Instituto le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y lidera la zona: el blooper que permitió la victoria

Instituto es uno de los mejores equipos del torneo Clausura, protagonista estelar en el Grupo A. Juega bien, habitualmente gana. Estudiantes de Río Cuarto es uno de los peores conjuntos del certamen, un dato basado de la realidad de resultados y desempeños. Está al borde del descenso.

Sin embargo, en la cancha de la Gloria, no se sacaban ventajas. El equipo local era superior, con la clase de Alex Luna, el creativo, el número 10, que hasta se toma el tiempo de pisar el balón. Todo un atrevido. De todos modos, Instituto chocaba contra la defensa del entusiasta conjunto visitante.

Giuliano Cerato apunta, dispara y convierte: el 1-0 de Instituto

Hasta los 3 minutos del segundo tiempo. A la salida de una pelota parada, Giuliano Cerato le pegó con la misión de “terminar la jugada”. Es una decisión táctica que toma forma desde hace unos 15, 20 años: se trata de pegarle al arco, más allá de la precisión, para que el equipo rival no tenga la opción de lanzarse al contraataque, con el conjunto propio adelantado y, seguramente, bastante desprotegido.

El defensor le pegó de volea, desde unos 25 metros, una pelota de fácil resolución para Lucas Bruera, el arquero de Estudiantes, más allá de que el balón picó unos metros antes de llegar al arco. Evidentemente, el dueño de la camiseta N°1 se sorprendió con el envío, porque el intento de tomar la pelota entre sus manos lo llevó a retrasarse un metro, ya dentro del arco. La pelota había pasado claramente la línea de gol.

Se trató de un blooper de Bruera, de reacción tardía. Luego, se adelantó unos metros y le pegó con alma y vida, como si se tratara de un saque de arco. Ni Luis Lobo Medina ni los asistentes tomaron nota de la situación. Tan ridículo (o un poco más) que el error cometido por el arquero. Hubo que esperar un par de minutos para que el VAR tomara nota de la situación. Y la tecnología decidió lo que vieron (casi) todos: el gol de Instituto.

El grito en el estadio ya lo había confirmado. Más tarde, se celebró de nuevo. Instituto llevó las riendas del desarrollo hasta el final, Estudiantes de Río Cuarto buscó con más desesperación que certezas. La Gloria elevó la cuenta con otro tanto de un defensor, Leonel Mosevich. Y el descuento fue debido a una serie de rebotes en el área, convertido por Matías Valenti.

Fue un 2 a 1 que debió ser más amplio, aunque confirma la tendencia general: el fútbol argentino es tremendamente parejo. Y chato, en líneas generales.

Contra cualquier tipo de pronóstico, Instituto es el líder del Grupo A, con 19 puntos, dos más que Vélez y Defensa y Justicia. Y quinta victoria seguida como local. En la otra zona, el León del Imperio suma 6 unidades, una más que Aldosivi y Racing, últimos con 5. Además, está último en los promedios y en la Tabla Anual, casi casi con un pie en la segunda división.