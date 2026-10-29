Escándalo en PH: detuvieron las grabaciones por un fuerte cruce entre Santiago Maratea y China Ansa

Josefina “China” Ansa está teniendo una semana para el olvido. Después de verse envuelta en rumores de infidelidad -Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara, la relacionó con el exfutbolista Pablo Migliore, su compañero de MasterChef Celebrity-, la periodista protagonizó un fuerte cruce con Santiago Maratea durante las grabaciones de PH - Podemos Hablar (Telefe), a tal punto que la producción del programa de Andy Kusnetzoff tuvo que suspender todo momentáneamente hasta que se enfriara la situación.

La información se dio a conocer este jueves en Intrusos (América) y el hecho habría ocurrido alrededor de las 14. El cronista Alejandro Guatti aguardaba en la entrada del estudio para hablar con Ansa sobre su enfrentamiento con Colosimo, y así fue como se anotició del escándalo que se estaba gestando puertas adentro. Incluso, afirmó que los gritos se escuchaban desde la vereda.

“Hace minutos explotó todo cuando China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, Maratea se enojó muchísimo, pararon la grabación ante la sorpresa de todos. Ella se angustió mucho, lloró”, describió el periodista en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Santiago Maratea habría montado en cólera por una pregunta de la China Ansa sobre la colecta que llevó adelante en 2023 para recaudar fondos para Independiente Hernan Zenteno - La Nacion

Fue entonces que Lussich explicó que el momento de máxima tensión se habría dado durante el segmento cara a cara, donde un invitado le hace una pregunta a otro, y viceversa. Según apuntó, en base a su propia experiencia en el ciclo de Kusnetzoff, sería la producción la que le sugiere a los participantes sobre qué temas preguntar, por lo que le podrían haber insinuado a la periodista que indagara sobre el conflicto que tuvo Maratea a raíz de la colecta que en 2023 hizo para Independiente.

“Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos, se enojó mucho Maratea, se escucharon gritos muy fuertes”, agregó Guatti, a la vez que comentó que entre los invitados al programa estaban también Benjamín Amadeo y Rafael Ferro.

Ansa "se angustió mucho, lloró” frente al enojo de Maratea, según contaron en Intrusos NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Minutos más tarde, desde Intrusos confirmaron que se había reanudado la grabación. “Retomaron con caras largas. Él muy enfático respondiendo a lo que le preguntó la China y Andy oficiando de mediador”, acotó Lussich en base a la información que habría recibido en su teléfono. Guatti, por su parte, dijo que la discusión se había tornado “muy agresiva” y que “la China estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero finalmente lograron convencerla”. En tanto, Daniel Ambrosino sumó: “Me dicen que fue muy heavy la discusión. Ahora están grabando normalmente”.