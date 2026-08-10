Los Nocheros en Buenos Aires: cuándo es el show por sus 40 años y cómo comprar entradas

Los Nocheros se presentarán este martes 11 de agosto, a las 20.30, en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, con Todo Nocheros: 40 años en una noche, el espectáculo con el que celebran cuatro décadas de trayectoria. La presentación forma parte de una gira que comenzó el 6 de agosto en Bahía Blanca y continuará por distintas ciudades de la Argentina y Uruguay.

El concierto propone un recorrido por los grandes clásicos del grupo y por diferentes momentos de su historia: desde los comienzos en Salta y la consagración en Cosquín hasta los discos, estadios y reconocimientos que acompañaron su crecimiento. La fecha porteña tendrá además como escenario al Gran Rex, uno de los teatros vinculados con la etapa de mayor expansión de la banda a fines de los años noventa.

Cuándo y dónde es el show de Los Nocheros en Buenos Aires

La celebración tiene lugar además después de que Los Nocheros fueran distinguidos con el Premio Gardel a la Trayectoria 2026 Instagram @losnocherosofic

El concierto será el martes 11 de agosto a las 20.30 en el Teatro Gran Rex, ubicado en Avenida Corrientes 857, Ciudad de Buenos Aires. La fecha y el horario figuran en la plataforma oficial de TuEntrada.

El espectáculo fue concebido especialmente para celebrar los 40 años del grupo y repasar las distintas etapas de su carrera. La gira comenzó el jueves 6 en Bahía Blanca, pasó el sábado 8 por Mar del Plata y, después de Buenos Aires, continuará por San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán, Salta, Rosario y Paraná, antes de llegar a Uruguay.

La celebración tiene lugar además después de que Los Nocheros fueran distinguidos con el Premio Gardel a la Trayectoria 2026. A lo largo de cuatro décadas, el grupo editó más de 25 discos y construyó un repertorio asociado a diferentes generaciones de seguidores del folklore argentino.

Cuánto cuestan las entradas para Los Nocheros

La ticketera oficial informa que hay entradas desde $30.000 para la presentación del martes 11 de agosto en el Gran Rex.

Cómo comprar entradas para Los Nocheros en el Gran Rex

La gira busca condensar cuatro décadas de historia en un espectáculo centrado en las canciones y etapas que marcaron la trayectoria de Los Nocheros y su vínculo con el público Instagram @losnocherosofic

Las entradas se venden a través de TuEntrada. Para comprarlas:

Ingresar a la página oficial de venta de Los Nocheros en TuEntrada.

Seleccionar la función del 11 de agosto de 2026 en el Teatro Gran Rex .

. Elegir entre las ubicaciones que permanezcan disponibles.

Iniciar sesión o completar los datos solicitados por la plataforma.

Seleccionar el método de pago disponible y finalizar la operación.

Las próximas fechas de la gira por los 40 años

Después del concierto en Buenos Aires, el recorrido anunciado continuará con estas presentaciones:

22 de agosto: Teatro Bicentenario, San Juan.

Teatro Bicentenario, San Juan. 23 de agosto: Arena Maipú, Mendoza.

Arena Maipú, Mendoza. 27 de agosto: Cine Teatro San Luis.

Cine Teatro San Luis. 29 de agosto: Espacio Quality, Córdoba.

Espacio Quality, Córdoba. 4 de septiembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

Teatro Mercedes Sosa, Tucumán. 19 de septiembre: Teatro Provincial, Salta.

Teatro Provincial, Salta. 24 de octubre: Bioceres Arena, Rosario.

Bioceres Arena, Rosario. 25 de octubre: Teatro 3 de Febrero, Paraná.

Teatro 3 de Febrero, Paraná. 28 de octubre: Teatro Sodre, Montevideo.

Teatro Sodre, Montevideo. 29 de octubre: Teatro Macció, San José, Uruguay.

Teatro Macció, San José, Uruguay. 31 de octubre: Enjoy Punta del Este.

La gira busca condensar cuatro décadas de historia en un espectáculo centrado en las canciones y etapas que marcaron la trayectoria de Los Nocheros y su vínculo con el público.