Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en Aeroparque: sospechan que intentaba fugarse

Claudia Insaurralde, la pareja del empresario Lázaro Báez, y dos personas que viajaban con ella, fueron detenidas en Aeroparque al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, el procedimiento ocurrió el lunes a la tarde y les secuestraron cuatro valijas grandes por orden del juez federal de Río Gallegos en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes del empresario detenido en el penal de Ezeiza.

Los investigadores judiciales seguían los movimientos de las tres personas y aceleraron la detención cuando la empresa Aerolíneas Argentinas informó el embarque de los tres de los investigados en el vuelo AR 1857 que partió a las 10.30 de la mañana de Río Gallegos y en el cual habían despachado cuatro valijas de gran tamaño.

Los pasajes habían sido adquiridos el sábado a través de la página web, lo que aumentó las sospechas, según confirmaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Con la partida confirmada, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, le pidió al juez federal Claudio Vázquez la detención de las tres personas en Aeroparque. El procedimiento estuvo a cargo de la Prefectura Naval con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Insaurralde y Báez se conocieron en la cárcel en 2019. Ella visitaba a su tío, Atanasio Perez Osuna, exintendente de Río Turbio, y se terminó cruzando con el empresario en el pabellón.

Además de Claudia Insaurralde fueron detenidos un hombre y una mujer. Su identidad se mantiene bajo reserva porque la causa está bajo secreto de sumario.

A partir de las detenciones, se inició un amplio operativo que incluyó 27 allanamientos en simultáneo en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires en propiedades de Lázaro Báez, domicilios particulares, estancias, locales comerciales, dos inmobiliarias y hasta un lavadero de autos. Todos fueron ordenados por el juez Vázquez a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) .

Lázaro Báez, al salir del Juzgado Federal de Río Gallegos donde asistió a una audiencia tras la presentación del habeas corpus. Gustavo Barabino Winfo

Uno de los operativos fue en la celda de Báez en la cárcel de Ezeiza, que también fue allanada. Según informaron fuentes con acceso a la causa, el empresario quedó incomunicado.

En Río Gallegos ayer fueron detenidas otras cuatro personas, se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación relevante para la causa, según informó este mediodía el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos.

“Se secuestraron sustancias, armas, vehículos y documentación de interés para la causa, se secuestró cocaína y marihuana y hay al momento cuatro personas detenidas solo en Santa Cruz”, sostuvo Prodomos este mediodía en declaraciones al sitio Infomedia 24. Y detalló que, por solicitud de la Unidad Fiscal Río Gallegos, la policía provincial se sumó a los operativos en los que también participaron la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

La casa de Lazaro Baéz en El Calafate, hoy al mediodía durante un allanamiento llevado adelante por la Gendarmería Nacional. Winfo Santa Cruz

La hipótesis y las pruebas de los investigadores apuntan a demostrar que Báez, pese a tener todos sus bienes embargados en varias causas judiciales, seguía operando esas propiedades desde la cárcel. Mientras tanto, buscan determinar cuál es el vínculo entre Báez y una banda de tráfico de estupefacientes que estaría liderada por la mano derecha del empresario.

Según datos de la investigación, en una de las causas se investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, donde se realizarían las entregas del material.

Al frente de esa organización estaría un hombre de extrema confianza de Báez, con antecedentes en otra causa de narcotráfico que llegó a tener contactos en toda la Patagonia y sería una de las personas detenidas el lunes junto a Claudia Insaurralde.

A su vez, y como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por Báez, quien, desde la cárcel, se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

¿Cómo se conectan las causas? El líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz era, a su vez, uno de los integrantes de la organización que ponía en circulación activos de origen ilícito.

Según trascendió, una prueba clave fueron escuchas judiciales de conversaciones entre el jefe de banda dedicada al narcotráfico y Báez. También entre los hallazgos habría una serie de anotaciones donde el hombre de confianza de Baez dejaba detalles de las operaciones.