Elijah Wood y Dominic Monaghan llegan a la Argentina Comic Con: cuándo y dónde es y cuánto cuestan las entradas

Argentina Comic Con 2026 ya tiene fecha, sede y sus primeros invitados internacionales confirmados. La convención se realizará el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre en BA Ferial, ex Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires.

Entre las principales figuras anunciadas aparecen Elijah Wood y Dominic Monaghan, actores de El Señor de los Anillos, quienes estarán presentes el sábado 5 y domingo 6 de diciembre. La propuesta volverá a combinar paneles, shows, videojuegos, cosplay, experiencias interactivas, espacios de artistas, paseo de compras y gastronomía.

Cuándo y dónde es Argentina Comic Con 2026

Argentina Comic Con 2026 Gentileza

La edición 2026 se desarrollará durante tres jornadas en BA Ferial, en la intersección de avenida Costanera Norte Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Palermo.

Los horarios publicados son:

Viernes 4 de diciembre: de 14.00 a 21.00. Early access para entradas Premium desde las 13.00.

de 14.00 a 21.00. Early access para entradas Premium desde las 13.00. Sábado 5 de diciembre: de 12.00 a 20.00. Early access para entradas Premium desde las 11.00.

de 12.00 a 20.00. Early access para entradas Premium desde las 11.00. Domingo 6 de diciembre: de 12.00 a 20.00. Early access para entradas Premium desde las 11.00.

El predio cuenta además con estacionamiento pago.

Elijah Wood y Dominic Monaghan, los invitados confirmados

Elijah Wood llega a la Argentina Comic Con 2026 Gentileza

Uno de los principales atractivos anunciados para esta edición será la presencia de Elijah Wood, reconocido mundialmente por su interpretación de Frodo Bolsón en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos.

También participará Dominic Monaghan, quien interpretó a Merry en la misma saga y a Charlie Pace en Lost. Ambos estarán en la convención durante el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre.

La organización ofrece actividades de Meet & Greet para acceder a fotografías profesionales y firmas de autógrafos. Cada pase es válido para una celebridad, día y horario determinados y se compra por separado de la entrada al evento.

Los pases publicados tienen un valor de $98.000 más cargo por servicio tanto para fotografía como para autógrafo. Los correspondientes a Elijah Wood figuran agotados, mientras que los de Dominic Monaghan permanecen disponibles.

El pase de fotografía incluye una imagen digital profesional en alta resolución. El de autógrafo permite firmar un ítem por persona e incluye un mini póster.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina Comic Con 2026

Dominic Monaghan llega a la Argentina Comic Con 2026 Gentileza

Actualemente, se encuentra activa la Preventa 4, prevista a partir del 15 de noviembre y hasta agotar stock:

Entrada General por un día: $46.000 más cargo por servicio.

$46.000 más cargo por servicio. Combo General por los tres días: $115.000 más cargo por servicio.

$115.000 más cargo por servicio. Entrada Premium por un día: $60.000 más cargo por servicio.

La entrada Premium contempla el ingreso una hora antes del horario general y un badge exclusivo.

La venta oficial se realiza a través de MundoTicket. Durante los días de la convención también podrán venderse entradas en las boleterías del predio, sujetas a disponibilidad.

Cómo comprar entradas

Ingresar a MundoTicket.

Seleccionar la entrada disponible para Argentina Comic Con 2026.

Elegir la jornada y categoría correspondiente.

Completar la compra a través de la plataforma.

Los pases para los Meet & Greet se comercializan por separado y no incluyen el ingreso a la convención.

Qué actividades habrá en Comic Con

La propuesta estará centrada en el universo del cine, las series, los videojuegos, los cómics y otras expresiones de la cultura pop. Entre las actividades anunciadas aparecen conciertos y shows en vivo, paneles, talleres, exhibiciones, videojuegos, trivias, proyecciones, experiencias recreativas y concursos y desfiles de cosplay.

También habrá espacios interactivos de estudios de cine y televisión, encuentros con artistas y creativos y un paseo de compras. El sitio oficial anticipa más de 200 stands con productos de colección, artículos oficiales, juguetes retro, obras de arte y souvenirs.

A su vez, se anuncia la participación de más de 300 artistas y creativos, entre dibujantes, ilustradores, directores, guionistas, escultores y realizadores.

La propuesta se completa con puestos gastronómicos, productos temáticos y alternativas vegetarianas y veganas.

Argentina Comic Con 2026: fecha, lugar y entradas

Cuándo: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026. Dónde: BA Ferial, avenida Costanera Norte Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Palermo.

BA Ferial, avenida Costanera Norte Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, Palermo. Horarios: viernes de 14.00 a 21.00; sábado y domingo de 12.00 a 20.00.

viernes de 14.00 a 21.00; sábado y domingo de 12.00 a 20.00. Invitados confirmados: Elijah Wood y Dominic Monaghan, sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

Elijah Wood y Dominic Monaghan, sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Entradas: la Preventa 4 publicada por la organización establece valores desde $46.000 más cargo por servicio.

Entradas para menores y personas con discapacidad

Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan sin cargo acompañados por un adulto y con presentación de DNI.

Las personas con discapacidad cuentan con acceso gratuito presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a cupo. Cuando el certificado establece la necesidad de un acompañante, esa persona también puede ingresar sin cargo.

El evento se realiza aunque llueva y no está permitido ingresar al predio con alimentos ni bebidas.