El Rubius fue declarado Huésped de Honor de Buenos Aires: cuándo se presenta con Spreen en Generación

El creador de contenido Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una distinción destinada a visitantes extranjeros destacados por su trayectoria. El reconocimiento fue tratado en la Legislatura porteña, con la intervención del diputado Darío Nieto, semanas antes del regreso del youtuber hispano-noruego a la Argentina para participar de Generación 2026, el festival de streamers que se desarrollará el 11 y 12 de diciembre en BA Ferial.

El Rubius será uno de los protagonistas del encuentro que reunirá a referentes del entretenimiento digital. Su presentación está programada para el sábado 12 de diciembre a las 22.30, cuando compartirá escenario con el streamer argentino Spreen, en uno de los espectáculos anunciados para el festival.

Por qué El Rubius fue declarado Huésped de Honor de Buenos Aires

El Kun Agüero y Rubius jugando al Fall Guys

La distinción de Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está contemplada en la legislación porteña y puede otorgarse, por única vez, a visitantes extranjeros que se hayan destacado en la cultura, las ciencias, la política, el deporte o por sus servicios a la humanidad.

El reconocimiento tiene vigencia durante la permanencia de la persona distinguida en la Ciudad y puede concederse mediante una declaración de la Legislatura o un decreto del jefe de Gobierno.

En el caso de El Rubius, la distinción reconoce a una de las figuras del entretenimiento digital en español. Su trayectoria como creador de contenido estuvo vinculada especialmente con la difusión de videos de videojuegos, humor y transmisiones en vivo, formatos que contribuyeron a transformar el consumo audiovisual de las nuevas generaciones.

Durante la sesión legislativa intervino Darío Nieto, integrante del bloque Vamos por Más, en el tratamiento del reconocimiento al youtuber.

Cuándo y dónde se presenta El Rubius en la Argentina

Gaspi, alongside Norwegian-Spanish YouTuber El Rubius, in August 2025 IG @gaspipd

El Rubius se presentará el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 22.30, en el escenario Play de BA Ferial, durante la segunda jornada de Generación.

El espectáculo, anunciado como El Rubius en Argentina con Spreen, se extenderá hasta las 00.15 del domingo 13 de diciembre, de acuerdo con la programación publicada por el festival.

Generación reunirá a más de 75 creadores de contenido en una programación de más de 45 espectáculos, distribuidos en tres escenarios: Play, Click y Trend.

Qué otros artistas y creadores de contenido participan en Generación 2026

El 'youtuber' El Rubius en la película 'Men in Black: International'

Generación contará con la participación de streamers, músicos y creadores de contenido. La programación del viernes 11 y sábado 12 de diciembre incluye los siguientes espectáculos:

Viernes 11 de diciembre

Yolo Aventuras: de 15.00 a 16.15, escenario Click.

Ian Lucas: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

Ruido con Marti Benza y Evitta Luna: de 17.00 a 18.00, escenario Trend.

Alejo Igoa: de 19.00 a 20.15, escenario Play.

El Tribunero Mundial, con Guanyar, Mike Máquina del Mal y más: de 19.00 a 21.00, escenario Click.

Sofi y Kuki Agnone: de 19.15 a 20.15, escenario Trend.

Los Sueños de la Gula: de 21.15 a 22.15, escenario Trend.

412: de 22.00 a 00.15, escenario Play.

Nil Ojeda con Grefg: de 22.45 a 00.00, escenario Click.

Un Poco de Ruido: de 23.15 a 00.30, escenario Trend.

Sábado 12 de diciembre

El Show de la Vecibanda: de 15.00 a 16.00, escenario Click.

YouTube 2016, con Mica Suárez y Kevsho: de 16.15 a 17.15, escenario Trend.

Robleis: de 16.15 a 18.00, escenario Play.

Angie con Hiclavero: de 17.30 a 18.45, escenario Click.

Estrelladas en Data: de 18.45 a 19.45, escenario Trend.

Jordi Wild: de 19.30 a 21.15, escenario Play.

Carrera, Unicornio y Spreen: de 19.45 a 21.00, escenario Click.

Top Globales: de 21.00 a 22.15, escenario Trend.

La Gambeta: de 22.30 a 23.30, escenario Click.

Rubius en Argentina con Spreen: de 22.30 a 00.15, escenario Play.

Farid Dieck: de 23.00 a 00.00, escenario Trend.

La grilla también incluye a Coscu y Momo y Billboard x Lit Killah, cuyas presentaciones todavía no tienen horario asignado. Por su parte, Terapia Picante formará parte de las propuestas del Pabellón de activaciones.

La programación puede consultarse en el sitio oficial de Generación.

Cuáles son los precios de las entradas

“Argentina es el país en el que más he estado de Latinoamérica, pero en esta ocasión me hace especial ilusión porque me recuerda a antiguamente cuando se hacían aquellos festivales en los que llevaban a varios youtubers y montaban sus shows", sostuvo TheGrefg Gentileza

Los precios publicados en el sitio oficial del festival para las distintas modalidades son los siguientes, más cargo por servicio:

Show Pass

Escenario Play: desde $48.000.

Escenario Click: desde $38.000.

Escenario Trend: desde $33.000.

Stage Pass

Escenario Play: desde $150.000.

Escenario Click: desde $135.000.

Escenario Trend: desde $112.500.

Day Pass

Día completo: $255.000.

Festival Pass

Festival completo: $495.000.

Cada modalidad ofrece un alcance diferente:

Show Pass: acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario.

acceso a un espectáculo específico, con elección de día, escenario y horario. Stage Pass: acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada.

acceso a todos los espectáculos de un escenario durante una jornada. Day Pass: acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día.

acceso a todos los espectáculos de los tres escenarios durante un día. Festival Pass: acceso a las dos jornadas completas, con todos los escenarios, espectáculos y experiencias.

Cómo comprar entradas para Generación 2026

Las entradas se comercializan a través de la ticketera oficial de BA Ferial. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la ticketera oficial de BA Ferial.

Registrarse en la plataforma.

Ingresar al evento “Generación Festival de Streamers”.

Seleccionar “Ver Entradas” para consultar las modalidades disponibles.

Elegir Festival Pass, Day Pass, Stage Pass o Show Pass. Para asistir únicamente a la presentación de TheGrefg con Nil Ojeda, seleccionar el viernes 11 de diciembre, el escenario Click y el horario de las 22.45.

Completar los datos de pago y revisar el resumen antes de confirmar la operación.

Una vez finalizada la compra, las entradas estarán disponibles en la sección “Mis Entradas”.

Quienes utilicen una tarjeta de crédito Santander Visa podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas se emitirán en formato electrónico y podrán presentarse desde el celular o impresas. El código QR estará disponible siete días antes del evento.

Cuándo y dónde es Generación 2026