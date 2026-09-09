Javier Bardem y Penélope Cruz recibieron la mayor ovación del Festival de Venecia: las lágrimas de la actriz y el beso de su esposo

Penélope Cruz y Javier Bardem presentaron Bunker, su nueva película juntos, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y terminaron protagonizando uno de los momentos más destacados de la semana tras recibir la mayor ovación hasta el momento por su labor en el film dirigido por Florian Zeller.

La pareja española había acaparado el centro de las miradas antes de la proyección en su arribo a la ciudad italiana y en la alfombra roja, pero la recepción que tuvo la presentación superó las expectativas: casi 16 minutos de aplausos que emocionaron a ambas estrellas en la sala. Entre lágrimas, la actriz agradeció al público y recibió un beso en la mejilla de su esposo, como así lo refleja el material compartido por medios como Deadline.

La película se convirtió hasta el momento en la producción que recibió la ovación más prolongada de esta edición del festival y quedó cerca de alcanzar uno de los registros más destacados de la historia reciente de la muestra, como los 17 minutos que consiguió La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, en 2024.

En la ficción, Cruz y Bardem interpretan a un matrimonio que atraviesa una profunda crisis. El actor encarna a Miguel, un prestigioso arquitecto que recibe un encargo para la construcción de un búnker por parte de un multimillonario y lo que en un principio aparece como una importante oportunidad laboral comienza a modificar su vida personal cuando el proyecto ocupa cada vez más espacio en su vida. Cruz interpreta a su esposa, quien cuestiona el cambio de actitud de su marido. A partir de esa situación, la película aborda cuestiones relacionadas con el aislamiento, el poder, el dinero y los vínculos personales. El elenco se completa con Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

Bardem y Cruz, quienes están casados desde 2010, volvieron a compartir pantalla así después de coprotagonizar en el pasado películas como Jamón, jamón, Vicky Cristina Barcelona y Pablo Escobar: la traición. Durante su paso por Venecia, la actriz aseguró que entre ambos existe “un buen equilibrio entre lo personal y lo profesional” y explicó que no buscan trabajar juntos de manera permanente.

En la conferencia de prensa, la conversación también giró alrededor de algunos de los temas que atraviesan la película. Cruz se refirió a la concentración de poder y manifestó su preocupación por la influencia que pueden ejercer sobre la sociedad aquellas personas que acumulan enormes fortunas.

Bardem y Cruz, durante su paso por la alfombra roja de Venecia STEFANO RELLANDINI - AFP

Bardem, por su parte, defendió el derecho de los artistas a expresar públicamente sus opiniones políticas y sostuvo que quienes forman parte del mundo del cine tienen, como cualquier ciudadano, libertad para pronunciarse sobre las cuestiones que consideran importantes.

El actor de 57 años y su mujer, de 52, ya habían coincidido en el Festival de Cannes, aunque con películas diferentes. Bardem formó parte del elenco de El ser querido, donde interpreta a un padre autoritario, mientras que Cruz protagonizó La bola negra, film en el que encarna a una cantante de cabaret.

La pareja española, en el photocall de Bunker en Venecia TIZIANA FABI - AFP

Tanto Cruz como Bardem cuentan con un premio Oscar en sus respectivas carreras, ambos en la categoría de mejor interpretación de reparto. La actriz también fue reconocida en Venecia con la Copa Volpi por su trabajo en Madres paralelas, la película de 2021 dirigida por Pedro Almodóvar.

Bardem, por su parte, obtuvo el máximo reconocimiento en Venecia por sus interpretaciones en Antes que anochezca, en 2000, y Mar adentro, en 2004, un doble triunfo que es un logro alcanzado por un grupo reducido de intérpretes.