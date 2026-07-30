Motochorros intentaron robar una moto y desataron una balacera y persecución en plena avenida en Lanús

Dos motochorros armados interceptaron a un joven en un semáforo de una avenida en Lanús para robarle su vehículo y desataron una violenta secuencia de tiros y persecución.

Según consignó Diario Sur, el episodio ocurrió en el cruce entre la avenida Hipólito Yrigoyen y la avenida Raúl Alfonsín, justo delante de un colectivo. Un pasajero filmó toda la secuencia del asalto.

Las imágenes captaron el momento exacto en que los delincuentes le apuntaron a la cabeza al joven para robarle la moto y, de inmediato, amenazaron al chofer de un colectivo para evitar que interviniera.

Tiros y persecución en Lanús

Pero la escena dio un giro inesperado cuando una camioneta blindada irrumpió para embestir a los asaltantes. Esta acción provocó una balacera, lo que obligó a los ladrones a abordar su vehículo para escapar.

Durante la fuga, uno de los delincuentes efectuó varios disparos, iniciando una persecución a alta velocidad con la camioneta.

Finalmente, los motochorros escaparon por una calle lateral hacia la avenida Hipólito Yrigoyen.

El caso es investigado de oficio bajo la carátula de “robo en grado de tentativa” por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano.

Otro balacera por intento de robo en la Provincia de Buenos Aires

Días atrás, un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de 28 años se defendió a tiros luego de que dos delincuentes intentaron robarle su motocicleta cuando se encontraba detenido en un semáforo sobre la ruta nacional 8, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. En el enfrentamiento, uno de los motochorros, de 17 años, murió y quedó tendido en la acera. El otro se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en el cruce de la ruta 8 y la calle Baroni, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz, según pudo saber LA NACION. El policía circulaba en una Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos motochorros que se desplazaban en otra motocicleta similar de color negro.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, uno de los delincuentes descendió del vehículo y disparó contra el efectivo para amedrentarlo, pero el agente respondió con su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, la moto del policía cayó al pavimento. Uno de los asaltantes intentó escapar a pie, pero fue alcanzado por un disparo y murió a pocos metros del lugar, sobre la ruta 8, cerca del cruce con la calle Chile.

El segundo sospechoso, en tanto, logró escapar en la motocicleta en dirección a la ruta provincial 19. En la escena, los investigadores secuestraron la pistola reglamentaria Beretta calibre 9 milímetros y una Bersa Thunder.