Inflación: cuáles son los ítems que se resisten a bajar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre y las principales consultoras económicas anticipan que la inflación se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre. Las estimaciones privadas oscilan entre el 1,8% y el 2,1%.

Si se mira hacia atrás, desde mayo la variación mensual se mantiene prácticamente en el mismo nivel. Ese mes la inflación fue del 2,1%; en junio, del 1,9%; en julio, nuevamente del 2,1%; en agosto, del 1,7%, y en septiembre, del 1,9%. La persistencia de registros cercanos al 2% refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios, pese a la mayor estabilidad macroeconómica.

Detrás de esa resistencia aparecen dos comportamientos bien diferenciados: mientras los precios de los bienes muestran aumentos más moderados por la apertura comercial, la apreciación cambiaria y la debilidad del consumo, los servicios privados y los regulados continúan subiendo por encima del promedio general. Alquileres, prepagas, educación, transporte público y tarifas de electricidad y gas figuran entre los rubros que dificultan una baja más pronunciada de la inflación.

Según Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, hay dos factores principales que explican por qué la inflación se mantiene desde mediados de año en niveles similares a los de un año atrás: la inercia inflacionaria y las necesidades fiscales del Gobierno.

De acuerdo con el economista, mientras los bienes funcionan como un ancla para el índice general, los servicios, que por su naturaleza no enfrentan la competencia de productos importados, registran aumentos sostenidos por encima del 2% mensual.

A esto se suma el comportamiento de los precios regulados. Para sostener el superávit primario, el equipo económico tiene un margen limitado para frenar los aumentos de tarifas, especialmente en un contexto de caída de la recaudación vinculada con los menores niveles de actividad. De esta manera, la necesidad de reducir subsidios y preservar el equilibrio fiscal también condiciona la velocidad a la que puede bajar la inflación.

En la misma línea, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que actualmente los bienes son prácticamente el único componente que contribuye a reducir la inflación, mientras que los servicios continúan ejerciendo presión sobre el índice.

El economista explicó que, aunque en los últimos meses el Gobierno decidió mantener determinados subsidios y bonificaciones extraordinarias, a lo largo del año avanzó con ajustes destinados a reducir el gasto en ese concepto. A su vez, existen mecanismos contractuales que establecen actualizaciones para las empresas distribuidoras y transportistas, lo que introduce cierta persistencia en los aumentos.

“Después hay otros segmentos que están siguiendo la inflación, como alquileres, educación y salud, que fueron desregulados y también te aportan otro foco de persistencia inflacionaria”, explicó Menescaldi.

En particular, el economista destacó el impacto de la eliminación del subsidio correspondiente al régimen de zonas frías. Según estimaciones de EcoGo, este cambio agregaría 0,3 puntos porcentuales a la inflación de octubre y otros 0,2 puntos en noviembre.

“Si restás esa cuestión, ese cambio legislativo, la inflación hubiera bajado un poquito más, ya estaría más cerca del 1,5%”, sostuvo.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, coincidió en que la principal resistencia a la desaceleración se encuentra en los servicios, tanto públicos como privados, cuyos precios vienen creciendo sistemáticamente por encima de los bienes.

“Los servicios, tanto privados como públicos, vienen subiendo claramente por arriba de los bienes y por arriba del 2%. Algún mes pueden arrancar con 3%, si hay muchas subas de tarifas de servicios públicos, pero sostenidamente están en 2% o más”, señaló.

Entre los servicios privados, identificó a los alquileres y la salud como dos de los rubros que muestran una desaceleración particularmente lenta. En el caso de los alquileres, los aumentos continúan por encima del 2%, mientras que las cuotas de medicina prepaga mantienen una dinámica de actualización vinculada con la inflación pasada.

Entre los servicios privados, Sigaut Gravina identificó a los alquileres y la salud como dos de los rubros que muestran una desaceleración particularmente lenta Daniel Basualdo

A ellos se suman los servicios públicos, especialmente el transporte y la energía. Sigaut Gravina explicó que en distintas jurisdicciones existen fórmulas de actualización de las tarifas del transporte que contemplan incrementos superiores a la inflación, lo que contribuye a mantener la presión sobre el índice.

Sin embargo, el economista advirtió que el Gobierno comenzó a mostrar una mayor cautela a la hora de autorizar determinados incrementos, especialmente en el transporte público y los combustibles, que podrían convertirse en herramientas para moderar la inflación de cara a 2027.

Qué puede pasar los próximos meses

Más allá de la resistencia que muestran determinados servicios, los economistas consideran que todavía existe margen para que la inflación retome una trayectoria descendente, aunque advierten sobre los riesgos que podrían interrumpir ese proceso.

Menescaldi sostuvo que, una vez absorbido el impacto de los cambios en los subsidios, el índice mensual podría acercarse al 1,5%, siempre que no se produzcan nuevas presiones cambiarias.

“En principio deberías empezar a ver eso, salvo que se despierte la otra bestia que ahora está dormida, que es el dólar”, afirmó.

El director de EcoGo explicó que el mayor orden macroeconómico y una emisión monetaria vinculada con la compra de divisas generan condiciones más favorables para la desaceleración de los precios que las observadas en el pasado. Sin embargo, advirtió que una eventual corrección cambiaria durante el próximo año podría trasladarse a los precios y dificultar una nueva reducción del índice.

En ese sentido, señaló que, aunque por el momento no se prevé un salto del dólar, tampoco puede descartarse que se produzca algún reacomodamiento que termine afectando la dinámica inflacionaria.

Caprarulo también identificó al frente cambiario como uno de los principales riesgos hacia adelante. Según el director de Analytica, a los factores que actualmente explican la persistencia de la inflación podría sumarse un desanclaje de las expectativas sobre la evolución del dólar y el régimen cambiario.