelato artesanal (en versión affogato con café de especialidad o como relleno de cannoli) ($9000).

Affogato de pistacho de Ciro
Affogato de pistacho de CiroGentileza
  • ¿Dónde? Guatemala 4798, Palermo; Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero.
  • Instagram: @ciro.gastronomia

Pistacho en clave salada

Puchero

Qué pedir: medialuna XL rellena con crema de pistacho natural y praliné ($6900); affogato de pistacho ($10.900); cheesecake de pistacho y maracuyá ($12.000). En versión salada, sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella ($12.500).

Sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella en Puchero
Sándwich “El Tanguero” con mortadela, pasta de pistacho y stracciatella en PucheroGentileza
  • ¿Dónde? Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.
  • Instagram: @puchero.ba

Corte Charcutería

Qué pedir: spianatta con avellanas y pistacho ($8100), embutido seco madurado con paleta de cerdo y panceta de lomo, condimentado y amasado con pistachos, avellanas y vermut. Sugerencias de maridaje como el rosado Rosa di Rosso, de Bira Wines ($30.800), o el blanco Livvera, de Escala Humana ($38.400).

Spianatta de pistacho en Corte Charcuteria
Spianatta de pistacho en Corte CharcuteriaGentileza
  • ¿Dónde? Echeverría 1290, Belgrano.
  • Instagram: @cortecharcuteria

Para cerrar, bien goloso

Ostende

Qué pedir: brownie tibio con helado de crema americana, caramelo salado y lluvia de pistachos ($15.500).

  • ¿Dónde? Virrey Loreto 3303, Colegiales.
  • Instagram: @ostende_ba

Sole di Parma

Qué pedir: alfajor de pistacho con baño de chocolate amargo y corazón de mermelada de frutos rojos ($5000); torta vasca con frambuesas y corona de garrapiñadas de pistacho ($12.000).

  • ¿Dónde? Madero 537, Tigre.
  • Instagram: @solediparma

Joaquín Vasco

Qué pedir: tarta de queso con pistacho (mediana $47.000; grande $64.000; por porción $12.000), realizada con pasta de pistacho 100% y terminación de pistachos picados. A lo largo del año, también suma ediciones limitadas alrededor de este ingrediente.

  • ¿Dónde? Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta (Chateau Portal); Peña 2326, Recoleta; Av. Federico Lacroze 1835, Belgrano.
  • Instagram: @joaquinvtartas
