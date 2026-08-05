Hamburguesas, ribs y salchichas artesanales en La Rural: cuál es el precio de los platos del festival de ahumados

Smoked, Festival de Ahumados, se realizará el sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026, de 12 a 20, en La Rural. Durante dos jornadas, el predio de Palermo reunirá carnes ahumadas, cocina al fuego, bebidas, música y un mercado de productos, con entrada libre y gratuita.

El acceso será por Plaza Italia y la propuesta estará centrada en la cultura smokehouse y BBQ: habrá brisket, ribs, pulled pork, pastrami, bondiolas, hamburguesas, salchichas artesanales, pescados ahumados y preparaciones cocidas lentamente en distintos tipos de equipos y parrillas.

Cuándo y dónde es Smoked

Entre las propuestas anunciadas aparecen el brisket texano, las ribs con salsa BBQ, el pulled pork, el pastrami, las bondiolas, las salchichas artesanales, las hamburguesas, los hot dogs y los tacos tex-mex de carne vacuna o cerdo Gentileza

Fecha: sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026.

sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026. Horario: de 12 a 20.

de 12 a 20. Lugar: La Rural, avenida Santa Fe 4201, Palermo.

La Rural, avenida Santa Fe 4201, Palermo. Acceso: por Plaza Italia.

por Plaza Italia. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Estacionamiento: disponible dentro del predio.

disponible dentro del predio. Mascotas: el festival es pet friendly.

Qué se podrá comer en el Festival de Ahumados

También se ofrecerán salmón y trucha ahumada, además de acompañamientos asociados con la cocina smokehouse y el comfort food estadounidense Gentileza

La oferta gastronómica recorrerá diferentes estilos de cocción con humo. Entre las propuestas anunciadas aparecen el brisket texano, las ribs con salsa BBQ, el pulled pork, el pastrami, las bondiolas, las salchichas artesanales, las hamburguesas, los hot dogs y los tacos tex-mex de carne vacuna o cerdo.

También se ofrecerán salmón y trucha ahumada, además de acompañamientos asociados con la cocina smokehouse y el comfort food estadounidense: mac & cheese, papas loaded, coleslaw, pickles, cornbread, chili, aros de cebolla y distintos sándwiches.

Platos recomendados y precios

El festival también contará con un mercado donde se podrán encontrar quesos, embutidos, conservas, sales, especias, salsas e infusiones ahumadas Gentileza

Estas son algunas de las preparaciones anunciadas para probar durante las dos jornadas:

Austin Smoke House: ribs ahumadas con cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ, $16.000 .

ribs ahumadas con cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ, . Mil Humos: bondiola ahumada con cheddar, cebolla caramelizada y morrón asado, $13.000 .

bondiola ahumada con cheddar, cebolla caramelizada y morrón asado, . Todo Brasas: vacío ahumado con barbacoa, chimichurri o coleslaw, $19.000 .

vacío ahumado con barbacoa, chimichurri o coleslaw, . Nina Barsas: ojo de bife con papas fritas, $15.000 .

ojo de bife con papas fritas, . La Magia del Flaco: pulled pork cocido durante ocho horas, con cebolla caramelizada y salsa barbacoa, $16.000 .

pulled pork cocido durante ocho horas, con cebolla caramelizada y salsa barbacoa, . Pahuma: pernil entero de cerdo ahumado con leña de quebracho colorado, $17.000 .

pernil entero de cerdo ahumado con leña de quebracho colorado, . Tres Fuegos: mollejas ahumadas con miel, sweet chilli y batatas rotas, $15.000 .

mollejas ahumadas con miel, sweet chilli y batatas rotas, . No es Soberbia: pastrami ahumado a leña con bacon y provoleta, $18.000 .

pastrami ahumado a leña con bacon y provoleta, . Savage: tacos de maíz nixtamal con pulled beef o pulled pork, $7000 .

tacos de maíz nixtamal con pulled beef o pulled pork, . Uria: salchicha alsaciana ahumada con queso raclette, $14.000 .

salchicha alsaciana ahumada con queso raclette, . 1980 Parrilla de Culto: dúo de empanadas de osobuco ahumado al gancho y pulled BBQ pork, $8000 .

dúo de empanadas de osobuco ahumado al gancho y pulled BBQ pork, . Flama: roast beef ahumado con rúcula, escamas de cebolla, pepinos agridulces y emulsión de mostaza y miel, $15.000 .

roast beef ahumado con rúcula, escamas de cebolla, pepinos agridulces y emulsión de mostaza y miel, . Jordanas: Steakhouse Burger con hongos salteados y queso azul, $14.000 .

Steakhouse Burger con hongos salteados y queso azul, . Club Asador: “Vacío Capitán”, ahumado durante ocho horas y gratinado con provoleta, $22.000 .

“Vacío Capitán”, ahumado durante ocho horas y gratinado con provoleta, . La Tranquera: picanha ahumada estilo Kansas con queso fundido, $17.000 .

picanha ahumada estilo Kansas con queso fundido, . Shappa: brisket con tomates asados, provolone y rúcula, $15.000.

Postres, bebidas y productos para llevar

La sección dulce estará inspirada en clásicos estadounidenses. La programación anticipa cheesecake, brownies, apple pie, cookies, donuts y banana pudding.

Para acompañar la comida habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería, gin, bourbon y whiskey. El festival también contará con un mercado donde se podrán encontrar quesos, embutidos, conservas, sales, especias, salsas e infusiones ahumadas.