La Feria Francesa, por primera vez en el Planetario: cuándo es y qué se puede comer

La Feria Francesa realizará una nueva edición el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026. Por primera vez, la celebración se instalará alrededor del Planetario de Buenos Aires, en Palermo, donde funcionará de 11.00 a 18.30, con entrada libre y gratuita.

Organizado por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa, el encuentro reunirá 24 propuestas vinculadas con la cocina de Francia. Habrá crêpes, raclette, panes, quesos, chocolates, viennoiserie, pastelería y platos tradicionales, además de clases magistrales y presentaciones musicales.

Cuándo es la Feria Francesa en el Planetario

Feria Francesa Gentileza

Días: sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026

sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026 Horario: de 11.00 a 18.30

de 11.00 a 18.30 Lugar: plaza Benjamín Gould, alrededor del Planetario de Buenos Aires

plaza Benjamín Gould, alrededor del Planetario de Buenos Aires Dirección: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo

Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Instagram: @luculluscocinafrancesa

Qué actividades habrá en la Feria Francesa

La programación combinará cocina y música en vivo. Morgan Chauvel preparará crêpes saladas y dulces durante la primera jornada, mientras que Yanis Buchot estará a cargo de una clase dedicada a la sopa de cebolla gratinada.

Sábado 22 de agosto

12.30: clase magistral de crêpes saladas y dulces, a cargo de Morgan Chauvel

clase magistral de crêpes saladas y dulces, a cargo de Morgan Chauvel 13.30: show de “París Paraná”

show de “París Paraná” 16.00: show de “París Paraná”

Domingo 23 de agosto

12.30: clase magistral de sopa de cebolla gratinada, a cargo de Yanis Buchot

clase magistral de sopa de cebolla gratinada, a cargo de Yanis Buchot 13.30: show de “París Paraná”

show de “París Paraná” 16.00: show de “París Paraná”

Qué se puede comer en la Feria Francesa

Feria Francesa Gentileza

Catering Topinambour

El menú estará integrado por velouté de topinambour, ostras, mejillones con papas fritas, boeuf bourguignon, tarte tatin de manzana y crème brûlée.

Uria Raclette

Ofrecerá sándwich de osobuco al Malbec con queso raclette, sándwich de bondiola braseada con raclette, salchichas alsacianas, baguettín de jamón crudo, tostón de salmón con pepinillos, papas con bondiola braseada y bastones de pechuga crispy con papas, cebolla caramelizada y queso.

Jimena Fuster Estudio de Pastelería

La propuesta incluirá tarta pecan, tarta vasquita, brownie con todo, pepas, croissant, pain au chocolat, palmera, canelé y cookies Red Velvet, Pistacha y Chocolata.

También habrá budines de limón y amapola y marmolado; tartas de arándanos, bourdaloue de peras y tatin de manzana; y alfajores de pistacho y frambuesa, Avellaneda y dulce de leche.

Daniel Bakery

La propuesta incluirá pain suisse de lomito y queso gruyere; laminado de ricota, pesto y tomates; canasta de hongos, crema y roquefort; y croissants de jamón y queso, pistacho, avellanas o frambuesa.

También habrá roll de canela, cookies de chips de chocolate o maní y salted caramel, jugo de naranja exprimido y distintas variedades de café, entre ellas doppio, americano, latte, flat white, capuccino, vanilla latte y versiones frías.

Compañía de Chocolates

Tendrá croissants clásicos y de almendras, pain au chocolat, danesas, rolls de canela, canelés, scones, madeleines, cookies, muffins, financiers, budines, éclairs y petits gâteaux de ópera, manzana, pera y chocolate.

La carta se completará con tarte tatin, postres de maracuyá y frutos rojos, helados, café, chocolate caliente, agua y aguas saborizadas.

Jorgelina Lacassagne Chocolatier

Feria Francesa Gentileza

Presentará chocolate caliente, tabletas, frutas liofilizadas y chocolates aptos para personas con diabetes.

Gontran Cherrier

La propuesta abarcará viennoiserie, pâtisserie, boulangerie, productos sin TACC y cafetería.

Kakawa Chocolates

El puesto tendrá chocolates, bombones, alfajores, chocopops, guijarros y chocolate caliente.

Merci

Ofrecerá chipá; croissants clásicos y con Nutella, pistacho, frutos rojos, almendras, jamón crudo o queso Brie; pain au chocolat; éclairs de dulce de leche y pistacho; canelé; kouign-amann; sopa de cebolla; hamburguesas y diferentes panes de masa madre. La propuesta se completará con café y un combo de desayuno.

Morris Mousse

El puesto tendrá mousses de chocolate amargo con 72% o 90% de cacao, chocolate tradicional, chocolate blanco, chocolate blanco y pistacho, tres chocolates, dulce de leche y maracuyá. Algunas variedades incluirán dulce de leche natural en la base.

Como toppings habrá mini Oreo, Rocklets, cereales de chocolate blanco, nueces pecan, Nutella, frutos rojos, sal y aceite de oliva. También se ofrecerá agua mineral.

Le Troquet de Henry

La carta incluirá sándwich frío de lomo, tomate, pepinillo, raclette, lechuga y mayonesa de verdeo; croque-monsieur con queso raclette; y sándwich de merguez, yogur y menta.

También habrá sopa de cebolla sin TACC y sopa vegana de calabaza y romero; brochettes de ciruela, lomo y pepinillo; sandía, Brie y albahaca; o tomate seco, Brie y rúcula.

Las tartines se prepararán con queso crema al verdeo, queso azul y miel; morcilla, mermelada y queso crema; tomates secos, alcaparras y queso crema; o Brie, rúcula, mostaza, ciruela y queso crema.

Darton Cuisine

Feria Francesa Gentileza

Su menú incluirá empanadas de bourguignon, pollo a la mostaza antigua, ratatouille apta para veganos y de la Montagne.

También ofrecerá hot dog parisino con salsa mornay de queso raclette, pommes dauphine con mayonesa de ajo y ciboulette y panisses de Marsella con kétchup de calabaza. Las pommes dauphine serán vegetarianas y los panisses estarán disponibles en una versión vegana y apta para celíacos.

L’Atelier Crêpes

Preparará crêpes de gruyere y jamón; caprese; rúcula, pera y queso azul; Nutella; dulce de leche; y Nutella con frutilla o banana.

Frenchie by Jérôme Mathe

El menú estará formado por pata de ternera cocida en horno de leña, servida en baguette con salsa bearnesa; terrine de campagne con pistachos; patines savoyardes y croque-monsieur de campo.

French Cookie

Tendrá cookies, flan pâtissier, crème brûlée, éclairs, brownie, blondie, canelé, budines, chocolate caliente y café.

L’Épi Boulangerie

Feria Francesa Gentileza

Ofrecerá tarta vasca; sándwich en pan de parmesano con tomate confitado, queso Brie, rúcula y lomito con hierbas; croissant con pasta de almendras; roll de canela; baguette orgánica y panes zeppelin, de nueces y pasas, integral orgánico, multicereal, de centeno, de trigo sarraceno y de salvado.

Raclette

El puesto ofrecerá baguettin au boeuf, un sándwich de ternera braseada, cebolla y pimientos salteados, queso raclette y dijonesa.

También tendrá truffade de papas salteadas con cebolla, crema de ajo, panceta o champiñones y queso raclette fundido; boules de fromage fritas con miel de pimentón y eneldo; y panchito Provenza con salchicha grillada, tomates confitados, pistou provenzal y queso fundido.

Oh La Sopa

Su menú estará integrado por soupe à l’oignon con tostón de masa madre y queso gratinado; crème de courge de calabaza y ajo con croutons y queso; poulet à la crème et aux champignons, servido en pan de campo; y velouté de tomates asados con crema de ajo y albahaca.

Les Croquants y L’Apéro también formarán parte de la feria, aunque sus propuestas todavía no fueron detalladas oficialmente.