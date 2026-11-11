La Noche de los Museos 2026 tendrá una edición récord con más de 350 espacios: cuándo es, horarios y cómo viajar gratis

La Noche de los Museos 2026 se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2, con una edición que marcará un nuevo récord de participación en Buenos Aires. Más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita para ofrecer exposiciones, espectáculos, visitas guiadas y actividades especiales. Además, habrá un operativo de transporte gratuito para facilitar los recorridos por la Ciudad.

Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la propuesta celebrará su 22.ª edición con la mayor cantidad de instituciones participantes de su historia. La cifra supera el récord de 2025, cuando se sumaron 320 espacios, y permitirá acceder a museos, edificios emblemáticos y sectores que habitualmente permanecen cerrados al público.

La Noche de los Museos: mapping en fachada Museo de Arte Decorativo.

La programación incluirá colecciones que se exhibirán exclusivamente durante esa noche, junto con actividades que combinarán arte, historia, música y distintas expresiones culturales.

Cuándo y dónde es La Noche de los Museos 2026

El público en la Noche de los Museos Santiago Filipuzzi - LA NACION

La celebración se desarrollará en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de museos, centros culturales, edificios históricos y otras instituciones.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: de 19 a 2.

de 19 a 2. Lugar: más de 350 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

más de 350 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Edición: 22.ª.

La nómina de espacios participantes y las actividades de cada sede se podrán consultar en el sitio oficial de La Noche de los Museos.

Qué actividades habrá en La Noche de los Museos 2026

La Torre Monumental, iluminada durante el recorrido nocturno de La Noche de los Museos

La programación reunirá propuestas artísticas, culturales y educativas, tanto dentro de las instituciones como en espacios exteriores.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Exposiciones y muestras de arte.

Colecciones exclusivas que podrán visitarse únicamente durante esa noche.

Conciertos y espectáculos de música en vivo.

Presentaciones de DJ y serenatas.

Espectáculos de magia.

Proyecciones y mapping sobre distintas superficies.

Experiencias inmersivas.

Intervenciones artísticas.

Talleres y espacios de creación.

Actividades de exploración.

Visitas guiadas.

Recorridos teatralizados.

La propuesta permitirá conocer parte del patrimonio artístico e histórico porteño mediante actividades especialmente preparadas para la jornada.

Cómo viajar gratis durante La Noche de los Museos

La Fundación Proa, en La Boca, durante La Noche de los Museos Gerardo Viercovich - LA NACION

Uno de los servicios especiales de esta edición será la posibilidad de utilizar distintos medios de transporte de manera gratuita.

El Gobierno porteño confirmó beneficios para colectivos, subtes, eBus y Ecobici, con horarios y condiciones particulares.

Colectivos gratis

La Noche de los Museos: Museo Moderno Julián Bongiovanni

Los colectivos podrán utilizarse sin costo desde las 18 hasta las 3, mediante la presentación de un pase libre.

Para obtenerlo:

Ingresar al sitio oficial del evento.

Descargar el pase libre de La Noche de los Museos.|

Presentar el pase al viajar en colectivo durante el horario establecido.

Subtes gratis

Museo del Bicentenario

Las líneas de subte ofrecerán viajes gratuitos desde las 18 hasta la finalización de su horario de funcionamiento.

La medida permitirá trasladarse entre distintos barrios durante la jornada cultural.

eBus gratuito

El servicio eBus también formará parte del operativo especial de movilidad.

Horario: de 18 a 3.

de 18 a 3. Frecuencia: cada 15 minutos.

cada 15 minutos. Objetivo: facilitar los desplazamientos entre los distintos espacios culturales de la Ciudad.

Cómo usar Ecobici gratis

El Museo del Juego se alojará en la antigua sede del Museo del Humor Celeste Alonso

El sistema Ecobici ofrecerá hasta cuatro viajes gratuitos de un máximo de 45 minutos cada uno durante La Noche de los Museos.

Las condiciones anunciadas son:

Horario: de 19 a 3.

de 19 a 3. Cantidad: hasta cuatro viajes gratuitos.

hasta cuatro viajes gratuitos. Duración máxima por viaje: 45 minutos.

45 minutos. Requisito: contar con el pase de La Noche de los Museos.

contar con el pase de La Noche de los Museos. Usuarios habilitados: usuarios nuevos o personas registradas en el Sistema de Transporte Público en Bicicleta con anterioridad al evento.

Cómo consultar la programación y acceder a los museos

La Torre IBM será intervenida con mapping Gentileza IBM

El ingreso a los espacios participantes será gratuito. La programación completa permitirá identificar las instituciones adheridas y las actividades previstas en cada una.

Para organizar los recorridos:

Ingresar a la web oficial de La Noche de los Museos.

Consultar la programación y los espacios participantes.

Revisar los horarios y las condiciones de acceso correspondientes a cada sede.

Descargar el pase libre de transporte para utilizar los servicios que lo requieren.

La jornada comenzará a las 19 y finalizará a las 2, aunque los servicios especiales de movilidad tendrán horarios diferentes.

Información práctica

Mapping sobre los edificios y túnel, en la Noche de los Museos Santiago Filipuzzi - LA NACION