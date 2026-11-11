La vestimenta del papa León XIV para brindar la multitudinaria misa en Luján

El papa León XIV llegó poco después de las 10 de este miércoles a la multitudinaria misa en la Basílica de Luján en el último día de su visita a la Argentina, antes de partir hacia Perú.

El Sumo Pontífice caminó por el pasillo hacia el escenario montado en la ciudad bonaerense con una sotana celeste y blanca. Además, el atuendo tiene bordado dorado la Virgen de Luján, la más representativa no sólo de esa localidad, sino del país.

La Virgen de Luján LUIS ROBAYO - AFP

Según el gobierno bonaerense, se calcula que hay alrededor de dos millones de personas en las inmediaciones de la Catedral para presenciar este hecho histórico y oír en vivo y en directo las palabras del líder de la Iglesia. “¡Que viva León, que viva el Papa!”, coreaban los presentes mientras aguardaban al Santo Padre.

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