Lionel Scaloni, en vivo
El DT responde preguntas a la prensa el día previo al duelo entre Argentina y Uruguay en la Bombonera
El capitán sin Dibu y cómo jugará el equipo
“El capitán si no está Emiliano, será Gerónimo Rulli, que siempre tuvo un comportamiento impecable y está desde el primer momento con nosotros”.
“Los chicos vienen y compiten y todo eso te ayuda a querer seguir. La idea de juego va a ser similar, juegan de la manera que nos gusta a nosotros. El equipo está manteniendo una buena línea y todos tienen ganas de competir”.
¿Quién llevará la 10?
“No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe, que sea importante. El día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no dándole la 10 a todos los jugadores. Cuando decidamos, esperemos que sea para el jugador que se la pueda quedar. esa es la idea”.
Lo que pensó con la continuidad
“Nunca dije que no iba a seguir, el palo de la final fue duro y en la cabeza se te vienen muchas cosas. Intenté recargar las pilas, enseguida nos pusimos a analzar, a mirar jugadores y eso era una buena señal. De lo contrario hubiera sido difícil. Vimos que hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta, ni siquiera en ese momento, tenía que tomarme ese tiempo para ser sincero y con esa sinceridad hicimos que este cuerpo técnico siga”.
La salida de Samuel y la salud del Dibu
“Walter Samuel va a empezar su carrera solo. Agradecimiento para mi amigo, le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísimo. Estará estos dos partidos. NO vamos a sumar a nadie en un principio. Nos vamos a quedar así como estamos. En las juveniles hay gente que se puede sumar”.
“Emiliano, tomaremos la decisión esta tarde para ver si está para jugar, en este partido difícil e importante. Sino atajará Gerónimo Rulli, pero completo todo de manera normal”.
La palabra de Scaloni
Tras un abrazo con Claudio Tapia, el DT expresó: “Estoy feliz, hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre, sino sería imposible estar acá, porque estar en este puesto es para hacerlo con todas las pilas. Después de charlar con mi gente decidimos que lo mejor era continuar. La AFA y el Presidente hicieron un gran esfuerzo. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos oportunidad a chicos que vienen desde atrás. Necesitamos paciencia con estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero que quizá todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María, Otamendi... a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estoy con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día”
Comienza la conferencia de prensa con anuncio
Comienza a hablar Tapia: “La verdad que es un día especial, muy importante para la vida de la AFA, para la selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico, de Lionel Scaloni, por el periodo 2027 al 2030. Es, para todos, un anuncio importantísimo. Para quién les habla, son ocho años y cuatro más. Se va a convertir en el técnico que más mundiales vaya a dirigir, va a dirigir tres, pero sobre todas las cosas por lo que representa para todo el proyecto, que se conduce integralmente”.
“Lo mejor para mi querido amigo, para su cuerpo técnico y para todo el fútbol argentino, es lo que todos queríamos, estamos convencidos, esta noticia a muchos los tenía ansiosos. Felicitaciones y muchísimas gracias. Vamos s seguir el camino juntos dándole la posibilidad a los jugadores para que el día de mañana sigan representándonos.
Todo listo
La sala de conferencia de prensa del predio Lionel Andrés Messi está preparada para la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. En la mesa principal había dos sillas y dos micrófonos. Sin embargo, quitaron una de las dos sillas. En cualquier momento ingresa el entrenador a responder las preguntas debido a que está estipulado que comience a las 15
La nueva selección argentina de Scaloni
En la selección argentina empezó la era D.M. La sigla no solo marca el comienzo de una etapa sin Lionel Messi, sino también el inicio del recambio de una generación de mundialistas.
La renovación del plantel también es un indicio de que Scaloni seguirá al frente de la selección. Su contrato se vencerá en diciembre y, aunque todavía no el DT firmó, ya tiene un acuerdo de palabra con la AFA para extenderlo. La intención es que continúe al menos hasta el Mundial 2030.
Para los amistosos frente a Uruguay, del viernes 13 de noviembre en la Bombonera, y Costa Rica, del martes 17 en Córdoba, la media bajó a 25,2 años. Son 3,4 años menos en apenas unos meses.
De los 26 llamados para la Copa del Mundo, apenas tres eran menores de 25 años: Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás Paz. Ahora son 14: se mantienen esos tres y se suman Santiago Beltrán, Mariano Troilo, Aaron Anselmino, Agustín Giay, Román Vega, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Santiago Castro.
Entre los que regresan ahora está Mariano Troilo. El defensor había recibido su primera citación en 2025, para la doble ventana de eliminatorias frente a Chile y Colombia, cuando todavía jugaba en Belgrano. Hoy está en Parma y vuelve a tener una oportunidad. También Aaron Anselmino, a quien Scaloni siguió desde sus primeros pasos en Boca.
Para la renovación, Scaloni también tiene en cuenta a jugadores que no fueron citados esta vez. Leonel Flores, Santiago Simón y Valentín Gómez, que también estuvieron en la consideración del entrenador, y con Thiago Palacios y Tobías Andrada, que atraviesan semanas decisivas en Estudiantes y River, respectivamente.
El probable equipo
Sin precisiones sobre lo que será la alineación inicial, Lionel Scaloni mantiene dudas para medirse ante Uruguay:
Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni.
Cómo sería la renovación
Todo indica que este jueves se confirmará la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la selección argentina. Será un contrato del tipo “2+2″, es decir “dos años más dos años”: hasta la Copa América 2028 en su primer tramo, con renovación automática hasta el Mundial 2030.
Las fuentes de la AFA consultadas por LA NACION hablaron de “probable” acuerdo con el entrenador nacido en Pujato, aunque todo el trazo grueso del nuevo convenio está cerrado. “El asunto Scaloni estaba acordado desde hacía semanas”, confió una fuente cercana a Claudio “Chiqui” Tapia ante la consulta de este diario. La incógnita que todavía persiste es saber qué ocurrirá con Walter Samuel, uno de los ayudantes de Scaloni. Durante estos días se dará a conocer toda la información.
Como ver en vivo
La conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni será transmitida por los canales deportivos de TV y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes.
Comenzamos la cobertura al instante
En la previa de lo que será la doble fecha FIFA para la selección argentina, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa desde las 15 horas en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.
La palabra del entrenador se dará el día anterior al enfrentamiento de la Argentina ante Uruguay, este viernes desde las 20 en la Bombonera. Además, hay muchísima expectativa por la posible confirmación de la renovación del contrato del entrenador con la AFA.