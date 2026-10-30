Prepará la agenda: 10 imperdibles en Buenos Aires para cerrar el 2026

La Ciudad de Buenos Aires no descansa y la recta final del 2026 promete un cierre de año a puro ritmo en los escenarios porteños. Desde recitales multitudinarios en el Movistar Arena hasta superproducciones en la mítica calle Corrientes, joyas del circuito independiente y la esperada llegada de DM Experience al Gran Rex, la agenda cultural se llena de opciones para todos los gustos.

Si buscás qué hacer en las próximas semanas, prepará el calendario y agendá los 10 espectáculos imperdibles para despedir el año a todo arte y divertirte al máximo:

1. El furor urbano en el Movistar Arena: María Becerra

La “Nena de Argentina” toma por asalto el estadio de Villa Crespo con una residencia de múltiples fechas para hacer vibrar a miles de fanáticos con sus mayores éxitos pop y urbanos. Con un impactante show 360°, que ya pasó por River Plate, presentará en vivo QUIMERA, el álbum más conceptual e íntimo de su carrera.

Llega la residencia de María Becerra en el Movistar Arena

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450).

Movistar Arena (Humboldt 450). Cuándo: 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre.

2. DM Experience en el Teatro Gran Rex: el universo de Depeche Mode

DM EXPERIENCE presenta “The Universe of Depeche Mode – Tour 2026” en el Teatro Gran Rex, un show que supera el tributo convencional. La propuesta ofrece un recorrido inmersivo, visual y sonoro por las distintas etapas de la influyente banda británica desde los años 80. Con un universo oscuro y elegante, la puesta en escena revisita con pasión y sello propio verdaderos himnos como “Enjoy the Silence” y “Personal Jesus”. Una cita emotiva e imperdible para repasar la historia y el legado de una de las agrupaciones más icónicas de la música electrónica.

DM EXPERIENCE llega al Gran Rex

Dónde: Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857).

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857). Cuándo: 18 de diciembre.

3. Habitación Macbeth en el Teatro Metropolitan

Una de las propuestas teatrales más elogiadas y premiadas de la cartelera porteña. Una relectura visceral y deslumbrante del clásico de Shakespeare comandada con un trabajo actoral superlativo. Con Pompeyo Audivert en la actuación y dirección, y música de Claudio Peña.

Dónde: Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343).

Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343). Cuándo: Todos los sábados de noviembre.

4. Leyendas del rock en el Movistar Arena: Deep Purple y Slayer

Para los amantes de los sonidos pesados, el cierre de año trae visitas internacionales de peso histórico: los titanes del hard rock británico Deep Purple y la potencia demoledora del thrash metal con Slayer pisan el escenario del Arena en diciembre.

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450).

Movistar Arena (Humboldt 450). Cuándo: Deep Purple se presenta el 10 de diciembre y Slayer el 14 de diciembre.

5. Cuando Frank conoció a Carlitos en el Multiteatro

El suceso musical que cruza los destinos imaginarios entre Carlos Gardel y Frank Sinatra continúa imbatible en calle Corrientes, combinando una ambientación de época impecable con música en vivo.

Cuando Frank conoció a Carlitos tiene funciones diarias de miércoles a domingo en el Multiteatro

Dónde: Multiteatro (Av. Corrientes 831).

Multiteatro (Av. Corrientes 831). Cuándo: Cartelera vigente de miércoles a domingo de noviembre.

6. Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar

Un reencuentro histórico con la banda que definió el alma del rock nacional. Tras su impacto ante 150.000 personas en el Quilmes Rock y su ovacionado paso por el Festival Cordillera de Bogotá, David Lebón y Pedro Aznar se reunieron para hacer sonar una vez más la banda sonora de varias generaciones. Lejos de ser un simple homenaje, la cita propone una celebración viva de himnos inoxidables como “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer” y “Perro Andaluz”. Una noche emotiva e imperdible para encontrarse con la historia grande de la música argentina.

El 22 de noviembre será la última función de Serú Girán por Lebón y Aznar

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450).

Movistar Arena (Humboldt 450). Cuándo: 22 de noviembre.

7. TOC TOC en el Multiteatro

Un clásico indiscutido de la comedia comercial que lleva años haciendo reír a sala llena; seis pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos que desatan una terapia grupal desopilante.

Dónde: Multiteatro (Av. Corrientes 831).

Multiteatro (Av. Corrientes 831). Cuándo: Funciones habituales los fines de semana de noviembre y diciembre.

8. Rata Blanca en el Movistar Arena

El máximo exponente del metal neoclásico en español despide el año ante su público fiel con un show potente que repasa sus grandes power ballads e himnos inoxidables como “La leyenda del Hada y el Mago”.

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450).

Movistar Arena (Humboldt 450). Cuándo: 5 de diciembre.

9. The Jury Experience en el Teatro Margarita Xirgu

Una obra de teatro interactiva donde el público cumple el rol de jurado en un juicio real, decidiendo el veredicto de la función en tiempo a través de dinámicas atrapantes de suspenso. Cada palabra importa y cada detalle cuenta. Al final, deberás emitir el voto que decidirá el destino del acusado.

The Jury Experience, la obra de teatro interactiva que es un éxito en todo el mundo

Dónde: Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875).

Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875). Cuándo: Todos los domingos de noviembre y diciembre.

10. La vuelta internacional del año: Ed Sheeran en el Estadio Huracán

Tras años de espera, el cantautor británico regresa a Buenos Aires para reencontrarse con su público en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Armado solo con su guitarra y su pedal de loops, repasa sus mayores éxitos globales como “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud” en una de las citas masivas más esperadas del año.

Ed Sheeran vuelve al país para presentarse en el estadio de Huracán