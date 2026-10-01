Fotos, objetos y 140 años de historia: la muestra gratuita que reconstruye la inmigración japonesa en la Argentina

La exposición podrá visitarse en el Museo de la Inmigración, en Puerto Madero; reúne fotografías, documentos y objetos personales para reconstruir la llegada, integración y legado de la colectividad japonesa en el país
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Fotografías, documentos históricos y objetos personales reconstruyen 140 años de inmigración japonesa en la Argentina en una nueva muestra gratuita que podrá visitarse del 4 de octubre al 13 de diciembre en el Museo de la Inmigración, en Puerto Madero.
“El legado que inspira el futuro: 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina” aborda las experiencias de quienes cruzaron el océano y echaron raíces en el país, desde los primeros inmigrantes hasta las nuevas generaciones nikkei. También pone el foco en las tradiciones, la organización comunitaria y la influencia japonesa en ámbitos como el deporte, las artes y la gastronomía.
Una historia de 140 años de inmigración japonesa
La muestra se remonta a 1886, cuando Kinzo Makino se convirtió en uno de los protagonistas de los comienzos de la inmigración japonesa en la Argentina. A partir de esas primeras llegadas, aborda el proceso de integración de la colectividad y la creación de instituciones, escuelas de idioma y agrupaciones provinciales conocidas como kenjinkai. También destaca el papel de las mujeres en la transmisión de las tradiciones, el lugar de los mayores como guardianes de la memoria y el vínculo de las nuevas generaciones con la identidad nikkei.
Entre las piezas exhibidas hay objetos que acompañaron a distintas familias durante sus migraciones y registros sobre el desarrollo de escuelas, instituciones, empresas, actividades deportivas y medios de comunicación. A través de ese material, la propuesta muestra cómo se construyó y transformó la vida comunitaria a lo largo de más de un siglo.
Los 120 años del judo y la huella japonesa en la Argentina
Otro de los ejes recuerda los 120 años del judo en la Argentina, a partir de la llegada del maestro Ogata Yoshio en 1906 a bordo de la Fragata Sarmiento, uno de los hitos vinculados con la introducción y el desarrollo de esta disciplina en el país.
La presencia japonesa también aparece reflejada en la gastronomía, las artes y el deporte, junto con distintas formas de participación y organización que se consolidaron a lo largo de las décadas.
Durante octubre, la muestra recibirá además la visita de los gobernadores de las prefecturas japonesas de Wakayama e Ibaraki.
La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
Cuándo y dónde visitar la muestra
- Cuándo: del 4 de octubre al 13 de diciembre.
- Dónde: MUNTREF Museo de la Inmigración, Av. Antártida Argentina s/n, entre la Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus, con ingreso por Apostadero Naval, Puerto Madero, CABA.
- Días y horarios: miércoles a domingos, de 11 a 18.
- Entrada: libre y gratuita.
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