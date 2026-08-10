Los Nocheros en Buenos Aires: cuándo es el show por sus 40 años y cómo comprar entradas

El grupo se presenta este martes 11 de agosto a las 20.30 en el teatro porteño como parte de su gira aniversario; quedan entradas a la venta desde $30.000
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Los Nocheros se presentarán este martes 11 de agosto, a las 20.30, en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, con Todo Nocheros: 40 años en una noche, el espectáculo con el que celebran cuatro décadas de trayectoria. La presentación forma parte de una gira que comenzó el 6 de agosto en Bahía Blanca y continuará por distintas ciudades de la Argentina y Uruguay.
El concierto propone un recorrido por los grandes clásicos del grupo y por diferentes momentos de su historia: desde los comienzos en Salta y la consagración en Cosquín hasta los discos, estadios y reconocimientos que acompañaron su crecimiento. La fecha porteña tendrá además como escenario al Gran Rex, uno de los teatros vinculados con la etapa de mayor expansión de la banda a fines de los años noventa.
Cuándo y dónde es el show de Los Nocheros en Buenos Aires
El concierto será el martes 11 de agosto a las 20.30 en el Teatro Gran Rex, ubicado en Avenida Corrientes 857, Ciudad de Buenos Aires. La fecha y el horario figuran en la plataforma oficial de TuEntrada.
El espectáculo fue concebido especialmente para celebrar los 40 años del grupo y repasar las distintas etapas de su carrera. La gira comenzó el jueves 6 en Bahía Blanca, pasó el sábado 8 por Mar del Plata y, después de Buenos Aires, continuará por San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán, Salta, Rosario y Paraná, antes de llegar a Uruguay.
La celebración tiene lugar además después de que Los Nocheros fueran distinguidos con el Premio Gardel a la Trayectoria 2026. A lo largo de cuatro décadas, el grupo editó más de 25 discos y construyó un repertorio asociado a diferentes generaciones de seguidores del folklore argentino.
Cuánto cuestan las entradas para Los Nocheros
La ticketera oficial informa que hay entradas desde $30.000 para la presentación del martes 11 de agosto en el Gran Rex.
Cómo comprar entradas para Los Nocheros en el Gran Rex
Las entradas se venden a través de TuEntrada. Para comprarlas:
- Ingresar a la página oficial de venta de Los Nocheros en TuEntrada.
- Seleccionar la función del 11 de agosto de 2026 en el Teatro Gran Rex.
- Elegir entre las ubicaciones que permanezcan disponibles.
- Iniciar sesión o completar los datos solicitados por la plataforma.
- Seleccionar el método de pago disponible y finalizar la operación.
Las próximas fechas de la gira por los 40 años
Después del concierto en Buenos Aires, el recorrido anunciado continuará con estas presentaciones:
- 22 de agosto: Teatro Bicentenario, San Juan.
- 23 de agosto: Arena Maipú, Mendoza.
- 27 de agosto: Cine Teatro San Luis.
- 29 de agosto: Espacio Quality, Córdoba.
- 4 de septiembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.
- 19 de septiembre: Teatro Provincial, Salta.
- 24 de octubre: Bioceres Arena, Rosario.
- 25 de octubre: Teatro 3 de Febrero, Paraná.
- 28 de octubre: Teatro Sodre, Montevideo.
- 29 de octubre: Teatro Macció, San José, Uruguay.
- 31 de octubre: Enjoy Punta del Este.
La gira busca condensar cuatro décadas de historia en un espectáculo centrado en las canciones y etapas que marcaron la trayectoria de Los Nocheros y su vínculo con el público.
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