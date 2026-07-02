Arte, música y paseos en julio: los mejores planes para grandes y chicos en la Ciudad de Buenos Aires

Con la llegada de julio y el receso escolar cada vez más cerca, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para ofrecer una amplia agenda de actividades para todas las edades. Desde espectáculos internacionales y experiencias inmersivas hasta propuestas culturales gratuitas y recitales de artistas emergentes; hay todo tipo de opciones para quienes busquen disfrutar del invierno sin salir de la ciudad. A continuación, un repaso por algunos de los eventos más destacados para comenzar a armar tu agenda del mes.

Maravillosa Alicia: una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico

Una de las grandes novedades del invierno es Maravillosa Alicia, un recorrido inmersivo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. La propuesta transforma el Jardín Botánico en un universo fantástico con doce instalaciones que combinan iluminación artística, escenografías monumentales, sonido envolvente y tecnología interactiva.

Maravillosa Alicia llega al Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram @maravillosaaliciaok)

Durante el recorrido los visitantes podrán encontrarse con el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Jardín de la Reina y el tradicional Té de Locos. Uno de los aspectos más innovadores será ALI, una guía virtual que acompañará la experiencia a través de WhatsApp. Allí los asistentes tendrán la posibilidad de acceder a contenido exclusivo, resolver desafíos e interactuar con una inteligencia artificial desarrollada para la muestra.

Además, el recorrido fue diseñado con criterios de accesibilidad e inclusión, incorporando contenidos en Lengua de Señas Argentina, pictogramas y un entorno libre de estímulos que puedan resultar invasivos.

Cuándo: desde el 2 de julio, a partir de las 18 horas.

Dónde: Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951, Palermo).

Entradas: desde $25.000.

Disney On Ice en el Movistar Arena

Como ocurre cada invierno, Disney On Ice regresará a Buenos Aires con una nueva edición de ¡Festejemos en Familia!, que desembarcará en el Movistar Arena desde el 17 de julio. El espectáculo reunirá sobre el hielo a personajes de Frozen y Encanto, además de sumar por primera vez la participación de Stitch.

Disney on ice vuelve otro invierno con su mágico show para toda la familia (Foto: Instagram @disneyonicelatam)

Cuándo: desde el 17 de julio.

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450).

Entradas: desde $28.000.

Sonido Konex y Semillero: la apuesta por los nuevos talentos

La Ciudad Cultural Konex se convirtió en uno de los grandes escenarios de la música independiente con dos ciclos pensados para descubrir a los artistas emergentes.

Semillero propone conciertos en formato íntimo, con el público sentado, para disfrutar de nuevas bandas que comienzan a ganar espacio dentro de la escena nacional. Por su parte, Sonido Konex busca acercar a músicos, productores y público en un espacio de intercambio.

Semillero Konex invita a conocer nuevas bandas (Foto: Gentileza de Konex)

Entre las próximas fechas confirmadas se encuentran:

2 de julio: Fletes Rakel + Señorita Miel.

Fletes Rakel + Señorita Miel. 9 de julio: El Nota + Máze + Gaby Caniza.

El Nota + Máze + Gaby Caniza. 13 de agosto: Neokira + Mis sueños son de tu adiós.

Neokira + Mis sueños son de tu adiós. 27 de agosto: 99dosmil + Miedo Puro.

Fiesta de la Lectura en el Malba

Durante las vacaciones de invierno, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires volverá a organizar una nueva edición de la Fiesta de la Lectura, una propuesta gratuita que invita a desconectarse de las pantallas para disfrutar de cientos de libros.

Malba vuelve a apostar a la lectura como atracción para los más chicos en las vacaciones de invierno (Foto: MALBA)

El museo se transformará en una gran biblioteca abierta donde niños, adolescentes y adultos podrán leer libremente en sus salas, además de recorrer las exposiciones y acceder a un café especialmente preparado para la jornada. La iniciativa busca fomentar la lectura compartida y generar un espacio de encuentro para toda la familia.

Cuándo: desde el 21 de julio.

Dónde: Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415)

Entrada: gratuita.

Teatro y ciencia para descubrir el mundo de las ballenas

El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia presentará durante las vacaciones la obra “Noa, Nu y la Ballena”, una propuesta que combina teatro, música, danza y divulgación científica. A través de una historia cargada de humor y emoción, el espectáculo invita a conocer cómo viven las ballenas, de qué manera se comunican y cuáles son las principales amenazas que enfrentan en los océanos.

Propuesta del Museo de Ciencias Naturales para las vacaciones de invierno

Está pensado para toda la familia y es recomendado para chicos a partir de los tres años.

Funciones: 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de julio.

Horario: 16 horas.

Dónde: Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Ángel Gallardo 470, Parque Centenario).

Duración: 45 minutos.

Entradas: $22.000 con compra anticipada; menores de 2 años no pagan entrada.

Caminos y sabores

La feria Caminos y Sabores celebra 20 ediciones e invita a los visitantes a sumergirse en un recorrido único por Caminos temáticos que reflejan la riqueza cultural y gastronómica del país.