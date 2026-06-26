Promociones para ver Argentina vs Jordania: combos, picadas mundialistas en bares y restaurantes con pantalla gigante

La Selección Argentina enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio, desde las 23, por el Grupo J del Mundial 2026. El partido se jugará en Dallas Stadium, en Arlington, y en la Argentina podrá seguirse en horario nocturno, una franja que activa planes para verlo en bares, parrillas, bodegones y restaurantes.

En CABA y AMBA habrá propuestas con pantallas gigantes, reservas para grupos, combos especiales, picadas, cervezas de cortesía, sorteos y menús pensados para compartir. Algunas opciones requieren reserva previa y otras estarán disponibles exclusivamente durante los partidos de la Selección.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 con promociones

Platos fuera de carta y 2x1 si hay gol argentino en Picarón

Picarón Gentileza

Picarón, el restaurante recomendado Michelin del chef Maxi Rossi en Chacarita, transmitirá el partido en un televisor de pantalla gigante y sumará platos callejeros fuera de carta durante los encuentros de la Selección.

La propuesta incluye empanadas fritas de matambre, 2 por $14.000; tacos de lengua a la parrilla con picante de chilto en tortillas de maíz, por $19.000; y provoleta madurada con peperonata, tomate de árbol y carpaccio de alcaucil, por $24.000. Además, con cada gol argentino habrá 2x1 en cerveza y una ronda de vinos por copa a precio especial.

¿Dónde? Av. Dorrego 866, Chacarita

Av. Dorrego 866, Chacarita Instagram: @picaron.ba

Combos con carnes y sándwiches al fuego en Foga

Foga Gentileza

Foga se suma a los partidos de la Selección Argentina con transmisión en vivo y una serie de combos especiales en su restaurante de Palermo, con el foco puesto en carnes ahumadas, achuras y preparaciones al fuego.

Entre las opciones individuales aparecen los sándwiches Estilo Campo, Estilo Texas y Estilo Foga, todos con gaseosa y postre, a $35.000. También habrá una promoción de $45.000 con tablita de achuras, asado de tira o bife de chorizo, bebida y postre. Para grupos, la propuesta para compartir cuesta $80.000 e incluye empanadas, picada caliente, bebidas y postre. Como cierre, cada comensal podrá elegir entre flan o panqueque.

¿Dónde? Honduras 5098, Palermo

Honduras 5098, Palermo Instagram: @foga_ahumados

Pantallas gigantes, juegos y combos desde $12.500 en el Parque Cervecero Quilmes

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El Parque Cervecero Quilmes prepara una propuesta mundialista para seguir los partidos de la Selección Argentina con pantallas gigantes, música en vivo, juegos y espacios pensados para reunirse en grupo. El predio tendrá capacidad ampliada para 1000 personas, barras de cerveza tirada y una serie de combos especiales para acompañar cada encuentro.

La carta promocional incluye pancho Pay con Quilmes clásica por $12.500; choripán con papas y Quilmes clásica por $13.500; hamburguesa chepa con papas y Quilmes clásica por $21.800; papas fritas con dos Quilmes clásica por $22.000; muzzarella con dos chopps por $34.000; milanesa napolitana para dos con dos chopps por $49.900; hamburguesa Parque con chopp por $22.000; y picadito frío para cuatro con cuatro chopps por $65.000.

El ingreso será únicamente con reserva previa. Durante la jornada también habrá juegos y premios vinculados al Mundial, entre ellos camisetas originales de la Selección Argentina, la pelota oficial del Mundial 2026, pilusos, gorras y vasos.

¿Dónde? Triunvirato 700, Quilmes Oeste

Triunvirato 700, Quilmes Oeste Reserva: Woki / Parque Quilmes

Woki / Parque Quilmes Instagram: @parquedelacerveceria

Combos para dos personas en Aire Libre

Aire Libre Gentileza

En Belgrano, Aire Libre ofrecerá una propuesta especial para ver los partidos de la Argentina con reserva previa en el primer piso. Los combos estarán disponibles desde una hora antes de cada encuentro.

Habrá opciones con hamburguesa casera a la parrilla o sándwich vegano, acompañadas por un porrón de cerveza. Para compartir, el Combo Mundial cuesta $120.000 e incluye dos empanadas, rabas, fainá, plato de fiambres, plato de quesos y una botella de Luigi Bosca Malbec.

¿Dónde? Av. del Libertador 6327, Belgrano

Av. del Libertador 6327, Belgrano Instagram: @airelibre.ba

Menú mundialista para dos por $62.000 en La Dorita

La Dorita Gentileza

La Dorita transmitirá los partidos de la Selección Argentina y ofrecerá un menú especial para dos personas con entrada, principal, postre y cerveza. La propuesta comienza con dos empanadas de carne cortada a cuchillo. Como plato principal, incluye asado banderita argentina con papas fritas a caballo. Para el cierre, suma dos flanes con dulce de leche y dos cervezas por persona. El valor es de $62.000 por persona.

¿Dónde? Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo

Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo Instagram: @ladoritaparrilla

Cerveza de cortesía en Mondongo & Coliflor

El local de Mondongo & Coliflor tiene alma de barrio y espíritu de bodegón

En Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor transmite los partidos de la Copa del Mundo y prepara una propuesta especial para el último encuentro de la fase de grupos de la Argentina. Quienes se acerquen a alentar al equipo nacional recibirán una ronda de cerveza de cortesía.

La propuesta puede acompañarse con algunas especialidades de la casa, como empanadas de mondongo, milanesa de nalga fugazzeta, guiso de mondongo, sorrentinos de coliflor, portobellos y queso gouda, o sándwiches en pan ciabatta de masa madre.

¿Dónde? Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco

Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco Instagram: @mondongoycoliflor

Promociones y ruleta digital en Ribs al Río

Ribs al Río, la opción de probar distintas versiones ahumadas el viernes 8 de diciembre

Ribs al Río transmite los partidos en sus sucursales de Costanera Norte, Barrio Chino, Paseo de la Infanta y Las Lomitas. La propuesta combina la transmisión en vivo con promociones especiales y el perfil smokehouse de la marca.

Como novedad, quienes realicen consumos presenciales podrán participar de una ruleta digital disponible en las cajas de los locales. Al seleccionar el partido, el sistema asigna al azar un jugador de cualquiera de los dos equipos y entrega un ticket personalizado. Si durante el encuentro ese jugador convierte un gol o recibe una tarjeta roja, el participante obtiene un premio especial.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7010, Costanera y sucursales

Av. Rafael Obligado 7010, Costanera y sucursales Instagram: @ribsalrio

Pantallas gigantes, picadas y sorteos en Cantina Recoleta

Cantina Recoleta Gentileza

Cantina Recoleta transmitirá los partidos del Mundial en tres pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores del restaurante. Durante la competencia, quienes reserven durante los encuentros recibirán una recepción con Cinzano de cortesía y triolet.

La experiencia se completa con promociones de picadas con fiambres y conservas artesanales, pizzas de horno a leña, papas rejilla, cerveza tirada, aperitivos y cócteles. También habrá sorteos, cotillón y premios durante los partidos de la Selección Argentina.

¿Dónde? Av. Santa Fe 1430, Recoleta

Av. Santa Fe 1430, Recoleta Instagram: @cantinarecoleta

Picada mundialista en Raíces Cocina Casera

Raíces Cocina Cacera Gentileza

Raíces Cocina Casera, en Saavedra, transmitirá los partidos de la Selección Argentina en un televisor de 75 pulgadas. La propuesta estará disponible exclusivamente durante los encuentros de la Argentina, tanto en salón como en formato take away y delivery por Rappi y PedidosYa.

Entre las opciones aparece la Picada Mundial, con empanaditas de carne, empanaditas de jamón y queso, mozzarelitas fritas, croquetas de espinaca, tiritas de pollo rebozadas, dip de alioli albiceleste, dip de salsa de tomate picante y dos latas de cerveza de regalo. También estará el Trío de Estrellas, compuesto por tres empanadas de carne y huevo con forma de estrella, acompañado por una lata de cerveza Michelob Ultra de regalo.

¿Dónde? Crisólogo Larralde 3995, Saavedra

Crisólogo Larralde 3995, Saavedra Instagram: @raicescocinacasera

Picada mundialista por $110.000 en Rioba Bodegón

Rioba Bodegón Gentileza

Rioba Bodegón transmite todos los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante y ofrece una propuesta gastronómica pensada para compartir.

La Picada Mundialista incluye panes de campo, berenjenas al escabeche, bombas de papa, buñuelos de acelga, rabas, milanesa en tiritas, papas y salsas. En salón, la opción se acompaña con cuatro porrones de cerveza o cerveza tirada. También estará disponible para pedir por Rappi. El valor es de $110.000.

¿Dónde? Costa Rica 4588, Palermo

Costa Rica 4588, Palermo Instagram: @rioba.bodegon

Qué conviene saber antes de ir

Varias de las propuestas funcionan con reserva previa, cupos sujetos a disponibilidad o beneficios activos solo durante los partidos de la Argentina. Para grupos, conviene consultar antes de asistir, especialmente en los espacios con pantallas gigantes, premios, promociones con bebidas o menús para compartir.