Hotelga vuelve a La Rural con la Final del Torneo Federal de Chefs, un Mundial de Pizza y Empanada y las novedades de la hotelería

Hotelga 2026, la exposición dedicada a la hotelería y la gastronomía, se realizará del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre en La Rural Predio Ferial de Palermo. La feria que reunirá a empresas y profesionales del sector hotelero, gastronómico y turístico podrá visitarse de 13 a 20 el encuentro.

La edición 2026 ampliará su superficie y tendrá dos pabellones diferenciados: uno dedicado a gastronomía y otro a hotelería, además de una programación con competencias, conferencias, espacios de capacitación y propuestas vinculadas con nuevas tecnologías.

Qué habrá en Hotelga 2026

La edición 2026 ampliará su superficie y tendrá dos pabellones diferenciados: uno dedicado a gastronomía y otro a hotelería Gentileza/Hotelga

La agenda del evento organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y Messe Frankfurt Argentina combinará novedades de la industria con actividades abiertas a los visitantes acreditados.

Entre los principales ejes estarán el Hotelga Summit, la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, el Concurso de Hotelería Sustentable y, por primera vez dentro de la exposición, el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada.

También habrá un Hub tecnológico, conferencias de empresas expositoras, rondas de negocios y sectores dedicados al vino, el vermut, la cerveza y el diseño argentino.

La Gran Final del Torneo Federal de Chefs

Treinta equipos finalistas representarán a sus localidades con platos pensados para reflejar la identidad, la creatividad y la riqueza gastronómica de sus regiones Gentileza/Hotelga

Uno de los clásicos de Hotelga será la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, organizada por FEHGRA. Los equipos que superaron las rondas clasificatorias realizadas en distintos puntos de la Argentina llegarán a La Rural para competir durante los tres días de la exposición.

En total, 30 equipos finalistas representarán a sus localidades con platos pensados para reflejar la identidad, la creatividad y la riqueza gastronómica de sus regiones.

Los participantes serán evaluados por un jurado de especialistas liderado por el chef Gonzalo Aramburu. La competencia busca poner en valor el trabajo de los profesionales de cocina, fomentar la capacitación y fortalecer la identidad gastronómica argentina.

Un Mundial de Pizza y Empanada en La Rural

Una de las grandes novedades de 2026 será la llegada del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada, organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

Será la segunda edición de la competencia y la primera que se desarrollará dentro de Hotelga. Participarán profesionales de distintos países en 12 categorías:

Muzzarella Argentina.

Fugazzeta Argentina.

Pizza Gourmet.

Piedra Clásica.

In Pala.

New York Style.

Napolitana.

Empanada de Carne Clásica Argentina.

Empanada Regional.

Freestyle.

Masa más grande.

Velocidad en estirado.

El ganador del Campeonato Mundial de la Pizza 2026 obtendrá un viaje a Parma, Italia, para competir en el Campeonato Mundial de la Pizza 2027.

Hotelga Summit: economía, negocios y tecnología

Gentileza/Hotelga Gentileza/Hotelga

Otro de los espacios centrales será el Hotelga Summit, impulsado por FEHGRA y AHT, que reunirá especialistas para analizar los principales temas que atraviesan al sector.

La programación estará organizada alrededor de seis ejes: agenda pública y desarrollo de la hotelería y la gastronomía, economía, contexto geopolítico, recursos humanos, inversiones e inteligencia artificial.

Entre las actividades anunciadas habrá un panel de gobernadores sobre desarrollo de la hotelería y la gastronomía en la Argentina y encuentros dedicados a las perspectivas económicas, los desafíos para atraer y retener talento y las posibilidades de aplicar inteligencia artificial a la experiencia hotelera. El acceso a las charlas del Hotelga Summit no requiere inscripción previa y está sujeto a la capacidad de cada sala.

Entre las marcas que participarán de Hotelga 2026 estará VOLF, que este año tendrá dos stands y ampliará la propuesta presentada en la edición anterior. La marca exhibirá vajilla, cubiertos, cristalería, piezas para café y té y artículos de cocción en situaciones reales de uso, dentro de una puesta de estética cálida, contemporánea y natural.

Uno de los espacios funcionará durante los tres días como un café de especialidad y una selección de preparaciones dulces y saladas servidas en piezas de la marca. Además, ese espacio será escenario de una propuesta de fine dining con chefs invitados, donde cada uno presentará un plato de su autoría especialmente seleccionado para la ocasión.

Hotelería sustentable, diseño y nuevas tecnologías

Gentileza/Hotelga Gentileza/Hotelga

La feria será además escenario de la Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable, que reconoce alojamientos turísticos e ideas desarrolladas por estudiantes universitarios y terciarios que incorporan principios de sustentabilidad.

Los finalistas de esta edición representan a la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Otro de los sectores será Hotelga ArDesign, dedicado al diseño argentino aplicado a la actividad hotelera y gastronómica, con propuestas de mobiliario, decoración, textiles, iluminación y vajilla.

A esto se sumará el Hub tecnológico, donde se reunirán empresas y soluciones vinculadas con inteligencia artificial, software, robótica y otras herramientas destinadas al sector.

Buenos Aires Foodie: restaurantes, producto e identidad

El jueves 3 de septiembre, de 13 a 19, se realizará Buenos Aires Foodie, una jornada con exposiciones dedicadas a distintos aspectos de la gastronomía porteña y latinoamericana. La programación difundida incluye estos encuentros:

15.00. Martín Rebaudino (Roux): El oficio del restaurante contemporáneo.

El oficio del restaurante contemporáneo. 15.30. Mariano Ramón (Gran Dabbang), Lucas Canga y Clara Corso (Garabato), Jazmín Marturet (MN Santa Inés) y Facundo Kelemen (Mengano): Calidad, identidad y buena relación precio-calidad.

Calidad, identidad y buena relación precio-calidad. 16.00. Germán Sitz (La Carnicería / José el Carnicero), Juan Carlino (Gaucha) y Emiliano Yulita (El Mercado): La carne argentina, del corte al fuego.

La carne argentina, del corte al fuego. 16.45. Gabriel Oggero (Crizia): Riquezas del mar argentino.

Riquezas del mar argentino. 17.15. James Berckemeyer (Cosme, Lima) y Pedro Chavarría (Demo Magnolia, Santiago de Chile): Una mirada latinoamericana sobre la gastronomía contemporánea.

Una mirada latinoamericana sobre la gastronomía contemporánea. 17.45. Gonzalo Aramburu (Aramburu) y Tomás Treschanski (Trescha): Buenos Aires en la alta gastronomía internacional y la Guía Michelin.

Vinos, cerveza y vermut

La gastronomía tendrá además espacios específicos fuera de las competencias. La edición 2026 incluirá propuestas dedicadas al vino, el vermut y la cerveza, pensadas como ámbitos de exhibición y encuentro entre productores y profesionales.

La programación se completará con conferencias y demostraciones de empresas expositoras, que presentarán productos, tecnologías y soluciones destinadas a hoteles y establecimientos gastronómicos.

Cuándo y dónde es Hotelga 2026

Cuándo: del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre de 2026.

del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre de 2026. Horario: de 13 a 20.

de 13 a 20. Dónde: La Rural Predio Ferial, Av. Sarmiento 2704, CABA

La Rural Predio Ferial, Av. Sarmiento 2704, CABA Entrada: gratuita, con acreditación.

gratuita, con acreditación. Público: empresarios y profesionales vinculados con los sectores hotelero, gastronómico y turístico.

empresarios y profesionales vinculados con los sectores hotelero, gastronómico y turístico. Menores: no está permitido el ingreso a menores de 18 años, incluso acompañados por un adulto.

Cómo acreditarse gratis para Hotelga 2026

La entrada a Hotelga 2026 es gratuita, aunque para acceder es necesario acreditar vinculación con el sector hotelero, gastronómico o turístico.