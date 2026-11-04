Leandro Paredes presentó un torneo de truco con $60 millones en premios: “Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino”

El truco, uno de los juegos de cartas más arraigados en las sobremesas argentinas, tendrá una competencia nacional por equipos con $60 millones en premios. Se trata de Se Pica, un torneo presentado por Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, cuya primera edición comenzará el 28 de noviembre en BA Ferial, en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, y culminará el 6 de diciembre con una final televisada por ESPN.

Leandro Paredes presentó un torneo de truco con $60 millones en premios

La propuesta reunirá a equipos de tres jugadores que competirán en mesas de seis participantes. La inscripción tendrá un costo de $345.000 por equipo, equivalente a $115.000 por jugador, con impuestos incluidos. Los encuentros se disputarán de manera presencial y combinarán una fase de grupos con eliminatorias, hasta llegar a los cruces decisivos en los estudios de ESPN.

El lanzamiento tuvo como protagonista a Paredes, reconocido por su afición al truco durante las concentraciones de la Selección Argentina. A través de un video publicado en Instagram, el futbolista trasladó su perfil competitivo a una mesa de cartas y convocó a los grupos de amigos a participar.

“Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto. También le hablo a los rivales… ¿qué pasa, no me vas a cantar?”, expresó el mediocampista en la presentación.

Cómo será el torneo de truco Se Pica

La propuesta también incluirá la participación de figuras del deporte y del espectáculo, con mesas especiales y contenidos vinculados a la competencia Captura de video

La competencia se disputará bajo la modalidad tradicional de tres contra tres, con partidos a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas. El reglamento establece que se jugará sin flor, con árbitros, marcador oficial y posibilidad de revisión audiovisual.

Las bases de la edición 2026 contemplan una primera fase de grupos de cuatro equipos, seguida por encuentros de eliminación directa. De esa instancia surgirán 12 clasificados a octavos de final, a los que se incorporarán cuatro equipos invitados integrados por celebridades.

De esta manera, los octavos reunirán a 16 equipos, que avanzarán mediante enfrentamientos a partido único hasta definir al campeón.

La propuesta también incluirá la participación de figuras del deporte y del espectáculo, con mesas especiales y contenidos vinculados a la competencia. Los partidos decisivos tendrán transmisión televisiva por ESPN, mientras que las preliminares podrán seguirse a través de Disney+ o del canal oficial de ESPN en YouTube.

La intención es que esta primera edición sea el punto de partida de un circuito federal que, a partir de 2027, incorpore instancias clasificatorias en distintas provincias de la Argentina y una final nacional anual.

Cuándo y dónde se juega Se Pica 2026

El calendario de las bases oficiales establece las siguientes etapas:

28 de noviembre: fase preliminar y eliminatorias presenciales en BA Ferial, Costa Salguero, de 9 a 20.

fase preliminar y eliminatorias presenciales en BA Ferial, Costa Salguero, de 9 a 20. 5 de diciembre: octavos y cuartos de final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

octavos y cuartos de final en los estudios de ESPN, de 10 a 18. 6 de diciembre: semifinales y gran final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

semifinales y gran final en los estudios de ESPN, de 10 a 18. Dónde: BA Ferial, avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

BA Ferial, avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Sede de las finales: estudios de ESPN, Cuyo 1811, Martínez, provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los premios del torneo

Se Pica entregará una bolsa de $60 millones, distribuida entre los dos primeros puestos. Además, los equipos que finalicen tercero y cuarto recibirán un beneficio para la siguiente edición Captura de vide

Se Pica entregará una bolsa de $60 millones, distribuida entre los dos primeros puestos. Además, los equipos que finalicen tercero y cuarto recibirán un beneficio para la siguiente edición.

Primer puesto: $45.000.000.

$45.000.000. Segundo puesto: $15.000.000.

$15.000.000. Tercer puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027. Cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

El reglamento establece que los premios en dinero serán transferidos al capitán del equipo, quien tendrá a su cargo la distribución entre sus integrantes.

La entrega se realizará dentro de los diez días corridos posteriores a la homologación de los resultados. Los gastos de traslado y los impuestos que eventualmente correspondan sobre los premios estarán a cargo de los participantes.

Cómo inscribirse al torneo Se Pica 2026

La inscripción se realiza exclusivamente por equipo completo y tiene un valor de $345.000, con impuestos incluidos. El pago se efectúa mediante Mercado Pago.

Las bases oficiales establecen que el período de inscripción comenzará el 5 de noviembre, a las 11, y finalizará el 23 de noviembre, a las 23.59, o antes si se completa el cupo disponible.

Para registrar un equipo se deben completar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de inscripción de Se Pica.

Completar el nombre del equipo y los datos del capitán: nombre, apellido, DNI, teléfono celular y correo electrónico.

Verificar el número de teléfono mediante el código enviado por SMS.

Registrar a los otros dos jugadores titulares, con sus nombres y datos de contacto.

Abonar los $345.000 correspondientes al equipo mediante Mercado Pago.

Completar el proceso de alta y validación de identidad de cada integrante, a través de los enlaces enviados por correo electrónico.

La validación requiere DNI y teléfono celular para realizar la verificación de identidad. El plazo informado para completar este procedimiento es el 23 de noviembre.

Quiénes pueden participar y qué condiciones deben cumplir

El reglamento completo y las condiciones de participación se encuentran disponibles en el sitio oficial de Se Pica. La competencia está destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Cada participante podrá integrar un solo equipo durante la edición 2026.

El capitán será responsable de realizar la inscripción, efectuar el pago y registrar a sus compañeros.

El sitio también contempla la posibilidad de incorporar un jugador suplente. Los cambios de integrantes están sujetos a las condiciones del reglamento y deben gestionarse dentro de los plazos establecidos.

En cuanto a las bajas, los participantes podrán ejercer el derecho de arrepentimiento durante los diez días corridos posteriores a la contratación, sin costo y sin necesidad de expresar una causa.

Las bases también prohíben las apuestas sobre los resultados del torneo y establecen sanciones por conductas que afecten la integridad de la competencia.