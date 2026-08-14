Dónde festejar el Día del Niño: de un brunch sin cargo para menores de 12 a mini alfajores por $2000

El Día del Niño 2026, también denominado Día de las Infancias, se celebra este domingo 16 de agosto y distintos restaurantes, cafés y hoteles de Buenos Aires prepararon propuestas especiales para compartir en familia. Hay menús infantiles, regalos, juegos, máquinas de arcade, dulces creados para la fecha y beneficios para los más chicos.

Las opciones se distribuyen por Palermo, Caballito, Belgrano, el Barrio Chino, La Lucila y Pilar. Los precios van desde preparaciones dulces a $2000 por unidad hasta menús infantiles de $29.000, mientras que un hotel porteño ofrecerá su brunch sin cargo a menores de 12 años durante la celebración.

Yatai Yatoi: baos, street food asiático y un dado con premios

Para la Semana del Niño, el restaurante ofrece un Menú Kids a $14.000, con un pan bao relleno de cerdo y cheddar acompañado por papas fritas Gentileza

En Yatai Yatoi, la celebración combina comida asiática con una propuesta lúdica. Para la Semana del Niño, el restaurante ofrece un Menú Kids a $14.000, con un pan bao relleno de cerdo y cheddar acompañado por papas fritas.

También suma por tiempo limitado el Pancho Ogsusugae, preparado con una salchicha envuelta en queso, alga nori y masa dulce, rebozada con papas y panko. Lleva salsa tonkatsu, jengibre y cebolla morada, y se sirve con papas y gaseosa por $15.000.

Durante todo agosto, además, el local de Palermo mantiene El Dado de la Suerte. De domingo a jueves, al pedir la cuenta cada mesa puede arrojar un dado y acceder a distintos premios, entre ellos la bonificación del 100% de lo consumido o un voucher con 30% de descuento para una próxima visita.

¿Dónde? Echeverría 1665, Barrio Chino; Costa Rica 5802, Palermo. Instagram: @yataiyatoi

Tomate: pasta, nuggets caseros y helado

Hamburguesa de cordero de Tomate Gentileza

Los menores de 12 años tienen en Tomate un menú infantil disponible durante todo el día por $29.000. Incluye bebida, plato principal, una guarnición a elección y helado.

Entre los principales aparecen la pasta corta con salsa rosa, el lomito al plato y los nuggets de pollo elaborados en el restaurante. Se pueden acompañar con papas fritas, vegetales asados o tomatitos.

Como alternativa, la carta general cuenta con una hamburguesa de cordero con papas fritas. La propuesta se encuentra disponible en las tres sedes de la marca: Palermo Soho, Rosedal y Pilar.

¿Dónde? Av. Infanta Isabel 555, Palermo; El Salvador 4676, Palermo; Los Crisantemos 392, Pilar. Instagram: @tomate.estacion

Chill Garden: menú infantil y juguete sorpresa

Quienes pidan el menú Chill Kids, de $20.000, recibirán además un juguete sorpresa Gentileza

Este domingo 16, Chill Garden tendrá una propuesta especial en su casona de Caballito: quienes pidan el menú Chill Kids, de $20.000, recibirán además un juguete sorpresa.

La opción incluye bebida, plato principal y postre. Se puede elegir entre fideos, ñoquis o milanesa de pollo o de cerdo con puré, y termina con un palito de agua frutal.

La carta incorpora también un fuentón de fideos con albóndigas pensado para llevar al centro de la mesa y compartir.

¿Dónde? Pujol 935, Caballito. Instagram: @chillgarden.ba

Zulu Haus: un bento infantil con regalo

La caja de Zulu Haus incluye pancito árabe con jamón natural y una mezcla de quesos, exprimido de naranja, frutas frescas y una cookie de almendras con sprinkles Gentileza

En Zulu Haus, la casona de La Lucila, el festejo llegará con un bento creado especialmente para los chicos. Estará disponible el domingo 16 de agosto, de 10 a 20, por $25.000.

La caja incluye pancito árabe con jamón natural y una mezcla de quesos, exprimido de naranja, frutas frescas y una cookie de almendras con sprinkles. Cada bento incorpora además un regalo sorpresa.

Para los adultos se mantendrá la carta habitual del café, con brunchs para compartir, café de especialidad, laminados artesanales y pastelería.

¿Dónde? Salvador Debenedetti 635, La Lucila. Instagram: @zulu.haus

Gontran Cherrier: cake pops y alfajorcitos especiales

Cake pops de chocolate y dulce de leche, cubiertos con chocolate blanco o negro y sprinkles Gentileza

La boulangerie Gontran Cherrier suma dos preparaciones fuera de carta para la semana del festejo. En Belgrano estarán disponibles del lunes 10 al domingo 16 de agosto, mientras que en Palermo se podrán comprar el sábado 15 y domingo 16.

Una de las opciones son los cake pops de chocolate y dulce de leche, cubiertos con chocolate blanco o negro y sprinkles. Cuestan $3000 la unidad, $7500 las tres y $12.000 las seis.

También habrá alfajorcitos con forma de corazón, rellenos con dulce de leche y cubiertos con chocolate y sprinkles: $2000 cada uno, $4000 las tres unidades y $8000 las seis.

¿Dónde? Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano. Instagram: @gontrancherrierar

Koko Bao Bar: un menú para armar los propios baos

El salón de Koko Bao Bar

En Palermo, Koko Bao Bar propone que los chicos participen de la comida. Durante el 14, 15 y 16 de agosto tendrá un menú especial a $15.000, con los ingredientes presentados por separado para que cada uno arme sus propios baos.

Incluye dos mini panes de bao, cuatro nuggets de pollo, pickles de repollo y pepino, alioli y papas fritas. Como parte del festejo, cada menú viene acompañado por un Mochi Squishy de regalo.

¿Dónde? Arévalo 1501, Palermo. Instagram: @kokobaobar

NH Collection Crillon: brunch sin cargo para menores de 12 años

El domingo 16 de agosto habrá un beneficio especial por el Día del Niño: los menores de 12 años podrán disfrutar del brunch sin cargo Gentileza

El NH Collection Crillon, frente a Plaza San Martín, mantiene durante los domingos de agosto su Lazy Brunch, con preparaciones dulces y saladas, pastelería y distintas alternativas para compartir.

El domingo 16 de agosto habrá un beneficio especial por el Día del Niño: los menores de 12 años podrán disfrutar del brunch sin cargo.

La propuesta busca convertir el almuerzo del domingo en una salida familiar y aprovechar el formato de buffet para que los chicos puedan elegir entre diferentes preparaciones.

¿Dónde? Av. Santa Fe 796, Retiro. Instagram: @nhcollection.ame