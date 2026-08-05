La minera más grande del mundo suma un segundo proyecto de cobre en la Argentina

Mendoza empieza a aparecer en el radar del cobre mundial. La provincia, que hasta hace pocos años quedaba en un segundo plano frente a la Catamarca histórica de Bajo la Alumbrera o a la San Juan de Vicuña, sumó esta semana un antecedente que la industria describe como un aval de peso: BHP, una de las empresas más grandes del mundo, suma un segundo proyecto en el país.

A través de su unidad BHP Metals Exploration, la compañía australiana firmó un acuerdo de alianza con la canadiense Kobrea Exploration Corp para explorar en conjunto el paquete de proyectos de cobre que la junior tiene en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, en el sur mendocino. Es el segundo proyecto de BHP en la Argentina, después de su participación del 50% en Vicuña, el yacimiento de cobre, oro y plata que desarrolla junto a Lundin Mining en San Juan. Al igual que en ese caso, BHP no operará la exploración en Malargüe, sino que la financiará a través de Kobrea, que seguirá a cargo de las tareas en el terreno; en la industria esperan que la compañía siga expandiéndose en el país en el corto plazo.

Según el acuerdo, informado por Kobrea a los reguladores de Canadá, BHP hará un pago inicial de US$3 millones al arrancar el convenio, que Kobrea destinará a financiar el avance de los proyectos. Además, se compromete a invertir al menos US$5 millones durante una primera etapa de generación de proyectos, de dos años de duración, que podrá extenderse según los términos pactados.

Durante esa etapa, BHP podrá elegir hasta cuatro proyectos del portafolio para avanzar a una fase de “earn-in”: en cada uno, tendrá la opción de quedarse con el 75% mediante el financiamiento de un mínimo de US$40 millones en exploración, a lo largo de ocho años. Completada esa etapa, se constituirán sociedades conjuntas en las que BHP retendrá el 75% y Kobrea, el 25% restante.

Una provincia que recién arranca

A diferencia de Catamarca o San Juan, con décadas de historia minera y proyectos de cobre en distintas etapas de desarrollo, Mendoza es una de las provincias menos exploradas del país en la materia. El escenario empezó a cambiar de la mano del Distrito Minero Occidental de Malargüe (MDMO), el programa con el que el gobierno provincial habilita la exploración en la zona sur, cerca del límite con Chile y Neuquén.

Desde diciembre, cuando la legislatura mendocina dio despacho favorable a un paquete de cuatro proyectos clave —la Ley de Regalías Mineras, un Fondo de Compensación Ambiental y las declaraciones de impacto ambiental de una segunda etapa del MDMO y del proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata—, el gobierno de Alfredo Cornejo profundizó su agenda para consolidar a la provincia como un nuevo polo cuprífero. Hoy el distrito acumula más de 30 proyectos de exploración activos y la meta oficial es sumar más de 100 adicionales.

Kobrea, que cotiza en la Bolsa de Canadá y en el mercado OTC de Estados Unidos, controla los derechos para explorar siete proyectos que en conjunto suman más de 733 kilómetros cuadrados en el suroeste mendocino, bajo la denominación Western Malargüe Copper Projects. La compañía los describe como altamente prospectivos para depósitos de tipo pórfido de cobre y pórfido de cobre-oro.

“Esta alianza con BHP Metals Exploration representa un hito transformador para Kobrea y demuestra la confianza en los proyectos de cobre del oeste de Malargüe y en el trabajo que realizó nuestro equipo técnico”, dijo James Hedalen, CEO de Kobrea Exploration, en el comunicado con el que la empresa difundió el acuerdo. Hedalen agregó que la compañía retiene “una exposición relevante de largo plazo” en cualquier proyecto que avance a una sociedad conjunta con BHP.

BHP es la mayor productora de cobre del mundo y opera, entre otros activos, Escondida, la mina de cobre más grande del planeta, en el norte de Chile. Tiene operaciones y proyectos en más de 90 ubicaciones, y la unidad Metals Exploration se dedica a identificar y evaluar nuevas oportunidades de exploración minera a nivel global.

Para la industria local, el ingreso de BHP a un distrito todavía en etapa temprana como Malargüe funciona como una señal: la compañía más grande del mundo, que hasta ahora solo participaba en la Argentina a través de Vicuña, suma un segundo proyecto en el país y en el sector esperan que continúe expandiéndose en una provincia que hasta hace poco no figuraba en el mapa del cobre argentino.