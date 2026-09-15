Feliz Palermo 2026: cuándo es y en qué locales de gastronomía, moda y diseño habrá descuentos y música en vivo

El próximo jueves 17 de septiembre, Palermo Viejo y Soho tendrán una nueva edición de Feliz Palermo, una jornada que reunirá a más de 100 marcas, diseñadores, comercios y espacios del barrio con descuentos, promociones y actividades especiales. La propuesta se desarrollará de 17.00 a 20.30, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, incluirá lanzamientos, instalaciones, gastronomía, juegos, música y otras experiencias dentro del circuito delimitado por Godoy Cruz, Paraguay, Julián Álvarez y Niceto Vega.

Qué habrá en Feliz Palermo 2026

También habrá DJs en diferentes puntos del circuito y recorridos de moda guiados por referentes de la industria Gentileza/Feliz Palermo

Durante la tarde, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones, además de lanzamientos de productos, instalaciones y distintas activaciones.

También habrá DJs en diferentes puntos del circuito y recorridos de moda guiados por referentes de la industria. Estos itinerarios estarán orientados a conocer las marcas, diseñadores, emprendedores y PyMEs que participan de la propuesta.

La actividad apunta a incentivar la circulación por Palermo y fortalecer el circuito comercial del barrio a partir de una programación conjunta entre los espacios participantes.

Cuáles son los locales adheridos

La edición contará con más de 100 marcas y espacios participantes:

Moda y accesorios

Kempel

Diseño, arte y decoración

Cony’s Home

Monoblock

Red Market

Tienda de Banquitos

Demiracolo

Estación Ortiz

Paste Empapelados y Vinilos

Paul French Gallery

Elementos Argentinos Alfombras

Tinta es Luz

Compañia del Sol

Stella Arte

Tito Khabie Atelier Galeria

Modocasa

Estudio V

Gastronomía

Mar de Sabores by Ceci Sánchez

Casa Temple

Temple Soho

Tres Monos

Crêpas

Tiubs Cubanitos

Kaldi

Cucina Fifi

Buen Dia Buenos Aires

Toki Nori Bar

Brindis

Dopo Café

Durante la tarde, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones, además de lanzamientos de productos, instalaciones y distintas activaciones Gentileza/Feliz Palermo

Otros

Bacano

Cibeles

Rebelion

Blind Fragrances

Mil Gracias

Lidherma Skin House Palermo Soho

Negro Urban Barber

Ds Tattooshop

Increa

De la Guardia

Rosarito

Abrapampa Manos Nativas

Lupiteria en Vero Alfie

Mariana Dappiano para Ceta en Vero Alfie

Melocoton

Raggio Eyewear

Vero Alfie

Donné

Key Biscayne

Lulu Martins

Luz Ballestero

Tienda Panda

Ay Fidela!

Santa Bohemia

La Joyería

Maria Paez

La Crew

Tintha

Boken

Cibeles

Vevû

Yey House

Anna Rossatti

Asteria

Cloetas

Cosi Mi Piace

Herencia

Katakali

Label 99

Sant Antoni

Allô Martinez

Gusmán

Juana de Arco

Kosiuko y Casa Chic

Flavia Palmiero

Lamode

Carla Di Sí

Justa Petra

La Maria

Mba MediumBsAs

Jessica Kessel

Morada, Atelier de Mora Veron

Salve Regina

Amor Amarillo Accesorios

Guadalupe Martiarena

Memorable

Crowned OurHouse

Ita Bikinis

Capisano

Yoko Tienda Bebé

Zonderflag

Las Titas Bikinis

Jesus Fernandez

Agostina Bianchi

Love Lola

Catriel Buenos Aires

Selema

Sans

Maria Cher

Umo

Charo

Sasha Gats

Palito Bombón Vestite

Nicky Blu

Democrata

El cierre de Buenos Aires Está de Moda

Feliz Palermo será la última gran acción de la tercera edición de Buenos Aires Está de Moda, la plataforma impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

Durante casi un mes, la iniciativa desplegó una agenda de más de 70 propuestas vinculadas con el diseño, la producción, el consumo y la actividad comercial.

La plataforma articula la participación de diseñadores, marcas, emprendedores, PyMEs, empresas, universidades y cámaras sectoriales, con actividades destinadas a vincular distintos actores de la industria de la moda.

Cuándo y dónde es Feliz Palermo 2026