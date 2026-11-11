La vestimenta del papa León XIV para brindar la multitudinaria misa en Luján
El Sumo Pontífice encabeza la celebración ante millones de personas
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El papa León XIV llegó poco después de las 10 de este miércoles a la multitudinaria misa en la Basílica de Luján en el último día de su visita a la Argentina, antes de partir hacia Perú.
El Sumo Pontífice caminó por el pasillo hacia el escenario montado en la ciudad bonaerense con una sotana celeste y blanca. Además, el atuendo tiene bordado dorado la Virgen de Luján, la más representativa no sólo de esa localidad, sino del país.
Según el gobierno bonaerense, se calcula que hay alrededor de dos millones de personas en las inmediaciones de la Catedral para presenciar este hecho histórico y oír en vivo y en directo las palabras del líder de la Iglesia. “¡Que viva León, que viva el Papa!”, coreaban los presentes mientras aguardaban al Santo Padre.
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