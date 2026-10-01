Fotos, objetos y 140 años de historia: la muestra gratuita que reconstruye la inmigración japonesa en la Argentina

Fotografías, documentos históricos y objetos personales reconstruyen 140 años de inmigración japonesa en la Argentina en una nueva muestra gratuita que podrá visitarse del 4 de octubre al 13 de diciembre en el Museo de la Inmigración, en Puerto Madero.

Familias de inmigrantes japoneses que dejaron su tierra para cruzar el océano Asociación Japonesa en la A

“El legado que inspira el futuro: 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina” aborda las experiencias de quienes cruzaron el océano y echaron raíces en el país, desde los primeros inmigrantes hasta las nuevas generaciones nikkei. También pone el foco en las tradiciones, la organización comunitaria y la influencia japonesa en ámbitos como el deporte, las artes y la gastronomía.

El café El Kyoto. Los primeros inmigrantes japoneses se dedicaron a la gastronomía Asociación Japonesa en la A

Una historia de 140 años de inmigración japonesa

La muestra se remonta a 1886, cuando Kinzo Makino se convirtió en uno de los protagonistas de los comienzos de la inmigración japonesa en la Argentina. A partir de esas primeras llegadas, aborda el proceso de integración de la colectividad y la creación de instituciones, escuelas de idioma y agrupaciones provinciales conocidas como kenjinkai. También destaca el papel de las mujeres en la transmisión de las tradiciones, el lugar de los mayores como guardianes de la memoria y el vínculo de las nuevas generaciones con la identidad nikkei.

La cita en MUNTREF, el Museo de la Inmigración Asociación Japonesa en la A

Entre las piezas exhibidas hay objetos que acompañaron a distintas familias durante sus migraciones y registros sobre el desarrollo de escuelas, instituciones, empresas, actividades deportivas y medios de comunicación. A través de ese material, la propuesta muestra cómo se construyó y transformó la vida comunitaria a lo largo de más de un siglo.

Los 120 años del judo y la huella japonesa en la Argentina

Otro de los ejes recuerda los 120 años del judo en la Argentina, a partir de la llegada del maestro Ogata Yoshio en 1906 a bordo de la Fragata Sarmiento, uno de los hitos vinculados con la introducción y el desarrollo de esta disciplina en el país.

La horticultura, parte de la vida de los primeros inmigrantes Asociación Japonesa en la A

La presencia japonesa también aparece reflejada en la gastronomía, las artes y el deporte, junto con distintas formas de participación y organización que se consolidaron a lo largo de las décadas.

La vida de Makino Kinzo, el primer inmigrante japonés, dedicada a los ferrocarriles Asociación Japonesa en la A

Durante octubre, la muestra recibirá además la visita de los gobernadores de las prefecturas japonesas de Wakayama e Ibaraki.

La visita de los emperadores al Jardín Japonés de Palermo en 1997 Asociación Japonesa en la A

La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

La cultura japonesa, su historia y artesanías japonesas en una exhibición que se extenderá hasta diciembre Asociación Japonesa en la A

La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Cuándo y dónde visitar la muestra