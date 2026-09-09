Quilmes Rock 2027 confirmó sus fechas: cuándo es y cuánto cuestan los abonos con descuento

Quilmes Rock 2017 confirmó las fechas de su próxima edición: el festival se realizará el 16, 17 y 18 de abril, con tres jornadas consecutivas. El anuncio pone en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición que, por el momento, todavía no dio a conocer su sede ni el line up de artistas.

Mientras se espera la grilla, continúa la venta anticipada de entradas a través de Enigma Tickets. La Fase 1, denominada “Zorzal Madrugador”, ofrece abonos para dos y tres días desde $200.000, con descuento por tiempo limitado.

Cuándo es Quilmes Rock 2027

Público en el Día 2 de Quilmes Rock Fabián Marelli

La próxima edición de Quilmes Rock se realizará durante tres jornadas, el 16, 17 y 18 de abril de 2027.

Por el momento, no se anunció oficialmente la sede del festival. Tampoco se conocieron los artistas que integrarán la programación ni cómo se distribuirá la grilla entre las tres fechas.

El festival había tenido su última edición en 2025, con algunos regresos y cruces que marcaron aquella programación. Entre ellos estuvieron Los Piojos, que volvieron al festival después de 15 años; Andrés Calamaro; y la interpretación de canciones de Serú Girán por parte de David Lebón y Pedro Aznar.

También se produjo el reencuentro de Joaquín Levinton con el protagonista del videoclip de “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”.

Cuánto cuestan las entradas para Quilmes Rock 2027

Walas de Massace, en Quilmes Rock 2025 Fabián Marelli

La venta está en la Fase 1 con descuento, denominada “Zorzal Madrugador”. La organización informó que se encuentra en sus últimas semanas, aunque no precisó una fecha de finalización.

Los valores son:

Abono 2 días – Campo

Fase 1 con descuento: $200.000

$200.000 Fase 2: $240.000

Abono 3 días – Campo

Fase 1 con descuento: $270.000

$270.000 Fase 2: $310.000

Abono 2 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 1 con descuento: $600.000

$600.000 Fase 2: $710.000

Abono 3 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 1 con descuento: $810.000

$810.000 Fase 2: $930.000

Los valores no incluyen el cargo por servicio.

Cómo comprar entradas para Quilmes Rock 2027

Ingresar a Enigma Tickets.

Buscar Quilmes Rock 2027 y seleccionar uno de los abonos disponibles para dos o tres jornadas.

Prode Rock: el juego para anticipar el line up

“Esta vez, lo armamos entre todos”: el juego para elegir artistas y ganar un show privado del Quilmes Rock Gentileza

Antes de anunciar la grilla, Quilmes Rock lanzó Prode Rock, una propuesta digital inspirada en los pronósticos deportivos y presentada bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”.

La dinámica permite registrarse en quilmesrock.com.ar, armar una posible grilla del festival y sumar puntos a partir de las predicciones.

El premio principal se denomina “Quilmes Rock a tu casa”: una de las bandas que forme parte de la edición 2027 realizará un show en vivo para el ganador y hasta 10 amigos invitados.

La propuesta continuará disponible durante los últimos días previos al anuncio oficial del line up.

Una historia que comenzó en 2003

El Mono de Kapanga, en Quilmes Rock Fabián Marelli

Quilmes Rock tuvo su primera edición en 2003 y, desde entonces, reunió distintos momentos de la música argentina. Por sus escenarios pasaron Gustavo Cerati, Pappo y Charly García, entre otros artistas.

La historia del festival también incluyó cruces como Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, la reunión de Sumo y la participación de Trueno junto a Gorillaz.

Ahora, con las tres fechas de 2027 confirmadas, las próximas novedades estarán centradas en dos datos que todavía permanecen pendientes: la sede y el line up de la nueva edición.