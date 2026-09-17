50 Top Pizza 2026: cuáles son y dónde quedan las dos pizzerías argentinas elegidas entre las mejores del mundo

Un restaurante de Adrogue alcanzó el puesto 24 y otro de Palermo quedó 84; la clasificación internacional fue presentada en Nápoles y reunió establecimientos de distintos continentes
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Dos pizzerías argentinas volvieron a ubicarse entre las destacadas de la escena internacional. Ti Amo, de Adrogué y Atte. Pizzeria Napoletana, de Palermo, Buenos Aires, ingresaron en 50 Top Pizza World 2026, la clasificación mundial de la guía especializada presentada el 15 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles.
El primer lugar fue para Napoli on the Road, de Londres, el proyecto de Michele Pascarella. La siguieron Una Pizza Napoletana, de Nueva York, en el segundo puesto, y Confine, de Milán, en el tercero. La clasificación reúne pizzerías de América, Europa, Asia, Oceanía y África y presenta distintos puestos compartidos por empate. Ti Amo ya había formado parte del ranking mundial en 2024 y 2025, mientras que Atte. Pizzeria Napoletana debuta en 2026 en la clasificación global.
Ti Amo, la argentina que quedó entre las 25 mejores del mundo
La mejor ubicada de la Argentina fue Ti Amo, de Adrogué, que llegó al puesto 24. El resultado volvió a colocar al proyecto de las hermanas Carola y Victoria Santoro dentro de la parte alta de la clasificación mundial.
En 2025 había ocupado el puesto 21 del ranking global. Además, durante 2026 había quedado en el cuarto lugar de 50 Top Pizza Latin America, la clasificación regional de la misma guía.
Atte. Pizzeria Napoletana también ingresó al ranking mundial
La segunda representante argentina fue Atte. Pizzeria Napoletana, de Buenos Aires, que alcanzó el puesto 84 de 50 Top Pizza World 2026.
El establecimiento también había sido reconocido en la edición latinoamericana de este año, donde ocupó el puesto 14.
Así, la Argentina consiguió ubicar una pizzería entre las primeras 25 del mundo y otra dentro de la clasificación global.
Qué pizzería quedó primera en el mundo
El primer puesto de la edición 2026 fue para Napoli on the Road, de Londres, encabezada por Michele Pascarella.
En segundo lugar quedó Una Pizza Napoletana, de Nueva York, mientras que Confine, de Milán, completó el podio.
En la cuarta posición hubo un empate entre I Masanielli – Francesco Martucci, de Caserta, y Seu Pizza Illuminati, de Roma. El quinto puesto también fue compartido por Pizzeria Sei, de Los Ángeles, y Tony’s Pizza Napoletana, de San Francisco.
Cuáles son las mejores pizzerías del mundo según 50 Top Pizza 2026
El ranking completo de 50 Top Pizza World 2026 quedó conformado de la siguiente manera:
- Napoli on the Road — Londres, Inglaterra
- Una Pizza Napoletana — Nueva York, Estados Unidos
- Confine — Milán, Italia
- I Masanielli – Francesco Martucci — Caserta, Italia
- Seu Pizza Illuminati — Roma, Italia
- Pizzeria Sei — Los Ángeles, Estados Unidos
- Tony’s Pizza Napoletana — San Francisco, Estados Unidos
- Leggera Pizza Napoletana — San Pablo, Brasil
- RistoPizza by Napoli sta ca — Tokio, Japón
- Baldoria — Madrid, España
- The Pizza Bar on 38th — Tokio, Japón
- Razza — Jersey City, Estados Unidos
- Allería — Providencia, Chile
- Palazzo Petrucci Pizzeria — Nápoles, Italia
- I Tigli — San Bonifacio, Italia
- 50 Kalò — Nápoles, Italia
- Avenida Calò — Roma, Italia
- Fiata — Hong Kong, China
- gigi’s — Sídney, Australia
- Pizzardi Artigianale — Bogotá, Colombia
- QT Pizza Bar — San Pablo, Brasil
- Dry Milano — Milán, Italia
- Cambia-Menti — Caserta, Italia
- Sasà Martucci — Caserta, Italia
- BOB Alchimia a Spicchi — Montepaone Lido, Italia
- IMperfetto — Puteaux, Francia
- 50 Kalò — Londres, Inglaterra
- Ti Amo — Adrogué, Argentina
- La Clásica — San Salvador, El Salvador
- Truly Pizza — Dana Point, Estados Unidos
- Francesco Martucci — Miami, Estados Unidos
- Spacca Napoli — Seúl, Corea del Sur
- Sartoria Panatieri — Barcelona, España
- Don Antonio — Nueva York, Estados Unidos
- Crosta — Makati, Filipinas
- Jay’s — Kenmore, Estados Unidos
- Pizza Zulu — Fürth, Alemania
- Massilia — Bangkok, Tailandia
- Ribalta — Nueva York, Estados Unidos
- Robert’s — Chicago, Estados Unidos
- nNea — Ámsterdam, Países Bajos
- Flama — Miraflores, Perú
- Leña — Cleveland, Estados Unidos
- Sapori Italiani U Taliana — Bratislava, Eslovaquia
- La Cascina dei Sapori — Rezzato, Italia
- A Pizza da Mooca — San Pablo, Brasil
- SHOP225 — Melbourne, Australia
- La Notizia — Nápoles, Italia
- Ken’s Artisan Pizza — Portland, Estados Unidos
- Pizzeria Braceria CESARI!! — Nagoya, Japón
- Unica Pizzeria — San Pablo, Brasil
- La Leggenda — Miami, Estados Unidos
- ‘O Munaciello — Miami, Estados Unidos
- a mano — Makati, Filipinas
- Forno d’Oro — Lisboa, Portugal
- Bottega — Beijing, China
- Portarossa — Pampatar, Venezuela
- Via Toledo — Viena, Austria
- Sestogusto — Turín, Italia
- Clementina — Fiumicino, Italia
- La Bolla — Caserta, Italia
- Giuseppe Bove — Montesarchio, Italia
- L’Incanto — Punta del Este, Uruguay
- 180 GRAMMI — Roma, Italia
- La Fenice — Pistoia, Italia
- Modus — Milán, Italia
- I Vesuviani — Casoria, Italia
- Da Lioniello — Succivo, Italia
- Apogeo — Pietrasanta, Italia
- da Susy — Gurugram, India
- Bro. — Nápoles, Italia
- Salvo — Nápoles, Italia
- ‘O Fiore Mio — Faenza, Italia
- Raf Bonetta — Nápoles, Italia
- Fratelli Figurato — Madrid, España
- Bento Pizzeria — Río de Janeiro, Brasil
- Raffaella — Las Condes, Chile
- L’Industrie Pizzeria — Nueva York, Estados Unidos
- Margherí — Ho Chi Minh City, Vietnam
- Surt — Copenhague, Dinamarca
- Stile Napoletano — Chester, Inglaterra
- Veridiana — San Pablo, Brasil
- Oura — Santiago de Compostela, España
- Dante’s by Enis Baçova — Auckland, Nueva Zelanda
- La Piola Pizza — Bruselas, Bélgica
- 48h Pizza e Gnocchi Bar — Melbourne, Australia
- Pizza Culture — Calgary, Canadá
- ANTO — Singapur, Singapur
- Brunapoli — Vitacura, Chile
- Demaio — Bilbao, España
- Atte. Pizzeria Napoletana — Buenos Aires, Argentina
- Saccharum — Altavilla Milicia, Italia
- Valentina’s — Madison, Estados Unidos
- Balmesina — Barcelona, España
- Giotto — Florencia, Italia
- Seba’s — Uvita, Costa Rica
- Stretch Pizza — Nueva York, Estados Unidos
- Gigi Pipa — Este, Italia
- Audace — Nueva York, Estados Unidos
- Zielona Górka — Pabianice, Polonia
- Giangi — Arielli, Italia
- Pasquale’s — South Kingstown, Estados Unidos
- Pizza Secret — Nueva York, Estados Unidos
- Slice & Pie — Washington, Estados Unidos
- Matto Napoletano — Skopje, Macedonia del Norte
- Franko’s Pizza & Bar — Zagreb, Croacia
- Stagione — Casablanca, Marruecos
- Miami Slice — Miami, Estados Unidos