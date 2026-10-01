Saltar al contenido principal
LA NACION

Fotos, objetos y 140 años de historia: la muestra gratuita que reconstruye la inmigración japonesa en la Argentina

La exposición podrá visitarse en el Museo de la Inmigración, en Puerto Madero; reúne fotografías, documentos y objetos personales para reconstruir la llegada, integración y legado de la colectividad japonesa en el país

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
La muestra por el 140° aniversario de la inmigración japonesa en MUNTREF
La muestra por el 140° aniversario de la inmigración japonesa en MUNTREFAsociación Japonesa en la Argentina

Fotografías, documentos históricos y objetos personales reconstruyen 140 años de inmigración japonesa en la Argentina en una nueva muestra gratuita que podrá visitarse del 4 de octubre al 13 de diciembre en el Museo de la Inmigración, en Puerto Madero.

Familias de inmigrantes japoneses que dejaron su tierra para cruzar el océano
Familias de inmigrantes japoneses que dejaron su tierra para cruzar el océano Asociación Japonesa en la A

“El legado que inspira el futuro: 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina” aborda las experiencias de quienes cruzaron el océano y echaron raíces en el país, desde los primeros inmigrantes hasta las nuevas generaciones nikkei. También pone el foco en las tradiciones, la organización comunitaria y la influencia japonesa en ámbitos como el deporte, las artes y la gastronomía.

El café El Kyoto. Los primeros inmigrantes japoneses se dedicaron a la gastronomía
El café El Kyoto. Los primeros inmigrantes japoneses se dedicaron a la gastronomía Asociación Japonesa en la A

Una historia de 140 años de inmigración japonesa

La muestra se remonta a 1886, cuando Kinzo Makino se convirtió en uno de los protagonistas de los comienzos de la inmigración japonesa en la Argentina. A partir de esas primeras llegadas, aborda el proceso de integración de la colectividad y la creación de instituciones, escuelas de idioma y agrupaciones provinciales conocidas como kenjinkai. También destaca el papel de las mujeres en la transmisión de las tradiciones, el lugar de los mayores como guardianes de la memoria y el vínculo de las nuevas generaciones con la identidad nikkei.

La cita en MUNTREF, el Museo de la Inmigración
La cita en MUNTREF, el Museo de la InmigraciónAsociación Japonesa en la A

Entre las piezas exhibidas hay objetos que acompañaron a distintas familias durante sus migraciones y registros sobre el desarrollo de escuelas, instituciones, empresas, actividades deportivas y medios de comunicación. A través de ese material, la propuesta muestra cómo se construyó y transformó la vida comunitaria a lo largo de más de un siglo.

Los 120 años del judo y la huella japonesa en la Argentina

Otro de los ejes recuerda los 120 años del judo en la Argentina, a partir de la llegada del maestro Ogata Yoshio en 1906 a bordo de la Fragata Sarmiento, uno de los hitos vinculados con la introducción y el desarrollo de esta disciplina en el país.

La horticultura, parte de la vida de los primeros inmigrantes
La horticultura, parte de la vida de los primeros inmigrantes Asociación Japonesa en la A

La presencia japonesa también aparece reflejada en la gastronomía, las artes y el deporte, junto con distintas formas de participación y organización que se consolidaron a lo largo de las décadas.

La vida de Makino Kinzo, el primer inmigrante japonés, dedicada a los ferrocarriles
La vida de Makino Kinzo, el primer inmigrante japonés, dedicada a los ferrocarriles Asociación Japonesa en la A

Durante octubre, la muestra recibirá además la visita de los gobernadores de las prefecturas japonesas de Wakayama e Ibaraki.

La visita de los emperadores al Jardín Japonés de Palermo en 1997
La visita de los emperadores al Jardín Japonés de Palermo en 1997Asociación Japonesa en la A

La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

La cultura japonesa, su historia y artesanías japonesas en una exhibición que se extenderá hasta diciembre
La cultura japonesa, su historia y artesanías japonesas en una exhibición que se extenderá hasta diciembreAsociación Japonesa en la A

La propuesta está organizada por la Asociación Japonesa en la Argentina (AJA) y el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina (A.H.C.J.A.), con el auspicio de la Federación de Asociaciones Nikkei (FANA), la Embajada del Japón y JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Cuándo y dónde visitar la muestra

  • Cuándo: del 4 de octubre al 13 de diciembre.
  • Dónde: MUNTREF Museo de la Inmigración, Av. Antártida Argentina s/n, entre la Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus, con ingreso por Apostadero Naval, Puerto Madero, CABA.
  • Días y horarios: miércoles a domingos, de 11 a 18.
  • Entrada: libre y gratuita.

Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Lando Norris contó qué habló con Colapinto y cómo es la relación entre ambos luego del incidente en Bakú
    1

    Lando Norris volvió a pedirle disculpas a Franco Colapinto por sus declaraciones en Baku y habló de su relación con el argentino

  2. El temor que recorre a la mayor reunión empresaria del país
    2

    Preocupación con esperanza: qué se dice en los pasillos de IDEA

  3. Messi concretó la compra de un club de la segunda división española
    3

    Es oficial: Messi concretó la adquisición de un club de la segunda división española

  4. Se viene un nuevo frente desde el Pacífico que traerá más inestabilidad, tormentas, máximas de hasta 35°C y vientos que podrían superar los 80 km/h: las zonas afectadas
    4

    Se viene un nuevo frente desde el Pacífico que traerá más inestabilidad, tormentas, máximas de hasta 35°C y vientos que podrían superar los 80 km/h: las zonas afectadas