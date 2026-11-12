Lionel Scaloni, en vivo

Para los amistosos frente a Uruguay, del viernes 13 de noviembre en la Bombonera, y Costa Rica, del martes 17 en Córdoba, la media bajó a 25,2 años. Son 3,4 años menos en apenas unos meses.

De los 26 llamados para la Copa del Mundo, apenas tres eran menores de 25 años: Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás Paz. Ahora son 14: se mantienen esos tres y se suman Santiago Beltrán, Mariano Troilo, Aaron Anselmino, Agustín Giay, Román Vega, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Santiago Castro.

Nico Paz, líder de la renovación de Lionel Scaloni Nicolas Aguilera - AP

Entre los que regresan ahora está Mariano Troilo. El defensor había recibido su primera citación en 2025, para la doble ventana de eliminatorias frente a Chile y Colombia, cuando todavía jugaba en Belgrano. Hoy está en Parma y vuelve a tener una oportunidad. También Aaron Anselmino, a quien Scaloni siguió desde sus primeros pasos en Boca.

Para la renovación, Scaloni también tiene en cuenta a jugadores que no fueron citados esta vez. Leonel Flores, Santiago Simón y Valentín Gómez, que también estuvieron en la consideración del entrenador, y con Thiago Palacios y Tobías Andrada, que atraviesan semanas decisivas en Estudiantes y River, respectivamente.