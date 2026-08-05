Cuándo será la lluvia de estrellas de agosto y desde dónde podrá verse

El mes de agosto traerá una agenda cargada de eventos astronómicos. Además del eclipse solar total del 12 de agosto, que será visible en distintas regiones del hemisferio norte, esa misma noche el cielo volverá a convertirse en protagonista con el pico de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más famosas e intensas del calendario.

Según informó la NASA, el fenómeno alcanzará su máximo entre la noche del 12 de agosto y las primeras horas del 13 de agosto, cuando decenas de meteoros podrán cruzar el cielo cada hora en condiciones favorables. Este año, además, la observación estará favorecida por la Luna nueva, que dejará el cielo mucho más oscuro y permitirá apreciar con mayor claridad las estelas luminosas.

Las perseidas ocurren cada año cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejada por el cometa Swift-Tuttle (Foto:NASA)

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas son una lluvia anual de meteoros que se produce cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejada por el cometa Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades muy elevadas, esos pequeños fragmentos de roca y polvo se calientan por el roce con el aire y se desintegran, lo que genera brillantes destellos conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

Aunque el fenómeno puede observarse durante varios días, el mayor número de meteoros suele registrarse durante su pico de actividad. En esta oportunidad, las Perseidas podrán verse con claridad en el cielo nocturno desde el Hemisferio Norte. Esto incluye países de América del Norte, Europa y gran parte de Asia, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el cielo permanezca despejado.

Todos los eventos astronómicos que se podrán observar en agosto de 2026

En el hemisferio sur, incluida la Argentina, también podrían observarse algunos meteoros, aunque en una cantidad considerablemente menor debido a la posición desde la que se aprecia la constelación de Perseo.

¿Cómo observar la lluvia de estrellas?

La NASA recomienda comenzar la observación una vez que el cielo esté completamente oscuro y dirigir la vista hacia el noreste, donde se elevará la constelación de Perseo, punto desde el que parecen originarse los meteoros. Sin embargo, los especialistas aclaran que no es necesario mirar fijamente esa constelación, ya que las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

Para disfrutar del fenómeno en las mejores condiciones, aconsejan:

Buscar un lugar alejado de las luces de las ciudades.

Elegir un sitio con el horizonte despejado.

Permanecer al aire libre al menos 30 minutos para que los ojos se adapten completamente a la oscuridad.

Evitar mirar pantallas de celulares u otros dispositivos luminosos durante la observación.