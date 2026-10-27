La Noche del Diseño 2026: cuándo es, dónde y qué habrá en los más de 90 locales participantes

Un gorila gigante sobre una fachada, un bosque de piezas cerámicas, vidrieras transformadas en paisajes submarinos y una instalación de flores argentinas hechas en papel. Estas son algunas de las propuestas que tendrá La Noche del Diseño 2026, el encuentro que volverá a convertir las calles del Distrito Arenales en un recorrido de arte, decoración e interiorismo a cielo abierto.

La nueva edición se realizará el miércoles 28 de octubre, de 18 a 21, con entrada libre y gratuita. Más de 90 locales ubicados sobre Arenales, Juncal y sus calles transversales, entre Montevideo y Cerrito, participarán con instalaciones, performances, música en vivo, puestas escenográficas y experiencias creadas junto a artistas y diseñadores.

Bajo la consigna “Folclore y Fantasía”, el encuentro buscará reinterpretar materiales, paisajes, sonidos, rituales e imaginarios locales mediante intervenciones contemporáneas. La actividad forma parte del Mes del Diseño y la Arquitectura de Buenos Aires.

Cuatro circuitos para recorrer el Distrito Arenales

Gentileza/La Noche del Diseño Gentileza/La Noche del Diseño

La edición 2026 tendrá la curaduría de Vic Tolomei y Atlántico Estudio, que propusieron encuentros creativos entre las marcas del distrito y artistas, fotógrafos, interioristas, diseñadores y performers.

La programación se organizará en cuatro circuitos temáticos, cada uno con un eje conceptual:

Hábitats: el primer circuito estará dedicado a este concepto.

el primer circuito estará dedicado a este concepto. Sueños: el segundo recorrido tendrá como eje el universo onírico.

el segundo recorrido tendrá como eje el universo onírico. Metamorfosis: el tercero abordará la transformación.

el tercero abordará la transformación. Mística: el cuarto explorará este concepto como punto de partida para las intervenciones.

“Un recorrido por los mundos que imaginamos antes de habitarlos. A partir de esta idea organizamos cuatro circuitos, cada uno atravesado por un eje conceptual que funciona como disparador”, anticipó Vic Tolomei.

A las firmas que habitualmente integran el distrito se sumarán nuevas incorporaciones, entre ellas La Feliz, Cúmulo y Nosten.

Qué habrá en La Noche del Diseño 2026

Gentileza/La Noche del Diseño Gentileza/La Noche del Diseño

Entre las intervenciones anunciadas habrá obras de gran formato, instalaciones textiles, propuestas lumínicas y experiencias que combinarán objetos de diseño con producciones artísticas.

Una de las acciones más visibles estará en Casa Quintana, donde la artista Agustina Leguizamón desplegará una gasa XXL desde el último piso del edificio hasta la calle. La intervención utilizará colores y texturas inspirados en la flora brasileña, con una paleta vegetal trabajada a mano.

En La Feliz, el diseño de iluminación será protagonista de una propuesta concebida por Celeste Bernardini y Patricio Lix Klett. La instalación tomará la forma de una procesión en la que cada lámpara se convertirá en un altar contemporáneo. La propuesta también buscará homenajear los oficios, los saberes y los procesos artesanales e industriales vinculados con la producción nacional.

Por su parte, Agustina Cerato presentará un banquete escenográfico que reunirá fotografías de Inés Aramburú, obras surrealistas de Mica Zapata y el trabajo de Rocío Andulante. El resultado será un comedor poblado de flores, hojas de libros antiguos, reliquias, telas, estampas y objetos suspendidos.

En Vintage Girair, la obra “Transparencias de la Ironía”, del artista y humorista Carlos Garaycochea, servirá como punto de partida para exhibir una selección de centros de mesa de cristal.

La galería Praxis presentará una instalación de Desirée De Ridder que transformará la sala en un bosque de piezas cerámicas. La propuesta abordará, desde elementos mitológicos y simbólicos, la pérdida de hábitats y las amenazas que enfrentan distintas especies animales.

Fachadas intervenidas, esculturas e instalaciones de luz

Instalación en Walmer por César Lago Gentileza/La Noche del Diseño

Otro de los trabajos destacados estará en Walmer, donde César Lago realizará una instalación de inflables traslúcidos de color rosa. La intervención, denominada Lago x Lago, establecerá un diálogo con la firma italiana de diseño Lago mediante estructuras orgánicas de PVC que se extenderán sobre la fachada.

En La Compañía, el artista Pablo Amoedo instalará un gorila XXL realizado en resina. La figura estará ubicada sobre la fachada y su presencia se extenderá al interior del local.

La iluminación también tendrá un espacio importante dentro del recorrido. Iluminación Agüero presentará luminarias diseñadas por Erwan Bouroullec en diálogo con dispositivos del artista Arturo Peruzzotti, quien además participará en una intervención de Federico Churba.

En Gris Dimensión se exhibirá la obra de Paul Sende, centrada en la geometría y la percepción mediante el uso de luz, movimiento y patrones visuales. A esta propuesta se sumará una selección de productos de la firma danesa de audio Bang & Olufsen.

Paisajes submarinos, textiles y esculturas de mimbre

La programación también incluirá intervenciones inspiradas en la naturaleza y los materiales artesanales.

En Deyá Antiques & Art, la vidriera se transformará en un paisaje submarino imaginario, con vegetación, corales, peces y formaciones naturales que rodearán las piezas de arte y diseño.

En Janeiro Casa, la artista Ruth Lustra presentará una composición textil formada por diferentes paños tejidos a mano en lana acrílica. Cada fragmento contendrá una parte de una escena que se completará al reunir las piezas.

Por su parte, Salazar Casa presentará “Elemental”, una experiencia desarrollada junto a Eugenia Mendoza, que combinará paletas de colores claros con esculturas de mimbre a gran escala.

En Josefina Estrella, las piezas artesanales compartirán espacio con obras de la artista Catalina White.

La naturaleza también estará presente en Le Muguet, donde Mario Sespede exhibirá su serie Montaña, Agua y Vacío.

Flores argentinas y materiales tradicionales reinterpretados

Gentileza/La Noche del Diseño Gentileza/La Noche del Diseño

Una de las propuestas vinculadas con la identidad local estará en la librería Milia, que celebrará al papel como material ancestral mediante una instalación de flores argentinas.

Ceibos, jacarandás y lapachos formarán parte de una intervención que reinterpretará especies autóctonas. La vidriera incorporará además un trabajo de fileteado porteño realizado por Meli Ippoliti Art.

En Elarq, la firma Hunter Douglas y la diseñadora Sofía Willemoes intervendrán cortinas roller con Bruma, una propuesta que representará un bosque natural a partir de géneros escénicos.

Estas experiencias formarán parte de una programación de actividades simultáneas que buscará mostrar distintas relaciones entre diseño, arte, materiales e identidad.

Para Gonzalo Gens, presidente del Distrito Arenales, la propuesta refleja el crecimiento de la asociación de empresas que reúne a las firmas del barrio desde hace 11 años.

“La Noche del Diseño es nuestra gran fiesta: una gran oportunidad para recorrer y descubrir la ruta del diseño desde una mirada distinta”, sostuvo Gens.

Cuándo y dónde será La Noche del Diseño 2026

Cuándo: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Horario: de 18 a 21.

de 18 a 21. Dónde: Distrito Arenales, calles Arenales y Juncal, entre Montevideo y Cerrito y sus transversales, ciudad de Buenos Aires.

Distrito Arenales, calles Arenales y Juncal, entre Montevideo y Cerrito y sus transversales, ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Actividades: instalaciones artísticas, performances, música en vivo, experiencias sensoriales, puestas escenográficas y propuestas de diseño.

instalaciones artísticas, performances, música en vivo, experiencias sensoriales, puestas escenográficas y propuestas de diseño. Circuitos: Hábitats, Sueños, Metamorfosis y Mística.

Hábitats, Sueños, Metamorfosis y Mística. Instagram: @distritoarenales.

Cómo participar de La Noche del Diseño

El acceso al evento será libre y gratuito. Las actividades se desarrollarán entre las 18 y las 21 en los locales participantes y distintos espacios del Distrito Arenales.

La propuesta estará distribuida en cuatro circuitos temáticos que permitirán conocer las instalaciones, las intervenciones artísticas y las experiencias preparadas especialmente para esta edición.