Tres Monos fue elegido como el mejor bar de la Argentina en la primera edición de The List 33, el ranking nacional de coctelería impulsado por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco). El anuncio se realizó el martes 24 de noviembre de 2026, durante una ceremonia celebrada en la Cúpula del Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires.

La clasificación fue definida por un jurado de 33 referentes de la industria coctelera y periodistas especializados argentinos. La selección reunió establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Rafaela, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, con el objetivo de reconocer la creatividad, el talento y la hospitalidad de la coctelería local.

Entre los bares más premiados del mundo, Tres Monos propone excelencia en los tragos

El primer puesto quedó en manos de Tres Monos, distinguido por su trabajo en hospitalidad, comunidad y concientización. En segundo lugar se ubicó Cochinchina, mientras que Victor Audio Bar completó el podio. Los cinco primeros lugares se cerraron con Gran Bar Danzón, en el cuarto puesto, y 878 Bar, en el quinto.

La ceremonia estuvo conducida por la bartender Agostina Elena, ganadora de El Gran Bartender 2022, y reunió a figuras del sector como Mona Gallosi, Inés de los Santos y Pablo Pignatta.

“Estamos muy felices de poder reconocer a los bares argentinos, premiar la creatividad y la hospitalidad local. Celebramos, también, la oportunidad de seguir generando experiencias que impulsan la industria coctelera argentina”, expresó Adriano Marcellino, director de The List 33.

Cuáles son los 33 mejores bares de la Argentina según The List 33

Cochinchina

La clasificación completa de la primera edición quedó conformada de la siguiente manera:

Tres Monos

Cochinchina

Victor Audio Bar

Gran Bar Danzón

878 Bar

Al Fondo Bar

The Green Light (Ciudad de Córdoba)

(Ciudad de Córdoba) Tiki Bar (Mar del Plata)

(Mar del Plata) Florería Atlántico

Presidente

Punto Mona

Sardina Bar & Cafe (Mar del Plata)

(Mar del Plata) Pony Line

Nob3l Bar (Parque Leloir)

(Parque Leloir) Francis (Ciudad de Córdoba)

(Ciudad de Córdoba) Casa Cavia

Mixtape Listening Bar

Harrison

Tradition & Rebellion

Frank’s Bar

Malasangre

Verne Cocktail Club

Trade Sky Bar

Uptown

Roman Kissa Bar

The Garnish Bar (Ciudad de Mendoza)

(Ciudad de Mendoza) Doppelgänger

Brukbar

Tres Cuervos (Rafaela)

(Rafaela) Kona Corner BA

Chinchibira (Rosario)

(Rosario) Rey de Copas

Backroom

Cuáles fueron los bares ganadores de los premios especiales

Además de establecer el orden de los 33 establecimientos seleccionados, The List 33 entregó tres distinciones destinadas a reconocer aspectos específicos de la actividad coctelera.

Best Cocktail Green Practices (sustentabilidad): 878 Bar. Recibió el reconocimiento por su trabajo en trazabilidad y reducción de desperdicios.

Recibió el reconocimiento por su trabajo en trazabilidad y reducción de desperdicios. Cocktail Bar Innovation (innovación): Al Fondo Bar. Fue distinguido por su creatividad.

Fue distinguido por su creatividad. Cocktail Bar Experience (experiencia): Victor Audio Bar. Obtuvo el premio por su atención y hospitalidad.

De esta manera, 878 Bar, Al Fondo Bar y Victor Audio Bar sumaron reconocimientos especiales a sus posiciones dentro de la clasificación general.

Spirit Me Up: quién ganó la competencia de coctelería

La ceremonia también incluyó la definición de Spirit Me Up, una competencia que reunió en su instancia final a los bartenders Dani Frank y Pablo Zitarrosa.

Ambos participaron de una definición en vivo, en la que Juan Cruz Oviedo estuvo a cargo de presentar al ganador.

Finalmente, Pablo Zitarrosa se consagró campeón y obtuvo la posibilidad de viajar a Europa para representar a la coctelería argentina.

Qué es The List 33 y cómo se eligieron los bares

Víctor Audio Bar marcelo_Setton

The List 33 es una clasificación de bares argentinos impulsada por Cabarco, entidad creada por propietarios de establecimientos gastronómicos especializados en coctelería para representar y fortalecer la actividad en el país.

A diferencia de otros reconocimientos internacionales, esta primera edición se concentró exclusivamente en establecimientos de la Argentina y contó con un jurado integrado por profesionales y periodistas especializados locales.

Entre los objetivos de Cabarco se encuentran la profesionalización de la industria mediante capacitaciones y eventos, el desarrollo de oportunidades comerciales y la representación del sector ante organismos públicos y privados.

Con esta primera edición, The List 33 incorporó una nueva clasificación nacional para reconocer a los establecimientos y profesionales que forman parte de la escena coctelera argentina.