50 Top Pizza 2026: cuáles son y dónde quedan las dos pizzerías argentinas elegidas entre las mejores del mundo

Dos pizzerías argentinas volvieron a ubicarse entre las destacadas de la escena internacional. Ti Amo, de Adrogué y Atte. Pizzeria Napoletana, de Palermo, Buenos Aires, ingresaron en 50 Top Pizza World 2026, la clasificación mundial de la guía especializada presentada el 15 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles.

El primer lugar fue para Napoli on the Road, de Londres, el proyecto de Michele Pascarella. La siguieron Una Pizza Napoletana, de Nueva York, en el segundo puesto, y Confine, de Milán, en el tercero. La clasificación reúne pizzerías de América, Europa, Asia, Oceanía y África y presenta distintos puestos compartidos por empate. Ti Amo ya había formado parte del ranking mundial en 2024 y 2025, mientras que Atte. Pizzeria Napoletana debuta en 2026 en la clasificación global.

Ti Amo, la argentina que quedó entre las 25 mejores del mundo

Las hermanas Carola y Victoria Santoro, dueñas de Ti Amo Tadeo Bourbon

La mejor ubicada de la Argentina fue Ti Amo, de Adrogué, que llegó al puesto 24. El resultado volvió a colocar al proyecto de las hermanas Carola y Victoria Santoro dentro de la parte alta de la clasificación mundial.

En 2025 había ocupado el puesto 21 del ranking global. Además, durante 2026 había quedado en el cuarto lugar de 50 Top Pizza Latin America, la clasificación regional de la misma guía.

Atte. Pizzeria Napoletana también ingresó al ranking mundial

Atte. está ubicada en el barrio de Palermo Instagram

La segunda representante argentina fue Atte. Pizzeria Napoletana, de Buenos Aires, que alcanzó el puesto 84 de 50 Top Pizza World 2026.

El establecimiento también había sido reconocido en la edición latinoamericana de este año, donde ocupó el puesto 14.

Así, la Argentina consiguió ubicar una pizzería entre las primeras 25 del mundo y otra dentro de la clasificación global.

Qué pizzería quedó primera en el mundo

Napoli on the Road Instagram/Napoli on the Road

El primer puesto de la edición 2026 fue para Napoli on the Road, de Londres, encabezada por Michele Pascarella.

En segundo lugar quedó Una Pizza Napoletana, de Nueva York, mientras que Confine, de Milán, completó el podio.

En la cuarta posición hubo un empate entre I Masanielli – Francesco Martucci, de Caserta, y Seu Pizza Illuminati, de Roma. El quinto puesto también fue compartido por Pizzeria Sei, de Los Ángeles, y Tony’s Pizza Napoletana, de San Francisco.

Cuáles son las mejores pizzerías del mundo según 50 Top Pizza 2026

El ranking completo de 50 Top Pizza World 2026 quedó conformado de la siguiente manera: