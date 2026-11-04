Semana de la Cocina Italiana 2026: qué restaurantes de Buenos Aires tienen promociones y premios del 16 al 22 de noviembre

La gastronomía italiana tendrá una semana especial en Buenos Aires. Del 16 al 22 de noviembre, cerca de 40 establecimientos de la Ciudad y sus alrededores participarán de Patrimonio de Sabores, una iniciativa que ofrecerá descuentos, promociones y propuestas gastronómicas especiales. Además, quienes recorran los locales adheridos podrán participar por distintos premios, entre ellos, un viaje a Italia para dos personas.

La propuesta forma parte de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM), impulsada por la Embajada de Italia en la Argentina. Para participar, será necesario registrarse en el sitio oficial de la iniciativa, que incluirá un mapa interactivo con los establecimientos, sus ubicaciones y los beneficios disponibles en cada uno.

Bajo el nombre Patrimonio de Sabores. Viajá con la cocina italiana, el circuito busca acercar al público distintas expresiones de la tradición culinaria italiana a través de una ruta gastronómica por Buenos Aires.

La presentación oficial se realizó el 3 de noviembre en la residencia del embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. El encuentro reunió a cerca de 200 invitados y contó con un menú especialmente preparado para la ocasión.

Cómo será la Semana de la Cocina Italiana 2026

Italpast La Reserva Gentileza

Durante siete días, los establecimientos adheridos ofrecerán propuestas especiales vinculadas con la gastronomía italiana. El circuito incluirá restaurantes y otros locales gastronómicos de CABA y sus alrededores.

Entre los beneficios anunciados figuran:

Descuentos y promociones en establecimientos participantes.

Menús especiales preparados para esta edición.

Beneficios y sorpresas en los locales adheridos.

Premios para los participantes, entre ellos, un viaje a Italia para dos personas.

La iniciativa contará con un mapa interactivo que permitirá identificar los establecimientos participantes y conocer las promociones correspondientes a cada uno.

El recorrido también tendrá un componente de premios: cuántos más locales visite cada participante durante la Semana, mayores serán sus posibilidades de obtener alguno de los premios disponibles, de acuerdo con las condiciones de la iniciativa.

Cómo participar por un viaje a Italia para dos personas

Ike Milano Gentileza/Ike Milano

Uno de los principales atractivos de Patrimonio de Sabores será la posibilidad de ganar un viaje a Italia para dos personas.

Para participar se deberá completar el siguiente procedimiento:

Ingresar al sitio oficial de la iniciativa.

Registrarse para participar de Patrimonio de Sabores.

Consultar el mapa interactivo de los establecimientos adheridos.

Conocer los beneficios disponibles en cada local y realizar el recorrido gastronómico durante la Semana.

Consultar las instrucciones y las bases y condiciones oficiales para conocer cómo se acumulan las posibilidades de ganar los premios.

El sitio reunirá el listado completo de establecimientos, las condiciones de participación y la información correspondiente a los premios.

La cocina italiana, patrimonio de la humanidad

L'Adesso

La edición 2026 tendrá un significado particular. El 10 de diciembre de 2025, la UNESCO incorporó la cocina italiana a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, bajo la denominación La cocina italiana, entre sostenibilidad y diversidad biocultural.

El reconocimiento contempla no solamente las recetas y los productos tradicionales, sino también los conocimientos culinarios, las técnicas artesanales y la transmisión de saberes entre generaciones.

La práctica de cocinar y compartir la mesa forma parte de una tradición cultural que reúne costumbres familiares, vínculos comunitarios y conocimientos asociados al aprovechamiento de los ingredientes.

En ese contexto, la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tendrá como lema “La cocina italiana, patrimonio de la UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.

Además del circuito gastronómico porteño, la programación en la Argentina incluirá degustaciones, clases magistrales, demostraciones de cocina en vivo, encuentros para profesionales, actividades destinadas a estudiantes y conferencias temáticas.

Entre las iniciativas internacionales se encuentra Il Gesto Semplice Di Una Storia Infinita, un proyecto desarrollado junto con la Universidad de Parma y ALMA, que comprende cinco videos y un recetario digital de 15 preparaciones regionales italianas.

También se presentará Paesaggi d’Italia: un viaggio tra patrimonio, natura e sapori, una serie de ocho videos realizada por Gambero Rosso que recorrerá territorios italianos y sus particularidades gastronómicas, culturales y paisajísticas.

Cuáles son los restaurantes participantes con promociones

Restaurante Dirección Barrio o localidad CUCINA PARADISO SENZA GLUTINE BELGRANO Castañeda 1873 Belgrano Giuseppe Vicenti BELGRANO Ciudad de la Paz 2067 Belgrano MAUROIT PASTA ITALIANA 11 de Septiembre 2465 Belgrano PASTA BY MAURO LACAGNINA Vidal 2228 Belgrano Giuseppe Vicenti BARRACAS Bolívar 1802 Barracas CUCINA PARADISO CABALLITO Pedro Goyena 1054 Caballito ITALPAST - CAMPANA CENTRO Juan Dellepiane 1050 Campana CUCINA PARADISO CAÑITAS Soldado de la Independencia 851 Las Cañitas CORE ITALIAN STREET FOOD 25 DE MAYO 25 de Mayo 570 Centro Heladería Scannapieco PASEO LA PLAZA Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza Centro IPOLITINA Av. Dorrego 1065 Chacarita Heladería Scannapieco ALVAREZ THOMAS Álvarez Thomas 10 Colegiales CUCINA PARADISO DEVOTO Bahía Blanca 4073 Devoto ITALPAST - LA RESERVA Ruta 9, km 61,5 La Reserva Cardales Country Club Ike Milano Dardo Rocha 2602 Martínez CUCINA PARADISO NORDELTA Av. de los Lagos 7051 Nordelta Sapori di Roma - OLIVOS Gobernador Ugarte 1980 Olivos CUCINA PARADISO SENZA GLUTINE PALERMO HOLLYWOOD Arévalo 1538 Palermo Hollywood Siamo nel Forno Costa Rica 5886 Palermo Hollywood L’adesso Ristorante Fray Justo Santa María de Oro 2047 Palermo La Stampa Ristorante - Jerónimo Salguero Jerónimo Salguero 2741 Palermo Orno - Arenales Arenales 3339 Palermo Orno - Guatemala Guatemala 4701 Palermo Raggio Osteria Gurruchaga 2121 Palermo CUCINA PARADISO PALERMO Armenia 1610 Palermo Soho LA MANO DI DIO José A. Cabrera 4944 Palermo Soho Italpast Faena Buenos Aires Juana Manso 1450 Puerto Madero Giuseppe Vicenti RECOLETA Arenales 2221 Recoleta CASA PARADISO Jerónimo Salguero 3172, tercer nivel Recoleta CUCINA PARADISO RECOLETA José Andrés Pacheco de Melo 1865 Recoleta Italmarket - Av. Santa Fe Av. Santa Fe 2727 Recoleta CORE ITALIAN STREET FOOD MAIPU Maipú 819 Retiro La Stampa Ristorante - Posadas Posadas 1011 Retiro Silos Srl / Saycheese Av. Santa María de las Conchas 4711, Remeros Plaza Shopping Rincón de Milberg Sapori di Roma - SOLEIL Bernardo de Irigoyen 2647 San Isidro Italmarket - Defensa Defensa 863 San Telmo Giuseppe Vicenti VILLA CRESPO Ángel Gallardo 95 Villa Crespo Sapori di Roma - VICENTE LOPEZ Av. del Libertador 215 Vicente López Renatto Cucina Italiana Pareja 3050 Villa Pueyrredón Gino, el capo de la torta de ricota Av. Juan B. Justo 5183 Villa del Parque

Cuándo es La Semana de la Cocina Italiana

La Semana de la Cocina Italiana se desarrollará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026.