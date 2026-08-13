Tambores gigantes en un viaje musical por las cuatro estaciones de Japón: cómo es el show que llega a Buenos Aires

Más de 20 tambores japoneses tradicionales ocuparán el escenario del Teatro del Globo el sábado 5 de septiembre, a las 20, en una presentación que reunirá intérpretes de la Argentina, Estados Unidos y Japón. El espectáculo, llamado Kyōwa, tendrá una única función en Buenos Aires y las entradas ya se venden en una ticketera digital.

La presentación se realizará en el año del 140.º aniversario de la inmigración japonesa a la Argentina y reunirá por primera vez en el país al grupo profesional UnitOne y al ensamble argentino Nikyokan Wadaiko. La dirección artística estará a cargo de Gastón San Cristóbal, fundador de Nikyokan y discípulo latinoamericano de Eitetsu Hayashi.

Cómo será el espectáculo de taiko en Buenos Aires

Durante la función se utilizarán más de 20 instrumentos, entre ellos tambores que superan los tres metros de altura. También habrá otros instrumentos tradicionales japoneses, como shinobue y shamisen Gentileza

La puesta estará construida alrededor del taiko, una disciplina escénica japonesa en la que el sonido de los tambores se combina con el movimiento corporal de los intérpretes.

Durante la función se utilizarán más de 20 instrumentos, entre ellos tambores que superan los tres metros de altura. También habrá otros instrumentos tradicionales japoneses, como shinobue y shamisen.

El programa fue pensado como un recorrido inspirado en las cuatro estaciones de Japón. Habrá composiciones para todo el ensamble, piezas originales y dúos desarrollados especialmente para esta presentación.

El taiko tiene sus raíces en una tradición de varios siglos, aunque su desarrollo como espectáculo de conjunto comenzó a consolidarse en Japón durante la década de 1950. Desde entonces se difundió internacionalmente y dio lugar a formaciones dedicadas específicamente a su interpretación escénica.

Quiénes participarán de la función

El taiko tiene sus raíces en una tradición de varios siglos, aunque su desarrollo como espectáculo de conjunto comenzó a consolidarse en Japón durante la década de 1950 Gentileza

Uno de los protagonistas será UnitOne, grupo profesional radicado en Asano Taiko Estados Unidos, que compartirá escenario con Nikyokan Wadaiko, el ensamble del centro cultural argentino Nikyokan.

La función formará parte, además, de las celebraciones por los diez años de Nikyokan, institución dedicada a la enseñanza y difusión de las artes escénicas japonesas en la Argentina.

También estará Yuta Kato, intérprete de taiko que participará como invitado internacional. De acuerdo con la información difundida sobre el espectáculo, esta será una de sus últimas colaboraciones internacionales antes del retiro previsto para 2027.

Quién es Gastón San Cristóbal, el director artístico

Gastón San Cristóbal, fundador de Nikyokan y único discípulo latinoamericano de Eitetsu Hayashi, referente del taiko contemporáneo Gentileza

La dirección estará en manos del argentino Gastón San Cristóbal, fundador de Nikyokan y único discípulo latinoamericano de Eitetsu Hayashi, referente del taiko contemporáneo.

San Cristóbal comenzó a acercarse a esta disciplina mientras estudiaba japonés en Buenos Aires. Más adelante obtuvo una beca del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado y durante esa estadía profundizó su formación con maestros especializados.

Al regresar a la Argentina creó Nikyokan y comenzó a desarrollar un proyecto dedicado específicamente a estas expresiones artísticas. A lo largo de esos años impulsó la formación de nuevos intérpretes, compuso obras propias y llevó los tambores japoneses a diferentes producciones y conciertos.

Entre esas experiencias se encuentran su participación en Cyrano, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity, y presentaciones junto con Ángel Mahler y Cuti Carabajal.

“Diez años después de fundar Nikyokan, KYŌWA representa mucho de lo que soñábamos cuando empezamos: demostrar que un arte nacido en Japón puede encontrar nuevas voces en Argentina sin perder de vista su origen. Y poder hacerlo justamente en el año en que se conmemoran 140 años de inmigración japonesa en el país lo hace todavía más especial”, señaló San Cristóbal.

Cuándo y dónde es Kyōwa

Cuándo: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Horario: 20

20 Dónde: Teatro del Globo, Marcelo T. de Alvear 1155, CABA.

Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

En 2026 se cumplen 140 años de la inmigración japonesa a la Argentina, aniversario que dará marco a distintas actividades culturales durante el año Gentileza

La preventa de lanzamiento tiene un precio de $35.000 para las primeras 100 entradas, luego la entrada general cuesta $38.000. Para comprar las entradas se debe seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la página oficial de Kyōwa en Ticketek.

Iniciar sesión con una cuenta de Ticketek o registrarse en la plataforma.

Seleccionar la función del sábado 5 de septiembre.

Elegir la cantidad de entradas disponibles.

Revisar el valor y las condiciones informadas por la ticketera antes de continuar.

Seleccionar entre las opciones de pago habilitadas por Ticketek y completar la operación.

Una vez confirmada la compra, ingresar a Mi Cuenta > Mis Compras para consultar las entradas y las instrucciones correspondientes.

Una función en el año del 140.º aniversario de la inmigración japonesa

El espectáculo coincidirá con una fecha significativa para la comunidad japonesa en el país. En 2026 se cumplen 140 años de la inmigración japonesa a la Argentina, aniversario que dará marco a distintas actividades culturales durante el año.

La función del Teatro del Globo se inscribe en ese contexto y propone mostrar cómo una expresión artística nacida en Japón desarrolló también intérpretes y proyectos propios en la Argentina.