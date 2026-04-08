Qué se sabe del regreso de los Rolling Stones a la Argentina
La banda británica actualizó su sitio web con un enigmático mensaje que disparó rumores sobre una serie de conciertos; un periodista asegura que el grupo prepara una despedida en el estadio de River Plate
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La incertidumbre y el entusiasmo de los seguidores de los Rolling Stones alcanzaron un nuevo nivel de intensidad a nivel global. Tras una década de espera desde su última presentación en territorio nacional, el reciente movimiento digital de la agrupación británica reactivó las expectativas sobre una inminente gira. La banda sustituyó el contenido de su sitio web oficial por una imagen que muestra un avión, una versión renovada del clásico logo de la lengua y la frase “The Tour”, lo que fue interpretado por la industria como el preludio de un anuncio oficial programado para el próximo sábado 11 de abril.
En el ámbito local, la información cobró un matiz más específico a partir de lo expuesto por el periodista Gustavo Méndez en el programa Los del Abasto (LOVE/ST). Según el comunicador, quien afirma contar con datos exclusivos sobre el futuro de los músicos, la banda no solo tiene previsto lanzar un nuevo disco de estudio, sino que ya se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar una serie de presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires. “El 11 de abril, ahora este sábado, se va a anunciar el nuevo y último disco de los Rolling Stones. No solamente van a anunciar el disco, sino van a anunciar que van a salir de gira. Las Vegas, Londres, Buenos Aires...”, aseguró.
El periodista fue más allá al precisar la logística que rodearía este posible retorno: “Van a venir a la Argentina. No vendrían, van a venir a la Argentina. Y van a hacer cinco fechas en el estadio de River Plate”. Según su perspectiva, el formato elegido por la banda sería el de “estadías”, un esquema similar al que implementan artistas como Harry Styles en recintos de gran capacidad, donde el músico se instala en una ciudad para realizar una seguidilla de shows. En este sentido, también se mencionó la reserva de fechas en el estadio Monumental entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de este año.
Desde un enfoque profesional, el análisis de este posible retorno también debe considerar el contexto de salud de la banda. El año pasado, el grupo debió cancelar fechas en el Reino Unido y Europa debido a la artritis que afecta a Keith Richards. Pese a esto, el guitarrista buscó llevar tranquilidad a su público al referirse a la dolencia como una “variante benigna”. En paralelo, los rumores sobre la continuidad creativa parecen sólidos, ya que el músico Ronnie Wood declaró recientemente que el material sucesor de Hackney Diamonds, álbum lanzado en 2023, ya se encuentra “listo”.
Cabe recordar que la última visita de los Rolling Stones a nuestro país ocurrió en 2016, durante el América Latina Olé Tour, cuando realizaron tres presentaciones en el Estadio Ciudad de La Plata, hoy llamado Estadio Único Diego Armando Maradona. Esa gira marcó la continuidad de una relación histórica que comenzó en 1995 con sus primeras visitas al estadio de River Plate, sede que, de confirmarse los trascendidos, volvería a ser el epicentro de un posible tour de despedida.
Mientras los fanáticos aguardan el desenlace de esta expectativa el próximo 11 de abril, el mercado de recitales en Argentina mantiene la atención puesta en los movimientos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock, cuyo retorno, de materializarse, marcaría un hito en la escena musical contemporánea local.
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