Feliz Palermo 2026: cuándo es y en qué locales de gastronomía, moda y diseño habrá descuentos y música en vivo

La jornada será el jueves 17 de septiembre, de 17.00 a 20.30, en Palermo Viejo y Soho; habrá promociones, lanzamientos, activaciones, DJs y recorridos de moda con entrada libre y gratuita
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El próximo jueves 17 de septiembre, Palermo Viejo y Soho tendrán una nueva edición de Feliz Palermo, una jornada que reunirá a más de 100 marcas, diseñadores, comercios y espacios del barrio con descuentos, promociones y actividades especiales. La propuesta se desarrollará de 17.00 a 20.30, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, incluirá lanzamientos, instalaciones, gastronomía, juegos, música y otras experiencias dentro del circuito delimitado por Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega.
Qué habrá en Feliz Palermo 2026
Durante la tarde, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones, además de lanzamientos de productos, instalaciones y distintas activaciones.
También habrá DJs en diferentes puntos del circuito y recorridos de moda guiados por referentes de la industria. Estos itinerarios estarán orientados a conocer las marcas, diseñadores, emprendedores y PyMEs que participan de la propuesta.
La actividad apunta a incentivar la circulación por Palermo y fortalecer el circuito comercial del barrio a partir de una programación conjunta entre los espacios participantes.
Cuáles son los locales adheridos
La edición contará con más de 100 marcas y espacios participantes:
Moda y accesorios
- Kempel
Diseño, arte y decoración
- Cony’s Home
- Monoblock
- Red Market
- Tienda de Banquitos
- Demiracolo
- Estación Ortiz
- Paste Empapelados y Vinilos
- Paul French Gallery
- Elementos Argentinos Alfombras
- Tinta es Luz
- Compañia del Sol
- Stella Arte
- Tito Khabie Atelier Galeria
- Modocasa
- Estudio V
Gastronomía
- Mar de Sabores by Ceci Sánchez
- Casa Temple
- Temple Soho
- Tres Monos
- Crêpas
- Tiubs Cubanitos
- Kaldi
- Cucina Fifi
- Buen Dia Buenos Aires
- Toki Nori Bar
- Brindis
- Dopo Café
Otros
- Bacano
- Cibeles
- Rebelion
- Blind Fragrances
- Mil Gracias
- Lidherma Skin House Palermo Soho
- Negro Urban Barber
- Ds Tattooshop
- Increa
- De la Guardia
- Rosarito
- Abrapampa Manos Nativas
- Lupiteria en Vero Alfie
- Mariana Dappiano para Ceta en Vero Alfie
- Melocoton
- Raggio Eyewear
- Vero Alfie
- Donné
- Key Biscayne
- Lulu Martins
- Luz Ballestero
- Tienda Panda
- Ay Fidela!
- Santa Bohemia
- La Joyería
- Maria Paez
- La Crew
- Tintha
- Boken
- Cibeles
- Vevû
- Yey House
- Anna Rossatti
- Asteria
- Cloetas
- Cosi Mi Piace
- Herencia
- Katakali
- Label 99
- Sant Antoni
- Allô Martinez
- Gusmán
- Juana de Arco
- Kosiuko y Casa Chic
- Flavia Palmiero
- Lamode
- Carla Di Sí
- Justa Petra
- La Maria
- Mba MediumBsAs
- Jessica Kessel
- Morada, Atelier de Mora Veron
- Salve Regina
- Amor Amarillo Accesorios
- Guadalupe Martiarena
- Memorable
- Crowned OurHouse
- Ita Bikinis
- Capisano
- Yoko Tienda Bebé
- Zonderflag
- Las Titas Bikinis
- Jesus Fernandez
- Agostina Bianchi
- Love Lola
- Catriel Buenos Aires
- Selema
- Sans
- Maria Cher
- Umo
- Charo
- Sasha Gats
- Palito Bombón Vestite
- Nicky Blu
- Democrata
El cierre de Buenos Aires Está de Moda
Feliz Palermo será la última gran acción de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, la plataforma impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.
Durante casi un mes, la iniciativa desplegó una agenda de más de 70 propuestas vinculadas con el diseño, la producción, el consumo y la actividad comercial.
La plataforma articula la participación de diseñadores, marcas, emprendedores, PyMEs, empresas, universidades y cámaras sectoriales, con actividades destinadas a vincular distintos actores de la industria de la moda.
Cuándo y dónde es Feliz Palermo 2026
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Horario: de 17.00 a 20.30
- Zona: Palermo Viejo y Soho
- Circuito: entre Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega
- Entrada: libre y gratuita
- Actividades: descuentos, promociones, lanzamientos, instalaciones, gastronomía, juegos, DJs, experiencias y recorridos de moda
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