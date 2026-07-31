Los planes más imperdibles para disfrutar el último fin de semana de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires

El receso escolar entra en su recta final y todavía quedan muchas opciones para aprovechar los últimos días de vacaciones de invierno sin salir de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto habrá actividades gratuitas y aranceladas para todas las edades, con propuestas que combinan gastronomía, música, teatro, juegos y paseos al aire libre. A continuación, una selección de los mejores planes para disfrutar en familia.

Cafecito BA llega a Parque Rivadavia

Los amantes del café tendrán una nueva oportunidad para recorrer Cafecito BA en tu barrio, una feria que reunirá a más de diez cafeterías porteñas con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para todas las edades. El encuentro será el sábado 1 de agosto, de 12 a 18.30 horas, y el domingo 2, de 10.30 a 18 horas, en Parque Rivadavia, barrio de Caballito.

Se podrá disfrutar del mejor café a precios económicos (Foto: Turismo BA)

Además de degustar cafés y opciones dulces y saladas con precios promocionales —cafés desde $4.000 y productos de pastelería desde $3.500—, el público podrá disfrutar de un cine al aire libre, una biblioteca con espacios de lectura, sesiones de lectura de borra de café, DJ sets, shows musicales y un sector de juegos para chicos. La programación musical incluirá las presentaciones de Federico Nasiff, La Puerta Musical y Lubi.

Festival en el Parque Ferroviario

El Parque Ferroviario, ubicado en la intersección de Moldes y Virrey Arredondo, será escenario de un festival pensado especialmente para las familias. La actividad se realizará el domingo 2 de agosto, de 11 a 19 horas, e incluirá espectáculos sobre el escenario principal, talleres, juegos, una carpa con actividades para resguardarse del frío y un espacio donde instructores enseñarán a los más chicos a andar en bicicleta sin rueditas.

“La Bella Durmiente”, una propuesta de ballet para niños

La Ciudad Cultural Konex presentará una adaptación especialmente pensada para el público infantil de La Bella Durmiente, uno de los ballets más reconocidos de Piotr Ilich Tchaikovsky. Las funciones serán el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, a las 11 horas, en Sarmiento 3131, Balvanera.

El espectáculo combina danza, música y una puesta en escena que acerca este clásico a grandes y chicos. Las entradas, según el sector, van de los 17 mil a los 30 mil pesos.

“La bella durmiente”, uno de los ballets más famosos de la historia, es adaptado para los más chicos (Foto: CCKONEX)

Diversión en las plazas y parques de la Ciudad

Las plazas de la Ciudad también ofrecerán una programación especial para despedir las vacaciones. El sábado, entre las 14.30 y las 17.30 horas, habrá búsquedas del tesoro, talleres de clown, espectáculos de magia, música en vivo, teatro y un patio gastronómico en:

Parque Chacabuco

Plaza Almagro

Plaza Roque Sáenz Peña

Las actividades serán gratuitas y estarán orientadas a chicos de distintas edades.

Quienes prefieran una propuesta más activa podrán visitar el Parque de la Ciudad, que durante las vacaciones ofrece un gran circuito de juegos de destreza. El espacio cuenta con estructuras para trepar, escalar, deslizarse y superar distintos obstáculos. Su principal atracción es el Hormiguero, un laberinto vertical con diferentes niveles pensado para poner a prueba la habilidad de los más chicos. El parque permanecerá abierto hasta el domingo, de 10 a 18 horas.

Paseo náutico por el Riachuelo

Otra alternativa diferente es el Paseo Náutico por el Riachuelo. La navegación parte desde Vuelta de Rocha y llega hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda y ofrece una nueva mirada sobre el barrio de La Boca y su patrimonio histórico. Para participar es necesario realizar una inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Feria del Libro Infantil

La feria llegó renovada y con el doble de propuestas para disfrutar en familia (Foto: Turismo BA)

Este fin de semana también será la última oportunidad para recorrer la 34.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires. El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2099, con entrada libre y gratuita.

La feria reúne más de 70 stands, actividades para chicos, presentaciones de libros, narraciones, talleres y propuestas recreativas todos los días de 14 a 20 horas.

María Elena Walsh al ritmo del swing

También en la Ciudad Cultural Konex se presentará Jivers: Swingin’ María Elena, un espectáculo musical que reinterpreta las canciones de María Elena Walsh con arreglos inspirados en el swing y el jazz de las décadas del 30 y 40. La función será el sábado 1 de agosto, a las 16 horas, con entrada por orden de llegada y suspensión en caso de lluvia.