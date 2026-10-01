Se viene un nuevo frente desde el Pacífico que traerá más inestabilidad, tormentas, máximas de hasta 35°C y vientos que podrían superar los 80 km/h: las zonas afectadas

Un nuevo frente proveniente del océano Pacífico avanzará sobre la Argentina y provocará cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días. El sistema dejará lluvias, nevadas y posibles tormentas en distintos sectores de la Patagonia, mientras que en Cuyo aumentará la probabilidad de viento Zonda.

El viernes 2 de octubre será la jornada de mayores contrastes. Mientras las precipitaciones se extenderán por el sur del país y volverá a crecer la inestabilidad en La Pampa, algunas zonas cuyanas podrían registrar ráfagas superiores a los 80 km/h. En la ciudad de San Juan, las temperaturas podrían acercarse a los 35°C.

Pronostico del tiempo

Cómo avanzará el nuevo sistema y dónde se esperan precipitaciones

Según Meteored, una baja presión se profundizará este jueves al sur de la Patagonia y su frente comenzará a generar lluvias y nevadas sobre la cordillera, además de precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Chubut. Hacia la noche, algunos chaparrones también podrían alcanzar Río Negro.

Este sistema llegará después de una primera perturbación que, de acuerdo con el pronóstico, tenderá a desplazarse rápidamente hacia el este y a perder organización durante el jueves. En paralelo, el avance del frente frío hacia Brasil favorecerá una mejora de las condiciones en el norte argentino.

En ese contexto, Misiones tendrá una jornada más estable y fresca, luego de la persistencia de tormentas y chaparrones sobre el norte provincial. En el este de Salta, en cambio, podrían reaparecer algunos chaparrones aislados.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

¡Bienvenido #octubre!

🌡️ Mañana fresca a fría en gran parte del país.



🌦️ #AMBA inestable, con lluvias aisladas matinales, luego mejora.



☔ Lluvias en la franja central y sur del Litoral que avanzan hacia el norte.



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Las zonas con probabilidad de lluvias y tormentas el viernes

Para el viernes 2 de octubre se esperan precipitaciones en Neuquén, Río Negro, Trelew, Península Valdés y el área del golfo San Matías. Dentro de las zonas de lluvia podrían desarrollarse algunas tormentas.

La inestabilidad también volverá a aumentar en La Pampa, donde habrá probabilidad de chaparrones y tormentas. Así, el avance del sistema combinará precipitaciones sobre distintos sectores patagónicos con un nuevo deterioro de las condiciones en esa provincia.

En la cordillera, el ingreso del frente favorecerá nuevas nevadas. Sobre el sector cuyano se prevé un refuerzo de esos fenómenos, especialmente en Mendoza y, eventualmente, en el sur de San Juan.

☃️ Más #nieve en octubre.

🌀 Una serie de sistemas de baja presión avanzarán desde el Pacífico e impactarán a lo largo de los próximos días, dejando nevadas tardías con importantes acumulados, en gran parte de la cordillera.



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Dónde podría soplar el Zonda y alcanzar los 35°C

La probabilidad de viento Zonda aumentará considerablemente el viernes, en particular sobre el norte de Mendoza, San Juan y algunos sectores del sur de La Rioja.

Las condiciones podrían ser especialmente intensas en Calingasta, donde algunas ráfagas superarían los 80 km/h. Si se mantiene la tendencia prevista, el fenómeno también podría alcanzar otras zonas sanjuaninas, con ráfagas superiores a los 75 km/h.

En la ciudad de San Juan, la irrupción del Zonda podría elevar la temperatura hasta valores cercanos a los 35°C durante la tarde del viernes. Ese ascenso se produciría al mismo tiempo que el frente genere precipitaciones y nevadas en otros sectores del país.