Música, gastronomía y literatura al aire libre: cinco planes para disfrutar el comienzo de los días lindos en la Ciudad de Buenos Aires

El final de septiembre marca el comienzo de una de las épocas más esperadas para disfrutar de Buenos Aires al aire libre. Con temperaturas más agradables y días cada vez más largos, plazas, patios y diferentes espacios culturales vuelven a convertirse en escenarios para propuestas que combinan música, gastronomía, literatura y entretenimiento.

Desde encuentros gratuitos hasta celebraciones especiales y festivales, durante los próximos días habrá alternativas para diferentes gustos y edades. LA NACION seleccionó cinco planes para aprovechar el comienzo de la primavera y disfrutar de la ciudad.

1. El Konex festeja sus 20 años con una noche repleta de música

La Ciudad Cultural Konex cumple dos décadas como uno de los espacios culturales más reconocidos de Buenos Aires y prepara una celebración especial para el miércoles 30 de septiembre. La cita será en su tradicional patio del Abasto y reunirá a artistas que, de diferentes maneras, formaron parte de su historia.

Konex celebra sus 20 años con un evento que reunirá a algunos de los mejores artistas que pasaron por sus escenarios PixelProduxiones

Bajo el nombre “La Celebración”, el encuentro tendrá a Kevin Johansen como anfitrión y contará con la participación de La Delio Valdez, Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Barbi Recanati, Raly Barrionuevo, Juana Rozas, La Bomba de Tiempo y Hugo Lobo, además de la dirección de Alejandro Terán.

Cuándo: miércoles 30 de septiembre.

Dónde: Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Abasto.

Entradas: se pueden adquirir a través de la página oficial de Ciudad Cultural Konex.

2. Vuelve otra edición de Leer y Comer

La primavera también invita a hacer una pausa y disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires de otra manera. El sábado 3 y domingo 4 de octubre regresa Leer y Comer, el festival que combina dos placeres en un mismo espacio.

La edición número 19 fue bautizada “Reset” y contará con una amplia variedad de food trucks, charlas temáticas, presentaciones de libros y música en vivo. También habrá talleres, juegos y experiencias pensadas para los más chicos, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia durante el fin de semana.

La edición n.º 19 de este festival fue bautizada como "Reset" (Foto: buenosaires.gob)

Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de octubre, desde las 12.

Dónde: Concepción Arenal y Warnes, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas: gratuita.

3. Food Fest

Los fanáticos del buen comer podrán disfrutar este fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre de una nueva edición del Food Fest, el festival que invita a almorzar, merendar o cenar en la pista central de La Rural.

Con entrada totalmente gratis, vas a poder disfrutar de un evento gastronómico único enfocado en la cocina a fuego lento, carnes y street food. La propuesta se completa con platos internacionales, tragos, cerveza artesanal, vinos y un rincón dulce repleto de helados, crepes, churrería, chocolates y patisserie.

El food Fest se lleva a cabo este sábado y domingo en La Rural

Cuándo: sábado 26 y domindo 27 de septiembre de 12:00 a 20:00 h.

Dónde: pista central de La Rural, ingreso por Plaza Italia, Palermo.

Entradas: gratuita.

4. Violin Fest

El Planetario Galileo Galilei será escenario de una particular celebración musical al aire libre. Por octavo año consecutivo se realizará Violin Fest, un encuentro que convoca a violinistas de todas las edades y niveles para interpretar juntos una misma canción.

Una propuesta musical en el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Foto: Instagram @violin.fest)

En esta oportunidad, el tema elegido será “Viva la Vida”, de Coldplay. La propuesta está abierta tanto a quienes recién comienzan a tocar el instrumento como a aficionados y músicos profesionales. La iniciativa busca superar la convocatoria de su edición anterior, cuando más de 150 violinistas se reunieron para tocar.

Cuándo: domingo 27 de septiembre, a las 16.

Dónde: Planetario Galileo Galilei, Palermo.

Participación: gratuita, con inscripción previa para los violinistas.

5. Concurso de salto hípico en Palermo

Para quienes buscan un plan diferente, el Club Alemán de Equitación (CAE) celebrará su 111° aniversario con uno de los concursos de salto hípico más importantes del calendario ecuestre argentino.

El encuentro permitirá acercarse al mundo de la equitación y observar de cerca la destreza de los participantes y sus caballos en diferentes recorridos. Además, habrá actividades recreativas y diferentes propuestas gastronómicas para toda la familia.

Un show para conocer más sobre las competencias ecuestres JONATAN LEWCZUK

Cuándo: desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre de 9 a 18 horas.

Dónde: Club Alemán de Equitación, Palermo.

Entrada: gratuita.