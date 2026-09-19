Lugares para disfrutar del Día de la Primavera al aire libre entre flores, jardines y vistas soñadas en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada de la primavera transforma el ritmo de Buenos Aires. Con jornadas más largas y temperaturas que comienzan a subir, plazas, jardines, terrazas y espacios gastronómicos recuperan protagonismo como puntos de encuentro para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

El 21 de septiembre, además, se celebra tradicionalmente el Día de la Primavera en la Argentina, una fecha que cada año invita a buscar alternativas para pasar varias horas fuera de casa. A continuación, LA NACION seleccionó nueve lugares y propuestas para celebrar la llegada de la estación del amor y las flores al aire libre.

1. Tomar algo entre las cúpulas porteñas en Rooftop Florida 165

En pleno microcentro porteño, Rooftop Florida 165 permite observar Buenos Aires desde una perspectiva completamente diferente. La terraza funciona en la histórica Galería Güemes, sobre Florida 165, y ofrece una panorámica en la que sobresalen algunas de las cúpulas más emblemáticas de la Ciudad.

El bar esconde una de las mejores vistas de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram @rooftopflorida165)

Ubicado en el sexto piso del edificio, el espacio se encuentra además a pocos metros del departamento donde vivió durante una etapa de su estadía en Buenos Aires Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.

Un lugar ideal para disfrutar con amigos (Foto: Instagram @rooftopflorida165)

Con la llegada de las tardes más cálidas, la terraza se convierte en una alternativa para tomar un trago, comer y contemplar cómo cambia el paisaje porteño al caer el sol. El lugar abre de lunes a jueves de 16 a 1 horas y los viernes y sábados de 16 a 3 horas.

2. Caminar entre miles de flores en el Rosedal de Palermo

Hay pocos escenarios tan asociados a la primavera porteña como el Rosedal de Palermo. Ubicado dentro del Parque 3 de Febrero, el jardín reúne miles de ejemplares de rosas que, durante su época de floración, transforman el paseo en uno de los rincones más coloridos de Buenos Aires.

En sus casi cuatro hectáreas también se encuentran otros atractivos que permiten extender la caminata. Entre ellos aparecen el Puente Griego, el anfiteatro, el Patio Andaluz y el Jardín de los Poetas.

El Rosedal, junto a los lagos de Palermo, es un lugar ideal para recibir la primavera en la Ciudad de Buenos Aires

El acceso al Rosedal, sobre la avenida Presidente Pedro Montt, es libre y gratuito. Ante lluvias, lloviznas persistentes o vientos intensos, puede permanecer cerrado por razones de seguridad.

3. Escuchar vinilos frente al Planetario

El Planetario Galileo Galilei prepara una celebración especial para recibir la nueva estación. El lunes 21 de septiembre, entre las 14 y las 18 horas, su explanada y el parque serán escenario de Primavera Planetaria, una jornada gratuita que combinará música y divulgación científica.

Desde las 14 se presentará Vinilos en la Vereda, un proyecto cultural itinerante que lleva discos a diferentes espacios públicos con su característica Kombi DJ Truck. La selección musical recorre géneros como funk, soul, cumbia y rock.

El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires invita a los más jóvenes a reunirse escuchando buena música en sus inmediaciones (Foto: Instagram @buenosaires)

A las 15 horas, la doctora en Ciencias Físicas Estefanía Coluccio Leskow brindará la charla Del Big Bang a la Primavera Cósmica. Luego, desde las 16 horas, el público podrá participar de una observación segura del Sol mediante una caja solar, por orden de llegada.

La propuesta tendrá entrada gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que puede convertirse en una alternativa para pasar la tarde en los bosques de Palermo y sumar una actividad diferente.

4. Visitar el Jardín Japonés y disfrutar de su tradicional “Toque de Campana”

El Jardín Japonés es otra de las alternativas para quienes quieren alejarse por unas horas del movimiento de la Ciudad sin salir de Palermo. Sus senderos, puentes, vegetación y espejos de agua ofrecen un entorno especialmente atractivo para recorrer durante el comienzo de la primavera.

El lunes 21, además, los visitantes podrán participar del Toque de Campana, una actividad vinculada con una tradición budista que invita a acercarse al campanario y hacer sonar la campana como un gesto asociado simbólicamente con la purificación, la atención plena y los deseos de bienestar.

El Jardín Japonés trae una de las tradiciones budistas más impactantes (Foto: Instagram @buenosaires)

La experiencia estará disponible de 10 a 18 horas en el sector Campanario, dentro del predio ubicado en Av. Casares 3500. La entrada general tiene un valor informado de $8.000 para residentes argentinos con DNI y $24.000 para no residentes. Los menores de 12 años y mayores de 65 pueden ingresar gratuitamente con la documentación correspondiente.

5. Disfrutar de música al aire libre en el Anfiteatro de Parque Centenario

Para quienes prefieran celebrar la llegada de la primavera con música, el Anfiteatro del Parque Centenario tendrá dos propuestas gratuitas durante el último fin de semana de septiembre.

El sábado 26 de septiembre a las 16 horas, Claudia Puyó, una de las voces reconocidas del rock y el blues argentino, presentará su espectáculo Acústico. La cantante estará acompañada por Ricardo “Gafas” Maril y Hugo Méndez, además de contar con la participación del músico invitado Aníbal Forcada.

Claudia Puyó se presentará el sábado 26 de septiembre en el Anfiteatro del Parque Centenario (Foto: BuenosAires.Gob)

La programación continuará el domingo 27, también a las 16 horas, con la presentación de OIS? Orquesta Informal de Saxofones. El ensamble interpretará un repertorio con composiciones de Emanuel Brusa.

OIS? Orquesta Informal de Saxofones se presentará el domingo 27 de septiembre en el Anfiteatro del Parque Centenario (Foto: Buenos Aires.Gob)

Ambos espectáculos tendrán lugar en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Leopoldo Marechal y Av. Lillo, con entrada libre y por orden de llegada hasta completar la capacidad. En caso de lluvia, las actividades serán suspendidas.

Además de los espectáculos, el paseo se puede complementar recorriendo los diversos atractivos que ofrece el Parque. Antes o después de la función, vale la pena caminar por sus amplios espacios verdes y pasar por la tradicional feria de libros y artesanías para curiosear un rato. Para completar la experiencia, un recorrido alrededor del lago central permite disfrutar de un entorno natural muy sereno, ideal para recibir a la primavera rodeados de naturaleza.

6. Festival TMH Primavera

Otro de los lugares en los que se podrá celebrar el Día de la Primavera será en Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery), donde se llevará adelante el Festival TMH Primavera, una jornada al aire libre organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a Tu Música Hoy (TMH), la plataforma digital dedicada a la música y el entretenimiento.

Llega el Festival TMH Primavera (Foto: BuenoAires.Gob)

Entre las 15 y las 18 horas, artistas consagrados y emergentes de la escena nacional pasarán por el escenario. La grilla contará con Rochi Igarzábal, Chule, El Vecino, DJ After, Santi Sáez, Joaco Burgos, Fede Mestre, Fran Rizzaro, Valen Olguín, Campedrinos, El Zar, Flor Álvarez, Max Carra y Roze. Todos los shows son con entrada libre y gratuita.