Ronnie Wood, de los Rolling Stones, toca en Argentina por primera vez: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Ronnie Wood regresará a la Argentina para ofrecer su primer concierto solista en el país. El guitarrista de los Rolling Stones se presentará el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, al frente de Ronnie Wood & His Band y con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.

Ron Wood confirmó que vendrá a la Argentina

El músico llegará con Fearless: Anthology 1965–2025, un espectáculo concebido como un recorrido por seis décadas de trayectoria: desde sus primeros pasos en los clubes de Londres hasta su trabajo con Faces, Jeff Beck Group y los Rolling Stones. Las entradas saldrán a la venta exclusivamente a través del sitio oficial del estadio.

Cuándo y dónde toca Ronnie Wood en la Argentina

¿Cuándo? 6 de noviembre de 2026.

6 de noviembre de 2026. ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Artista invitada: Imelda May.

Imelda May. Venta de entradas: exclusivamente mediante el sitio oficial del Movistar Arena.

La presentación formará parte de una etapa sudamericana que también incluirá conciertos en Brasil y Chile. Antes de cruzar el Atlántico, Ronnie Wood realizará una gira por Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal.

Un recorrido por seis décadas de rock

Ronnie Wood toca en la Argentina por primera vez como solista Gentileza

El concierto estará basado en Fearless: The Anthology (1965-2025), la colección de 38 canciones que Wood publicó en 2025 para repasar las diferentes etapas de su carrera.

El recorrido comienza con sus primeras presentaciones en los clubes londinenses junto con The Birds y continúa con sus pasos por The Creation, Jeff Beck Group y Faces, antes de llegar a su extensa trayectoria como integrante de los Rolling Stones.

La antología también incluye cuatro grabaciones inéditas, las primeras que presentó desde I Feel Like Playing, publicado en 2010. Entre ellas aparecen “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” grabada junto con Chrissie Hynde.

Ese universo musical será el punto de partida del repertorio que Ronnie Wood & His Band llevará al Movistar Arena: un show que atravesará sus distintas identidades artísticas y los momentos que marcaron su evolución como guitarrista.

El nuevo disco de los Rolling Stones

El anuncio del concierto llegó luego del estreno, el 10 de julio, de Foreign Tongues, presentado como el álbum de estudio número 25 de los Rolling Stones.

El lanzamiento se suma a una etapa de intensa actividad para Wood, quien alternará su trabajo con la banda británica con una gira propia destinada a poner en primer plano canciones y proyectos desarrollados a lo largo de toda su carrera.

Imelda May, la artista invitada

La fecha en Buenos Aires contará con la participación de Imelda May, cantante irlandesa que acompañará a Ronnie Wood durante el concierto.

Su presencia formará parte de una noche pensada para mostrar una faceta más íntima del guitarrista, lejos de la escala habitual de los espectáculos de los Rolling Stones y con un repertorio que también recuperará sus proyectos anteriores y sus grabaciones solistas.

La relación de Ronnie Wood con el público argentino

Foto de Gustavo Amarelle / Archivo La Nación

El regreso se producirá diez años después del América Latina Olé Tour, la gira con la que los Rolling Stones ofrecieron tres conciertos en el Estadio Único de La Plata en 2016.

La banda se presentó cuatro veces en la Argentina —en 1995, 1998, 2006 y 2016—, en visitas que reunieron a más de 900.000 espectadores.

Durante el Hackney Diamonds Tour, Wood también utilizó sus redes sociales para agradecer a los seguidores argentinos que viajaron a Norteamérica para acompañar al grupo.

“Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica”, expresó el guitarrista.

La fecha del 6 de noviembre abrirá un nuevo capítulo en ese vínculo: por primera vez, el público local podrá verlo al frente de su propia banda y con una propuesta centrada en sus 60 años de historia musical.

Cuánto cuestan las entradas

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el 28 de julio, a las 10, durante la preventa exclusiva para clientes Santander Visa.

La preventa permitirá abonar en hasta seis cuotas sin interés y estará disponible hasta agotar el cupo asignado.

La venta general comenzará el 29 de julio, a las 10, con todos los medios de pago habilitados por la plataforma oficial.

Cómo comprar entradas para Ronnie Wood

La venta se realizará únicamente de manera online mediante el sitio oficial del Movistar Arena: