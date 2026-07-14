Quilmes Rock 2027 lanzó Prode Rock: cómo es el juego para elegir artistas y ganar un show privado

Quilmes Rock confirmó su regreso para abril de 2027, con tres jornadas y una propuesta inédita que comenzará antes de que se anuncie oficialmente el line up: Prode Rock, un juego digital en el que los fanáticos podrán elegir a los artistas que les gustaría ver y sumar puntos por sus pronósticos.

La producción todavía no comunicó las fechas exactas ni la sede de la próxima edición. Mientras se esperan esos anuncios, ya se encuentra habilitada la Fase 1 de venta de entradas, denominada Zorzal Madrugador, con abonos de dos y tres días disponibles por tiempo limitado a través de Enigma Tickets.

Qué es Prode Rock y cómo participar

“Esta vez, lo armamos entre todos”: el juego para elegir artistas y ganar un show privado del Quilmes Rock Gentileza

“Después de más de 20 años haciendo historia, Quilmes Rock sigue consolidándose como el festival más argentino, ese espacio donde distintas generaciones se encuentran alrededor de la música. En la previa de la edición 2027 y bajo el lema ‘Esta vez, lo armamos entre todos´, nace Prode Rock. Por primera vez, los fanáticos serán protagonistas del armado del line up a través de una iniciativa que los invita a vivir el festival de una manera nueva: participando activamente en la construcción de la grilla de artistas. Con esta propuesta, Quilmes Rock se consolida como el festival de la gente, haciéndola parte desde el primer momento”, comentó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca Quilmes.

Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Quilmes Rock, registrarse y armar su festival ideal, con la selección de los artistas que quieren ver durante cada una de las tres jornadas.

Cada participación permitirá sumar puntos. La mecánica premiará especialmente a quienes carguen sus predicciones antes de que comiencen a conocerse los nombres oficiales del line up.

La iniciativa se presenta como una forma de extender la experiencia del festival y generar una conversación con el público antes de la apertura de los escenarios. Aunque los participantes podrán confeccionar su grilla ideal, todavía no se anunciaron artistas para la edición de 2027.

El premio: una banda del festival tocará en la casa del ganador

Adrián Dárgelos, de Babasonicos, en Quilmes Rock Lucas Ignacio Mangi

El premio principal se denomina “Quilmes Rock a tu casa”. Un único ganador podrá recibir en su hogar un evento privado en el que una de las bandas que integren la programación del festival brindará un show en vivo.

La presentación podrá ser compartida por el ganador con hasta diez amigos invitados. Además, el premio incluirá dos entradas All Access para el Quilmes Rock 2027.

Cuánto cuestan las entradas para Quilmes Rock 2027

La Fase 1 Zorzal Madrugador ofrece abonos con descuento para las tres jornadas previstas. Los valores informados no incluyen el cargo por servicio:

Abono de dos días, campo: $200.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $240.000.

$200.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $240.000. Abono de tres días, campo: $270.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $310.000.

$270.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $310.000. Abono de dos días, Espacio VIP con Tribuna: $600.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $710.000.

$600.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $710.000. Abono de tres días, Espacio VIP con Tribuna: $810.000. El valor anunciado para la Fase 2 es de $930.000.

La promoción se encuentra disponible por tiempo limitado y está sujeta a cupos. La ticketera mantiene habilitada la Venta General de la Fase 1.

El Espacio VIP con Tribuna incluye vista preferencial de los escenarios principales, baños premium, sectores gastronómicos y de merchandising exclusivos, y la posibilidad de comprar estacionamiento interno, sujeto a disponibilidad.

La ticketera también informa una promoción de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa Crédito, para operaciones realizadas a través de Modo y mientras se mantengan vigentes las condiciones publicadas.

Cómo comprar entradas

Quilmes Rock 2025 Fabián Marelli

Ingresar al evento de Quilmes Rock 2027 en Enigma Tickets.

Seleccionar la opción Venta General – Fase 1 .

. Elegir el abono de dos o tres días y la categoría campo o Espacio VIP con Tribuna.

Iniciar sesión o completar el registro solicitado por la ticketera.

Indicar la cantidad de entradas y completar los datos de pago.

Revisar el precio final, incluido el cargo por servicio, antes de confirmar la operación.

La plataforma señala que los tickets podrán visualizarse en la aplicación Enigma Experience Wallet, desde donde también será posible transferirlos de manera segura y presentar el código QR para ingresar.

Los momentos históricos del Quilmes Rock

Luisina "Lula" Bertoldi, la vocalista y principal compositora de Eruca Sativa, en Quilmes Rock Ignacio Arnedo

Desde su primera edición, realizada en 2003, el Quilmes Rock reunió algunos de los episodios más recordados de la música popular argentina.

Entre esos momentos aparecen las presentaciones de Gustavo Cerati y Pappo, el encuentro de Luis Alberto Spinetta con Divididos, Charly García interpretando “Seminare” bajo la lluvia, la reunión de integrantes de Sumo y la participación de Trueno durante el show de Gorillaz.

A lo largo de su historia, el festival pasó por espacios como las canchas auxiliares del Monumental, Ferro, GEBA, el Estadio Monumental y Tecnópolis, además de realizar ediciones en Córdoba y Rosario.

La edición de 2025 tuvo entre sus hitos el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales y la interpretación de canciones de Serú Girán por parte de David Lebón y Pedro Aznar.

También se produjo el reencuentro de Joaquín Levinton con el protagonista del videoclip de “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”, publicado originalmente en 2001.