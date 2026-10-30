Semana de la Pastelería: cuándo es el 2x1 en medialunas y qué locales participan en Buenos Aires

Del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará una nueva edición de la Semana de la Pastelería, con descuentos y promociones especiales en confiterías y pastelerías porteñas. Entre las propuestas destacadas habrá un 2x1 en medialunas el martes 3 de noviembre, además de otros beneficios en los comercios participantes.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros. El objetivo es promover el consumo en los comercios de cercanía y reconocer el trabajo de los profesionales que mantienen vigentes las recetas y tradiciones de la pastelería artesanal.

Cuándo es el 2x1 en medialunas

Semana de la Pastelería Gentileza Gentileza

Una de las promociones centrales de la Semana de la Pastelería se realizará el martes 3 de noviembre, cuando los establecimientos participantes ofrecerán un 2x1 en medialunas.

Durante los cinco días de celebración también habrá descuentos y beneficios especiales en productos de pastelería artesanal. Las propuestas estarán distribuidas entre diferentes confiterías y locales gastronómicos de la Ciudad.

Cada establecimiento contará con una oferta particular, por lo que el detalle de los descuentos y productos incluidos podrá consultarse en el mapa interactivo de la iniciativa.

El mapa de las pastelerías y confiterías adheridas

Para facilitar la búsqueda de los comercios participantes, la Ciudad habilitó un mapa interactivo que reúne los establecimientos adheridos y las promociones que ofrecerán durante la celebración.

Por qué se celebra la Semana de la Pastelería

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La celebración se desarrolla en el marco del Día Nacional de la Pastelería Artesanal, que se conmemora cada 1 de noviembre.

La fecha busca reconocer el trabajo de los profesionales del sector y destacar los oficios, las técnicas y las recetas que forman parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires.

Además de poner en valor esta tradición, la iniciativa apunta a acompañar la actividad de las confiterías y pastelerías porteñas, fomentar el consumo y generar nuevas oportunidades para los establecimientos de cercanía.

Cuándo y dónde será la Semana de la Pastelería 2026