ExpoCelíaca 2026: cuándo es, qué actividades ofrece y cómo acreditarse gratis

ExpoCelíaca 2026 se realizará el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 10 a 20, en los pabellones 2 y 3 de BA Ferial, en Costanera Norte. La exposición tendrá entrada libre y gratuita, aunque todas las personas —adultos y chicos— deberán acreditarse para ingresar.

La nueva edición reunirá a más de 80 expositores y ofrecerá más de 50 actividades vinculadas con la alimentación libre de gluten. Habrá productos para comprar y degustar, promociones, sorteos, clases de cocina, charlas de especialistas, talleres y propuestas recreativas para distintas edades.

Cuándo y dónde se realiza ExpoCelíaca 2026

La exposición se desarrollará durante dos jornadas:

¿Cuándo? Sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026.

Sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026. ¿En qué horario? De 10 a 20.

De 10 a 20. ¿Dónde? Pabellones 2 y 3 de BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costanera Norte.

Pabellones 2 y 3 de BA Ferial, Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Costanera Norte. Entrada: libre y gratuita, con acreditación obligatoria.

El encuentro ocupará el doble de superficie que la edición anterior. Contará con dos patios gastronómicos y una cafetería donde se podrán consumir preparaciones libres de gluten.

Más de 80 expositores y propuestas sin gluten

La feria permitirá conocer lanzamientos, tendencias y productos de empresas, comercios y emprendimientos especializados. Entre las alternativas anunciadas aparecen alimentos frescos y congelados, panificados, pastelería, snacks, premezclas, comidas listas para consumir y opciones con diferentes perfiles nutricionales.

También participarán prestadores vinculados con la gastronomía, la hotelería, el turismo, la capacitación y la atención de la salud. El objetivo es generar un punto de encuentro entre consumidores, profesionales, marcas, distribuidores y personas interesadas en conocer más sobre la celiaquía y los cuidados necesarios para llevar una alimentación libre de gluten.

“Esta será la edición más grande de nuestra historia”, señaló Luisina Holgado, responsable de Comunicación de la Asociación Celíaca Argentina.

Qué actividades habrá en ExpoCelíaca

La nueva edición reunirá a más de 80 expositores y ofrecerá más de 50 actividades vinculadas con la alimentación libre de gluten Gentileza/ExpoCelíaca

La programación estará distribuida principalmente entre el auditorio principal y el Espacio Familias. Habrá charlas informativas, clases de cocina en vivo, conversatorios, talleres, sorteos, espectáculos y actividades infantiles.

Actividades del sábado 1 de agosto

En el auditorio principal se abordarán, entre otros temas:

La relación entre la celiaquía y la diabetes.

Las dudas y dificultades que aparecen después del diagnóstico.

Medicina culinaria y celiaquía.

El futuro de la atención de las personas celíacas en Latinoamérica.

Enfermedad celíaca y obesidad.

Probióticos y salud intestinal.

El programa de asistencia alimentaria de la provincia de Buenos Aires.

La jornada también incluirá clases de cocina a cargo de Pablo Falciglio, Aldana Palavecino, Ale Budán y Alejandra Temporini, además de propuestas familiares y sorteos.

En el Espacio Familias se realizarán talleres para personas recientemente diagnosticadas, clases infantiles de cocina, una actividad denominada Los Superhéroes de la Alimentación y un escape room para chicos de entre 10 y 13 años.

Actividades del domingo 2 de agosto

El segundo día habrá contenidos relacionados con:

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la celiaquía.

Alimentación sin gluten y sin lactosa.

Medicina culinaria.

Mitos y verdades sobre la enfermedad.

Prevención de la contaminación cruzada en el hogar.

Herramientas para organizar la cocina sin gluten.

También se presentarán clases de cocina, sorteos, actividades teatrales y propuestas para chicos y adolescentes. Entre ellas figuran un desafío pastelero, talleres de cocina infantil y el encuentro Sin filtro, sin gluten, destinado a adolescentes.

El programa completo, con los horarios de cada actividad, puede consultarse en el sitio oficial de ExpoCelíaca.

Patios gastronómicos, degustaciones y compras

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los puestos de las empresas expositoras, probar productos, participar de degustaciones y acceder a promociones especiales.

La exposición contará además con dos espacios gastronómicos y una cafetería. La propuesta busca que las personas con celiaquía puedan comer y recorrer la feria sin tener que permanecer pendientes de los riesgos de contaminación cruzada, de acuerdo con la información difundida por BA Ferial.

Las actividades no están destinadas únicamente a personas con diagnóstico de celiaquía. También podrán participar familiares, amigos, docentes, estudiantes, profesionales de la salud y público interesado en aprender sobre alimentación libre de gluten.

Cómo acreditarse para ExpoCelíaca 2026

No es necesario comprar entradas, pero sí completar una acreditación individual Gentileza/ExpoCelíaca

No es necesario comprar entradas, pero sí completar una acreditación individual. Para completar el registro anticipado se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de acreditación de ExpoCelíaca.

Completar el formulario con los datos solicitados.

Registrar individualmente a cada adulto y cada chico que asistirá.

Presentarse el día de la visita con DNI o pasaporte, en el caso de las personas residentes en el exterior.

No es necesario imprimir el correo de confirmación. También será posible acreditarse directamente en el predio, aunque la Asociación Celíaca Argentina recomienda realizar el trámite anticipadamente para evitar demoras en el ingreso.

Cómo llegar a BA Ferial

BA Ferial se encuentra en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, dentro del complejo de Costa Salguero.

Colectivos: líneas 8, 33, 34, 37, 45, 160 y 166.

líneas 8, 33, 34, 37, 45, 160 y 166. Tren: línea Belgrano Norte, estación Saldías, ubicada a unos 300 metros.

línea Belgrano Norte, estación Saldías, ubicada a unos 300 metros. Trambus: cuenta con paradas vinculadas con las líneas A, B, D, E y H de subte y con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento.

cuenta con paradas vinculadas con las líneas A, B, D, E y H de subte y con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento. El predio también dispone de estacionamiento.

Qué conviene saber antes de ir