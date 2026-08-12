Hernán Cattaneo en Mendoza 2026: cuándo toca en el Sunsetstrip, cuál es el precio de las entradas y cómo comprar

Sunsetstrip Mendoza 2026, el ciclo de música electrónica encabezado por Hernán Cattaneo, se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Gran Hotel Potrerillos, en Luján de Cuyo. La edición tendrá dos jornadas con diferentes artistas invitados y entradas individuales o en formato pack para ambos días.

La venta se realiza a través de Entradaweb y los valores están organizados en cuatro fases, que avanzan automáticamente a medida que se agota el stock correspondiente a cada etapa. Los precios publicados parten de $117.000 para el sector General y de $220.000 para VIP Standing.

Cuándo y dónde es Sunsetstrip Mendoza 2026

El encuentro tendrá lugar durante dos días stá habilitado exclusivamente para mayores de 18 años:

Sábado 5 de diciembre de 2026 .

. Domingo 6 de diciembre de 2026.

Quiénes tocan en Sunsetstrip Mendoza 2026

El line up cambia entre las dos jornadas, aunque Hernán Cattaneo estará presente ambos días.

Sábado 5 de diciembre

Hernán Cattaneo

Âme DJ

Soundexile

Greta Meier

Domingo 6 de diciembre

Hernán Cattaneo

Fran Bux

Cuál es el precio de las entradas para Sunsetstrip Mendoza 2026

Música electrónica y paisaje cordillerano, un fin de semana a todo ritmo en Sunsetstrip Mendoza 2026, el ciclo de música electrónica encabezado por Hernán Cattaneo Esteban Salino Tarditti

Entradaweb publica dos sectores para las entradas de cada jornada: General y VIP Standing. Los valores se dividen en cuatro fases y la ticketera aclara que el cambio entre ellas se produce automáticamente cuando se termina el stock asignado a cada una.

Sector General

Fase 1: $117.000

$117.000 Fase 2: $145.000

$145.000 Fase 3: $175.000

$175.000 Fase 4: $195.000

VIP Standing

Fase 1: $220.000

$220.000 Fase 2: $240.000

$240.000 Fase 3: $260.000

$260.000 Fase 4: $290.000

También se publicaron packs para asistir los dos días:

Pack 2 días General: $350.000

$350.000 Pack 2 días VIP Standing: $520.000

La disponibilidad de cada fase depende del stock vigente al momento de realizar la operación.

Cómo comprar entradas Hernán Cattaneo en Mendoza

Sunsetstrip Mendoza 2026, el ciclo de música electrónica encabezado por Hernán Cattaneo, se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Gran Hotel Potrerillos Gentileza

Las entradas se venden de manera online mediante Entradaweb. La plataforma informa un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Galicia Visa. El proceso de compra es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de Entradaweb.

Buscar “SUNSETSTRIP Mendoza 2026” dentro de la plataforma.

dentro de la plataforma. Ingresar a la página correspondiente al evento.

Seleccionar la fecha a la que se desea asistir.

a la que se desea asistir. Presionar “Comprá tus tickets” .

. Elegir entre General y VIP Standing y seleccionar la cantidad de lugares.

y y seleccionar la cantidad de lugares. Avanzar al apartado de datos personales y completar la información solicitada por la ticketera.

Seleccionar la modalidad de pago disponible, revisar los datos de la operación y completar la compra.

Conservar el código QR emitido por Entradaweb, que será solicitado para ingresar al evento.

Qué conviene saber antes de comprar

La ticketera establece una serie de condiciones para el evento: