Mundial 2026: bares y restaurantes con 2x1, descuentos, happy hour y promocioes para ver a la Argentina

El Mundial 2026 también se jugará en bares, pizzerías, bodegones y restaurantes de Buenos Aires y el AMBA. Durante los partidos de la Selección Argentina, distintos espacios preparan promociones especiales para ver los encuentros en pantalla grande, reunirse con amigos y acompañar la previa con pizzas, hamburguesas, cerveza, vermut, cócteles y platos para compartir.

La ruta incluye propuestas con 2x1, descuentos, happy hour y precios especiales en Palermo, Recoleta, Chacarita, Parque Chacabuco, Retiro, Abasto, Villa Devoto, Parque Leloir y otros puntos de la ciudad y alrededores.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 con promociones

PIBÄ: metegol, sorteo y cervezas gratis durante el Mundial

PIBÄ se suma al clima mundialista con una propuesta que combina fútbol, metegol y consumo en el local. Hasta el 11 de junio, los clientes mayores de 18 años podrán participar jugando al metegol disponible en los locales participantes y completar un ticket oficial en caja para entrar al sorteo.

PIBÄ: metegol, sorteo y cervezas gratis durante el Mundial Gentileza

Cada local seleccionará cinco ganadores titulares y cinco suplentes. El premio consiste en hasta cuatro cervezas tiradas sin cargo por día, exclusivamente durante las transmisiones oficiales de partidos del Mundial en el local participante donde resulte ganador. La acción aplica en todos los locales PIBÄ de la Argentina, excepto PIBÄ Barrio Chino.

Locales participantes: Todos los locales PIBÄ de la Argentina, excepto PIBÄ Barrio Chino.

Todos los locales PIBÄ de la Argentina, excepto PIBÄ Barrio Chino. Bases y condiciones: piba.com.ar

piba.com.ar Instagram: @pibastreetgourmet

Orno: happy hour sorpresa con la Promo Gol

Orno Cantina Gentileza

En su sede de Palermo OFF, Orno Cantina activará “La Cábala”, una experiencia para ver los partidos con pantalla gigante y clima de hinchada. El beneficio central será la Promo Gol: cada vez que la Argentina convierta un tanto, se activará un happy hour sorpresa de cinco minutos.

¿Dónde? Beruti 3336, Palermo OFF.

Beruti 3336, Palermo OFF. Instagram: @orno.pizzeria.cantina

Bruce Grill Station: 2x1 en hamburguesas, ribs, cerveza y tragos

Ribs de Bruce Grill Station Gentileza

Bruce Grill Station, en Parque Leloir, tendrá dos pantallas de 55 pulgadas para seguir los partidos y promociones especiales en las fechas de la Argentina. El martes 16 de junio ofrecerá 2x1 en smash burgers y cerveza. El lunes 22, la propuesta será 2x1 en ribs y cerveza durante toda la jornada. El sábado 27, habrá 2x1 en cerveza y tragos clásicos.

¿Dónde? Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Martín Fierro 3246, Parque Leloir. Instagram: @bruce_grillstation

Bilbao: 2x1 en Cóctel Mundial y combos con cerveza

Cóctel Mundial de Bilbao Gentileza

Bilbao transmitirá los partidos del Mundial y sumará desde el 11 de junio un Cóctel Mundial, elaborado con gin, Cointreau, solución cítrica, almíbar con aceites cítricos, coloración azul, espuma de Bianco y tintura de naranja. Durante la competencia, ese lanzamiento tendrá 2x1.

Además, de domingo a miércoles desde las 20 hasta el cierre, y durante todo el día cuando juegue la Selección Argentina, habrá combos con cerveza: 2 pintas de Heineken con papas por $38.000 y 2 pintas de Heineken con papas bravas por $28.000.

La Boque de Palermo: menú mundialista y 2x1 after office

La Boque de Palermo Gentileza

La Boque de Palermo transmitirá los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante y proyector. Para acompañar los encuentros, ofrecerá un menú especial con sándwich de milanesa de pollo, hamburguesa o choripán, guarnición y bebida —pinta de cerveza, copa de vino, agua o gaseosa— por $15.000. Además, de martes a domingo mantiene su after office con 2x1 en cervezas y aperitivos de 17 a 20.

Tanta: Promo Mundial con platos peruanos

Tanta Gentileza

Tanta, en Retiro, tendrá televisores de 60 pulgadas y una Promo Mundial disponible desde el 14 de junio hasta la finalización del torneo. La propuesta incluye tortilla de papas con pancito grillado, tequeños limeños rellenos de lomo saltado y empanada de lomo saltado espolvoreada con azúcar impalpable. El precio de la promo será de $30.000.

Bodegón de Kimberley: 2x1 en cerveza de litro

Club Kimberley

El bodegón del Club Kimberley ofrecerá durante el Mundial una promoción de 2x1 en cerveza Quilmes de litro de martes a jueves, desde la apertura a las 20. El beneficio también se extenderá durante los partidos de la Selección Argentina.

Los encuentros se podrán ver con proyector y pantalla de 120 pulgadas.

¿Dónde? Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

Joaquín V. González 3238, Villa Devoto. Instagram: @restaurant_kac

B’Moodie: 20% OFF en combos para los partidos de la Argentina

B Moodie Gentileza

B’Moodie lanzará durante los partidos de la Argentina la Promo Mood Selección, disponible los días 16, 22 y 27 de junio, desde dos horas antes y hasta dos horas después de cada encuentro. La propuesta incluye 20% OFF en combos seleccionados con papitas.

Las opciones son Good Vibes, con carne, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa B’Moodie trufada; y Chill, con carne, cheddar y alioli de ajos confitados.

¿Dónde? Beruti 3330, Palermo OFF.

Beruti 3330, Palermo OFF. Instagram: @bmoodieburger

Hierro Bodegón: happy hour con jarra y platitos a precios especiales

Hierro Bodegón transmitirá los partidos de la Selección Argentina en su salón de Palermo Hollywood, con pantalla de más de 65 pulgadas. La previa se podrá acompañar con su happy hour Vermouth & Jazz, disponible de lunes a sábados, de 18 a 20. La promoción incluye el Pingüino en versión cóctel a $30.000 la jarra y platitos a precios especiales.

¿Dónde? Fitz Roy 1722, Palermo.

Fitz Roy 1722, Palermo. Instagram: @hierrobodegon

Kamay Casa Gardel: 2x$12.500 en coctelería

Kamay Casa Gardel preparará su vereda para ver los partidos con dos pantallas de 32 pulgadas y gazebo cerrado. La previa tendrá una promoción de martes a viernes, de 16 a 20: 2x$12.500 en coctelería de autor, excepto pisco sour, abonando en efectivo.

¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto.

Carlos Gardel 3131, Abasto. Instagram: @kamaycasagardel

El Mercadito de Malcriado: 2x1 en cerveza tirada y vermut

El Mercadito de Malcriado transmitirá los partidos en su sede de Parque Leloir con una pantalla de 55 pulgadas. Durante las transmisiones ofrecerá 2x1 en cerveza tirada Stella Artois y 2x1 en vermut de la casa.

¿Dónde? Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36,5, Shopping TOM, Tortuguitas.

Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36,5, Shopping TOM, Tortuguitas. Instagram: @malcriado_fuegosyvinos

Sifón: jarras, cervezas y raciones con precios especiales

Sifón transmitirá los partidos de la Selección Argentina del martes 16 y sábado 27 en su espacio de Chacarita. Para la ocasión, tendrá promociones para compartir: jarra de un litro con dos raciones a elección de buñuelos, chipá o papas fritas por $60.000; jarra de medio litro con una ración por $34.000; y dos cervezas con una ración por $23.000.

¿Dónde? Jorge Newbery 3881, Chacarita.

Jorge Newbery 3881, Chacarita. Instagram: @sifon.soderia

Hell’s Pizza: 40% OFF en pizzas y bebidas

Hell’s Pizza transmitirá los partidos en vivo en sus locales de Palermo y Devoto, con proyector y clima de encuentro para ver a la Selección. Durante cada partido de la Argentina ofrecerá 40% OFF en las pizzas Lincoln, Obama y Chick Norris, disponibles en tamaño grande de 33 cm y XXL de 45 cm.

El descuento también aplicará en bebidas y cervezas. La promoción estará disponible en salón y take away, con pago en débito, transferencia o efectivo, en las franjas de 12 a 14 y de 19 a 22.

¿Dónde? Humboldt 1654, Palermo. Otras sucursales en CABA y AMBA.

Humboldt 1654, Palermo. Otras sucursales en CABA y AMBA. Instagram: @hellspizza.ar

Qué conviene saber antes de ir