La Court of Master Sommeliers volvió a la Argentina

La Court of Master Sommeliers (CMS), una de las instituciones más prestigiosas del mundo del vino, regresó al país para dictar su Curso introductorio de sumiller y examen (Introductory Sommelier Course & Examination). Se trata del primer nivel dentro de su sistema de certificación internacional, que abre el camino hacia las categorías Certified, Advanced y Master Sommelier.

La iniciativa se desarrolló en la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS), bajo la coordinación de Marina Beltrame y Alejandro Iglesias, y contó con la presencia de Pablo Braida, el único master sommelier argentino, quien participó en las actividades y exámenes. El proyecto fue impulsado desde la CMS Americas por su directora ejecutiva, Julie Cohen Theobald, y el Master Sommelier Thomas Price, con la idea de establecer una propuesta formativa sostenida en el tiempo.

“Traer a Buenos Aires los cursos de la Court of Master Sommeliers para la Escuela Argentina de Sommeliers es un desafío enorme, pero también un orgullo inmenso: es una manera concreta de seguir jerarquizando la profesión por la que venimos trabajando hace 26 años”, comentó Marina Beltrame, fundadora de la EAS.

Pablo Braida

Un puente entre bodegas y consumidores

“Los sommeliers cumplen un rol fundamental como puente entre las bodegas y los consumidores, y apoyar su desarrollo es también una forma de fortalecer la cultura del vino y la gastronomía en nuestro país”, comentó Fernanda López, sommelier de Rutini Wines, bodega que otorgó becas para el curso a destacados sommeliers argentinos.

Los becados fueron Delvis Huck, de Casa Cavia, y Pablo Casquero, de Osaka, ambos reconocidos por su trayectoria y aporte al sector gastronómico. La tercera beca fue otorgada a Nina Escaso, del Faena Hotel, quien obtuvo el mejor promedio de la promoción de la Escuela Argentina de Sommeliers.

“Creemos que la formación es una de las herramientas más importantes para el crecimiento de la industria del vino -agregó Fernanda López-. Por eso decidimos acompañar a estos tres destacados profesionales en su camino hacia la certificación de Master Sommelier, una de las más exigentes y prestigiosas del mundo“

La llegada del curso a Buenos Aires representa un hito para la comunidad del vino en el país. La CMS es reconocida por sus estándares globales en conocimiento teórico, evaluación sensorial, servicio y ética profesional.

El regreso de la Court of Master Sommeliers a la Argentina no solo marca un reconocimiento al crecimiento de la sommellerie local, sino que abre la puerta a que más profesionales puedan acceder a una formación de nivel internacional sin necesidad de viajar al exterior.