Hernán Cattaneo en Mendoza 2026: cuándo toca en el Sunsetstrip, cuál es el precio de las entradas y cómo comprar

La cita será el 5 y 6 de diciembre en el Gran Hotel; el programa suma a Âme DJ, Soundexile, Greta Meier y Fran Bux, con tickets individuales y packs para ambas jornadas
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Sunsetstrip Mendoza 2026, el ciclo de música electrónica encabezado por Hernán Cattaneo, se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Gran Hotel Potrerillos, en Luján de Cuyo. La edición tendrá dos jornadas con diferentes artistas invitados y entradas individuales o en formato pack para ambos días.
La venta se realiza a través de Entradaweb y los valores están organizados en cuatro fases, que avanzan automáticamente a medida que se agota el stock correspondiente a cada etapa. Los precios publicados parten de $117.000 para el sector General y de $220.000 para VIP Standing.
Cuándo y dónde es Sunsetstrip Mendoza 2026
El encuentro tendrá lugar durante dos días stá habilitado exclusivamente para mayores de 18 años:
- Sábado 5 de diciembre de 2026.
- Domingo 6 de diciembre de 2026.
Quiénes tocan en Sunsetstrip Mendoza 2026
El line up cambia entre las dos jornadas, aunque Hernán Cattaneo estará presente ambos días.
Sábado 5 de diciembre
- Hernán Cattaneo
- Âme DJ
- Soundexile
- Greta Meier
Domingo 6 de diciembre
- Hernán Cattaneo
- Fran Bux
Cuál es el precio de las entradas para Sunsetstrip Mendoza 2026
Entradaweb publica dos sectores para las entradas de cada jornada: General y VIP Standing. Los valores se dividen en cuatro fases y la ticketera aclara que el cambio entre ellas se produce automáticamente cuando se termina el stock asignado a cada una.
Sector General
- Fase 1: $117.000
- Fase 2: $145.000
- Fase 3: $175.000
- Fase 4: $195.000
VIP Standing
- Fase 1: $220.000
- Fase 2: $240.000
- Fase 3: $260.000
- Fase 4: $290.000
También se publicaron packs para asistir los dos días:
- Pack 2 días General: $350.000
- Pack 2 días VIP Standing: $520.000
La disponibilidad de cada fase depende del stock vigente al momento de realizar la operación.
Cómo comprar entradas Hernán Cattaneo en Mendoza
Las entradas se venden de manera online mediante Entradaweb. La plataforma informa un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Galicia Visa. El proceso de compra es el siguiente:
- Ingresar al sitio oficial de Entradaweb.
- Buscar “SUNSETSTRIP Mendoza 2026” dentro de la plataforma.
- Ingresar a la página correspondiente al evento.
- Seleccionar la fecha a la que se desea asistir.
- Presionar “Comprá tus tickets”.
- Elegir entre General y VIP Standing y seleccionar la cantidad de lugares.
- Avanzar al apartado de datos personales y completar la información solicitada por la ticketera.
- Seleccionar la modalidad de pago disponible, revisar los datos de la operación y completar la compra.
- Conservar el código QR emitido por Entradaweb, que será solicitado para ingresar al evento.
Qué conviene saber antes de comprar
La ticketera establece una serie de condiciones para el evento:
- Cada persona podrá adquirir hasta dos tickets en total.
- Las entradas son personales y nominadas.
- El evento es exclusivo para mayores de 18 años.
- Para ingresar se deberá presentar el código QR emitido por Entradaweb desde un dispositivo móvil junto con el DNI.
- La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia.
- La compra implica la aceptación de los términos y condiciones publicados por la ticketera.