Semana de la Cocina Italiana 2026: qué restaurantes de Buenos Aires tienen promociones y premios del 16 al 22 de noviembre

La iniciativa Patrimonio de Sabores reunirá establecimientos gastronómicos de CABA y sus alrededores; habrá beneficios especiales, menús creados para la ocasión y un mapa interactivo para recorrer los locales adheridos
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La gastronomía italiana tendrá una semana especial en Buenos Aires. Del 16 al 22 de noviembre, cerca de 40 establecimientos de la Ciudad y sus alrededores participarán de Patrimonio de Sabores, una iniciativa que ofrecerá descuentos, promociones y propuestas gastronómicas especiales. Además, quienes recorran los locales adheridos podrán participar por distintos premios, entre ellos, un viaje a Italia para dos personas.
La propuesta forma parte de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM), impulsada por la Embajada de Italia en la Argentina. Para participar, será necesario registrarse en el sitio oficial de la iniciativa, que incluirá un mapa interactivo con los establecimientos, sus ubicaciones y los beneficios disponibles en cada uno.
Bajo el nombre Patrimonio de Sabores. Viajá con la cocina italiana, el circuito busca acercar al público distintas expresiones de la tradición culinaria italiana a través de una ruta gastronómica por Buenos Aires.
La presentación oficial se realizó el 3 de noviembre en la residencia del embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti. El encuentro reunió a cerca de 200 invitados y contó con un menú especialmente preparado para la ocasión.
Cómo será la Semana de la Cocina Italiana 2026
Durante siete días, los establecimientos adheridos ofrecerán propuestas especiales vinculadas con la gastronomía italiana. El circuito incluirá restaurantes y otros locales gastronómicos de CABA y sus alrededores.
Entre los beneficios anunciados figuran:
- Descuentos y promociones en establecimientos participantes.
- Menús especiales preparados para esta edición.
- Beneficios y sorpresas en los locales adheridos.
- Premios para los participantes, entre ellos, un viaje a Italia para dos personas.
La iniciativa contará con un mapa interactivo que permitirá identificar los establecimientos participantes y conocer las promociones correspondientes a cada uno.
El recorrido también tendrá un componente de premios: cuántos más locales visite cada participante durante la Semana, mayores serán sus posibilidades de obtener alguno de los premios disponibles, de acuerdo con las condiciones de la iniciativa.
Cómo participar por un viaje a Italia para dos personas
Uno de los principales atractivos de Patrimonio de Sabores será la posibilidad de ganar un viaje a Italia para dos personas.
Para participar se deberá completar el siguiente procedimiento:
- Ingresar al sitio oficial de la iniciativa.
- Registrarse para participar de Patrimonio de Sabores.
- Consultar el mapa interactivo de los establecimientos adheridos.
- Conocer los beneficios disponibles en cada local y realizar el recorrido gastronómico durante la Semana.
- Consultar las instrucciones y las bases y condiciones oficiales para conocer cómo se acumulan las posibilidades de ganar los premios.
El sitio reunirá el listado completo de establecimientos, las condiciones de participación y la información correspondiente a los premios.
La cocina italiana, patrimonio de la humanidad
La edición 2026 tendrá un significado particular. El 10 de diciembre de 2025, la UNESCO incorporó la cocina italiana a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, bajo la denominación La cocina italiana, entre sostenibilidad y diversidad biocultural.
El reconocimiento contempla no solamente las recetas y los productos tradicionales, sino también los conocimientos culinarios, las técnicas artesanales y la transmisión de saberes entre generaciones.
La práctica de cocinar y compartir la mesa forma parte de una tradición cultural que reúne costumbres familiares, vínculos comunitarios y conocimientos asociados al aprovechamiento de los ingredientes.
En ese contexto, la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tendrá como lema “La cocina italiana, patrimonio de la UNESCO: territorios y sectores de excelencia”.
Además del circuito gastronómico porteño, la programación en la Argentina incluirá degustaciones, clases magistrales, demostraciones de cocina en vivo, encuentros para profesionales, actividades destinadas a estudiantes y conferencias temáticas.
Entre las iniciativas internacionales se encuentra Il Gesto Semplice Di Una Storia Infinita, un proyecto desarrollado junto con la Universidad de Parma y ALMA, que comprende cinco videos y un recetario digital de 15 preparaciones regionales italianas.
También se presentará Paesaggi d’Italia: un viaggio tra patrimonio, natura e sapori, una serie de ocho videos realizada por Gambero Rosso que recorrerá territorios italianos y sus particularidades gastronómicas, culturales y paisajísticas.
Cuáles son los restaurantes participantes con promociones
|Restaurante
|Dirección
|Barrio o localidad
CUCINA PARADISO SENZA GLUTINE BELGRANO
Castañeda 1873
Belgrano
Giuseppe Vicenti BELGRANO
Ciudad de la Paz 2067
Belgrano
MAUROIT PASTA ITALIANA
11 de Septiembre 2465
Belgrano
PASTA BY MAURO LACAGNINA
Vidal 2228
Belgrano
Giuseppe Vicenti BARRACAS
Bolívar 1802
Barracas
CUCINA PARADISO CABALLITO
Pedro Goyena 1054
Caballito
ITALPAST - CAMPANA CENTRO
Juan Dellepiane 1050
Campana
CUCINA PARADISO CAÑITAS
Soldado de la Independencia 851
Las Cañitas
CORE ITALIAN STREET FOOD 25 DE MAYO
25 de Mayo 570
Centro
Heladería Scannapieco PASEO LA PLAZA
Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza
Centro
IPOLITINA
Av. Dorrego 1065
Chacarita
Heladería Scannapieco ALVAREZ THOMAS
Álvarez Thomas 10
Colegiales
CUCINA PARADISO DEVOTO
Bahía Blanca 4073
Devoto
ITALPAST - LA RESERVA
Ruta 9, km 61,5
La Reserva Cardales Country Club
Ike Milano
Dardo Rocha 2602
Martínez
CUCINA PARADISO NORDELTA
Av. de los Lagos 7051
Nordelta
Sapori di Roma - OLIVOS
Gobernador Ugarte 1980
Olivos
CUCINA PARADISO SENZA GLUTINE PALERMO HOLLYWOOD
Arévalo 1538
Palermo Hollywood
Siamo nel Forno
Costa Rica 5886
Palermo Hollywood
L’adesso Ristorante
Fray Justo Santa María de Oro 2047
Palermo
La Stampa Ristorante - Jerónimo Salguero
Jerónimo Salguero 2741
Palermo
Orno - Arenales
Arenales 3339
Palermo
Orno - Guatemala
Guatemala 4701
Palermo
Raggio Osteria
Gurruchaga 2121
Palermo
CUCINA PARADISO PALERMO
Armenia 1610
Palermo Soho
LA MANO DI DIO
José A. Cabrera 4944
Palermo Soho
Italpast Faena Buenos Aires
Juana Manso 1450
Puerto Madero
Giuseppe Vicenti RECOLETA
Arenales 2221
Recoleta
CASA PARADISO
Jerónimo Salguero 3172, tercer nivel
Recoleta
CUCINA PARADISO RECOLETA
José Andrés Pacheco de Melo 1865
Recoleta
Italmarket - Av. Santa Fe
Av. Santa Fe 2727
Recoleta
CORE ITALIAN STREET FOOD MAIPU
Maipú 819
Retiro
La Stampa Ristorante - Posadas
Posadas 1011
Retiro
Silos Srl / Saycheese
Av. Santa María de las Conchas 4711, Remeros Plaza Shopping
Rincón de Milberg
Sapori di Roma - SOLEIL
Bernardo de Irigoyen 2647
San Isidro
Italmarket - Defensa
Defensa 863
San Telmo
Giuseppe Vicenti VILLA CRESPO
Ángel Gallardo 95
Villa Crespo
Sapori di Roma - VICENTE LOPEZ
Av. del Libertador 215
Vicente López
Renatto Cucina Italiana
Pareja 3050
Villa Pueyrredón
Gino, el capo de la torta de ricota
Av. Juan B. Justo 5183
Villa del Parque
Cuándo es La Semana de la Cocina Italiana
La Semana de la Cocina Italiana se desarrollará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026.
- Cuándo: del 16 al 22 de noviembre.
- Dónde: cerca de 40 establecimientos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
- Qué habrá: descuentos, promociones, menús especiales, beneficios y premios.
- Cómo participar: mediante registro en el sitio oficial de Patrimonio de Sabores.
- Premio destacado: un viaje a Italia para dos personas.
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