Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio

Un hombre de unos 50 años murió este miércoles tras descompensarse en la vía pública luego de salir de un gimnasio situado en Soldado de la Independencia al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros, en el barrio porteño de Palermo. Personal del SAME acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona en paro cardiorrespiratorio.

Conforme al reportaje de la policía ubicada en la zona, el hombre se encontraba caminando por el lugar cuando repentinamente cayó al suelo y se desvaneció.

Según el parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias al que accedió LA NACION, los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. Finalmente, los profesionales constataron la muerte del hombre en el lugar. La identidad de la víctima aún no fue difundida oficialmente.

El despliegue de la Policía de la Ciudad y el SAME en Belgrano @luisbremer

Minutos después llegó al lugar el padre del fallecido, quien sufrió una crisis nerviosa. Ante esa situación, se solicitó una segunda ambulancia del SAME para asistirlo. Tras ser evaluado por los médicos, permaneció en el lugar con pautas de alarma.

El momento del hecho

Oscar Ocampos, empleado de un local de depilación ubicado a pocos metros del lugar, contó a LA NACION que la víctima era un habitué de la zona. Según relató, vecinos y comerciantes comentaban que el hombre asistía habitualmente a sus clases en el gimnasio de la cadena Megatlon ubicado sobre la calle Migueletes y que hoy, tras finalizar su rutina deportiva, caminó por Gorostiaga y luego dobló por la calle Soldado de la Independencia.

Según reconstruyeron los vecinos, mientras avanzaba por esa calle, el hombre se llevó una mano al pecho y, segundos después, se desplomó sobre la vereda. Clientas del centro de estética de la cuadra comentaron que, antes de la llegada del SAME, un vecino intentó momentáneamente asistir al hombre practicándole maniobras de reanimación. Sin embargo, cuando llegaron los profesionales al lugar, ya era tarde.

Los requisitos de los gimnasios para el apto físico

En la Ciudad de Buenos Aires, los gimnasios están regulados por la Ley N.139, que establece una serie de requisitos para su funcionamiento. Entre ellos, deben contar con profesores de Educación Física habilitados para supervisar las actividades, estar adheridos a un servicio de emergencias médicas y capacitar a su personal en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

La normativa también contempla que, antes de realizar actividad física, los usuarios deben cumplir con las condiciones de aptitud previstas por la reglamentación vigente. Ese punto fue objeto de modificaciones legislativas en los últimos años, en el marco de cambios introducidos sobre los requisitos para la práctica de actividad física en gimnasios de la Ciudad.

Prevención

En la Argentina, cada 15 minutos, una persona muere de un paro cardíaco súbito y el 70% de las veces esto ocurre fuera del hospital. Ante estas situaciones, los especialistas recomiendan reconocer rápidamente la emergencia, llamar al 107 o al servicio médico correspondiente e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llega la asistencia profesional. Si hay un desfibrilador externo automático (DEA) disponible, aconsejan utilizarlo siguiendo sus indicaciones.

Cualquier persona puede realizar maniobras de RCP ante una emergencia. La Ley 27.159, artículo 11, de Prevención Integral de la Muerte Súbita, establece que quienes intervengan de buena fe para asistir a una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio quedan eximidos de responsabilidad por esa acción.

De acuerdo con especialistas, iniciar la RCP antes de la llegada del servicio de emergencias puede duplicar e incluso triplicar las posibilidades de supervivencia.

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