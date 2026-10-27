Arvid Lindblad culpó a Colapinto por el incidente en el Gran Premio de Estados Unidos

El abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos sigue dando que hablar. En esta oportunidad, quien se refirió a la acción fue Arvid Lindblad. El piloto de Racing Bulls acusó a Alpine de utilizar al argentino para frenar su avance y evitar que supere a Pierre Gasly en la curva uno del Circuito de las Américas. Esto provocó los abandonos del británico y de Colapinto.

Lindblad habló luego de la carrera con varios medios, entre ellos Motorsport, y en primer lugar relató que, tras una parada temprana para colocar neumáticos medios, había progresado varias posiciones: “Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre”.

Arvid Lindblad, el piloto de Racing Bulls, que acusó a Colapinto del incidente que dejó afuera de la carrera al argentino Darko Bandic - AP

“Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta”, explicó el corredor de 19 años, quien no pudo superar al argentino pese a tener gomas nuevas.

Según la reconstrucción del británico, el contacto se produjo cuando él ya había completado su maniobra de adelantamiento y buscaba superar también a Gasly. Además, sostuvo que Colapinto trató de mantener su coche atravesado en la trayectoria, lo que derivó en una pérdida de control.

“Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo”, sostuvo Lindblad en referencia al argentino.

El piloto de Racing Bulls consideró que el tiempo perdido en ese cruce condicionó el resto de su estrategia. Su equipo había optado por dos paradas en boxes, una decisión distinta a la de varios rivales, y reconoció que la maniobra con Colapinto terminó de inclinar esa elección. En este contexto, los comisarios analizaron la maniobra durante la carrera, pero determinaron que no era necesario abrir una investigación formal.

Sobre el incidente, Lindblad concluyó: “El comienzo de la segunda tanda fue bueno y había progresado bastante, pero después perdí mucho tiempo con Franco, que intentaba frenarme para que no pudiera alcanzar a Pierre”, agregó. “Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy”.

Tras el toque con Lindblad, Franco Colapinto debió abandonar en el Gran Premio de los Estados Unidos RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este caso, la explicación del británico es diferente a la de Colapinto, que reveló que quedó atrapado entre ambos coches mientras intentaba ayudar a su compañero. “Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, expresó el argentino tras la carrera.

Además, detalló que los daños afectaron el sidepod y el piso completo de su Alpine, lo que forzó su retiro. “Daños por el contacto con Arvid. Todo el sidepod y el piso estaban rotos. Una pena. Largamos desde atrás y las cosas realmente no funcionaron desde el comienzo”, indicó.

El episodio en Austin representó el cuarto abandono de Colapinto en las últimas cinco carreras, sumando la Sprint de Singapur. “Tengo ganas de llegar a México, dar vuelta esta situación, no tener penalizaciones y volver a terminar carreras”, afirmó el argentino, quien remarcó la necesidad de su equipo de sumar resultados consistentes en la recta final del campeonato.